Poznaj zwycięzcę Red Bull Basement, który chce zapewnić Ci bezpieczeństwo

San Francisco w Stanach Zjednoczonych ma nowego bohatera, ponieważ lokalny innowator Darnell Adler został zwycięzcą Światowego Finału Red Bull Basement 2026, który po raz pierwszy odbył się w City by the Bay. Teraz chce wykorzystać swój pakiet zwycięzcy, w tym 100 000 USD w postaci finansowania, aby wprowadzić swoje potencjalnie ratujące życie narzędzie do wzywania pomocy na całym świecie. Polskę reprezentowali studenci Politechniki Warszawskiej, Piotr Piwowarczyk i Michał Szajner, których koncept "SwarmHub" (więcej tutaj) opierał się na wtyczce umożliwiającej jednemu operatorowi sterowanie dużą liczbą dronów naraz, ograniczającej zarówno koszty takich operacji, jak i czas ich trwania.

01 Czym jest Red Bull Basement?

Red Bull Basement to globalny inkubator innowacji, który nie tylko oferuje pakiet nagród dla zwycięzców, w tym 100 000 USD (bez kapitału własnego), 25 000 USD w kredytach Microsoft Azure, ale także narzędzia i zasoby AI, aby pomóc początkującym przedsiębiorcom od momentu, gdy zdecydują się rozwijać swój pomysł. W 2026 r. zgłoszono ponad 135 000 pomysłów, a światowy finał zgromadził zespoły z 40 krajów, którym zafundowano trzydniowe doświadczenie w technologicznym epicentrum - w San Francisco w USA.

Światowy finał Red Bull Basement w San Francisco © Ryan Taylor / Red Bull Content Pool

02 Kim jest Darnell Adler?

Darnell Adler jest przedsiębiorcą i mieszkańcem San Francisco w USA, który w czerwcu 2026 roku wygrał Światowy Finał Red Bull Basement ze swoim pomysłem na startup, Lifeline AI. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Adler ukończył University of Southern California's Dornsife College of Letters, Arts and Sciences z tytułem licencjata w dziedzinie ekonomii ze specjalizacją w nauce o danych.

03 Czym jest Lifeline AI?

Jak opisuje Alder, Lifeline AI to dyskretny system bezpieczeństwa, który pozwala każdemu w sytuacji awaryjnej uruchomić ciche SOS bez konieczności odblokowywania telefonu, pisania lub mówienia.

Opisując wyzwanie, któremu chce sprostać, Adler mówi: "Kluczowym problemem jest to, że istniejące rozwiązania bezpieczeństwa zakładają, że jesteś w stanie z nich korzystać, podczas gdy Lifeline zakłada, że tak nie jest".

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"Lifeline AI to osobista platforma bezpieczeństwa, która rewolucjonizuje infrastrukturę reagowania kryzysowego - natychmiast łączy Cię z ratownikami i zaufanymi kontaktami bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni".

Quotation Bycie globalnym zwycięzcą Red Bull Basement oznacza, że mogę pomagać ludziom na dużą skalę, a to znaczy dla mnie wszystko Darnell Adler

04 Jak jedna aplikacja wspomagana sztuczną inteligencją doprowadziła do nagrody w wysokości 100 000 USD?

Chociaż Adler był dość zajęty swoim ostatnim semestrem na USC w Los Angeles, przyjaciel namówił go do wzięcia udziału w Red Bull Basement. Darnell zgłosił swój pomysł, odkrywając, że proces został usprawniony dzięki narzędziu AI Application Tool na stronie internetowej konkursu.

05 Jak sztuczna inteligencja pomogła wygrać w krajowym finale?

Dla Adlera już samo zdobycie miejsca w światowym finale było osiągnięciem samym w sobie, ponieważ ambitni przedsiębiorcy z całych Stanów Zjednoczonych zgłosili ponad 24 000 pomysłów. Kiedy lista krajowych finalistów została zawężona do 15 i znalazł się na niej Kalifornijczyk, musiał przelecieć pół kraju na krajowy finał w Michigan — zaledwie tydzień przed ceremonią wręczenia dyplomów. Jego przekonująca prezentacja, obejmująca pokazanie prototypu projektu z zakodowanymi wibracjami, przypieczętowała jego bilet do finału światowego.

"Sztuczna inteligencja była wykorzystywana w wielu aspektach, od demonstracji po faktyczne tworzenie" - mówi Adler. "Pracowała nad moim backendem, pomagała mi w prezentacji, a także w tworzeniu części, z której ludzie będą mogli korzystać".

06 Tworzenie MVP na światowy finał

Po powrocie do Kalifornii Adler wszedł w intensywną, dwutygodniową fazę rozwoju, aby udoskonalić swoją prezentację i zbudować MVP (minimalny realny produkt) na światowy finał. Podobnie jak wszyscy krajowi zwycięzcy na całym świecie, był w stanie odblokować ekskluzywne zasoby, w tym mentoring ekspertów i sztuczną inteligencję, aby zakodować swój prototyp w funkcjonalne demo.

07 Jak Darnell Adler zdobył dodatkowe wyróżnienie na Światowym Finale?

Podczas światowego finału Red Bull Basement, Adler i krajowi zwycięzcy z 40 innych krajów skorzystali z trzech dni warsztatów, mentoringu ekspertów i networkingu.

Szczególną atrakcją było to, że wszyscy innowatorzy zaprezentowali swoje MVP na multimedialnych wyświetlaczach, tworząc inspirującą Galerię Demo, wchodząc w interakcje z sędziami, VIP-ami i innymi entuzjastycznie nastawionymi zaproszonymi gośćmi. Na podstawie tej ekspozycji ogłoszono 10 najlepszych zespołów, a Adler odkrył, że nie tylko będzie prezentował w Wielkim Finale, ale projekt Lifeline AI zdobył również nagrodę People's Choice Award.

Zespoły wchodzą w interakcje z sędziami i odwiedzającymi w Galerii Demo © Ryan Taylor / Red Bull Content Pool

08 Co wydarzyło się w Wielkim Finale?

W Wielkim Finale 10 najlepszych zaprezentowało swoje pomysły na scenie, przed licznie zgromadzoną publicznością i globalnym panelem sędziowskim, w skład którego weszli: Michele Catasta , partner i dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Replit; Sasha DiGiulian , zawodniczka Red Bull, założycielka i przedsiębiorczyni Send Bars; Jessica Hawk , wiceprezeska ds. marketingu produktów Microsoft Azure; Gaston Sandoval , wiceprezes ds. marketingu klientów globalnych w AMD; oraz Ashwin Sreenivas , prezes i współzałożyciel Decagon.

Ekscytujące pomysły obejmowały zarówno aplikację, która konwertuje dzieła sztuki muzealnej na modele 3D dla osób niedowidzących, jak i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla rolnictwa i potrzeb medycznych. Adler zaprezentował się jako ostatni, ale warto było czekać, ponieważ publiczność - w tym cała jego rodzina i tłum przyjaciół - eksplodowała wiwatami dla ich ulubieńca z rodzinnego miasta. Wiwaty te stały się jeszcze głośniejsze, gdy po intensywnych obradach jury, Adler został ogłoszony zwycięzcą i przyjął trofeum.

"Wciąż nie mam na to słów, cały się trzęsę" - powiedział. "Ale bycie globalnym zwycięzcą Red Bull Basement oznacza, że mogę pomagać ludziom na dużą skalę, mając nadzieję, że świat stanie się bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich. A to znaczy dla mnie wszystko".

Darnell Adler prezentuje swoją ofertę dla Lifeline AI na scenie © Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

09 Co otrzyma Darnell Adler jako globalny zwycięzca Red Bull Basement?

Jako globalny zwycięzca, Adler otrzymuje od Red Bulla 100 000 USD w postaci finansowania (bez udziału kapitału własnego) , które ma pomóc w przeniesieniu produktu na kolejny etap bez rezygnacji z własności lub kontroli. Aby przyspieszyć ten rozwój, jego pakiet zwycięzcy obejmuje również 25 000 USD w kredytach Microsoft Azure na skalowanie infrastruktury i budowanie za pomocą usług w chmurze i sztucznej inteligencji, a także mentoring ze strony Red Bull Ventures , oferujący strategiczne wskazówki i realny insight, na etapie, gdy projekt przechodzi od MVP do biznesu.

10 Co dalej z Darnellem Adlerem i Lifeline AI?

"Następnym krokiem jest oddanie Lifeline AI w ręce ludzi i umożliwienie im przetestowania go, a następnie, miejmy nadzieję, uczynienie świata bezpieczniejszym" - mówi Adler. "Wymarzonym celem jest stworzenie Lifeline jako globalnego standardu w zakresie wzywania pomocy".

To uczucie, gdy Twój pomysł zdobywa globalne uznanie © Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool Quotation Nie obawiaj się, że nie masz specjalistycznej wiedzy. Wykorzystaj sztuczną inteligencję! Każdy pomysł jest dobry, więc po prostu go realizuj Darnell Adler

11 Porady dla innowatorów i przedsiębiorców od nowego zwycięzcy Red Bull Basement

Skupiając się na przyszłości, Adler pragnie również zobaczyć, jak inni młodzi wizjonerzy odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu problemów świata za pomocą własnych pomysłów, radząc:

"Powinieneś iść za tym. Nie sądzę, by był na to lepszy czas niż teraz. Nie bój się mieć pomysłu, o którym myślisz, że miał go ktoś inny, ani nie bój się, że nie masz doświadczenia. Wykorzystaj sztuczną inteligencję! Każdy pomysł jest dobry, więc po prostu go zrealizuj".

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