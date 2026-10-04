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F1
F1: Max Verstappen wygrywa po raz pierwszy w sezonie 2026
Max Verstappen po starcie z pole position sięgnął po zwycięstwo w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu, który rozegrano na torze Sepang w Malezji.
Z powodu sytuacji geopolitycznej, rundę o Grand Prix Bahrajnu najpierw przeniesiono z początku na drugą część sezonu 2026 Formuły 1, a następnie – na pierwszy weekend października. Jeszcze później zdecydowano, że podróż na tor Sakhir nadal nie jest bezpieczna, toteż zmagania przeniesiono do Malezji. Tym samym, po dziewięcioletniej przerwie, Formuła 1 wróciła na tor Sepang.
Od początku weekendu na malezyjskim torze szybki był Max Verstappen, który w poprzednich pięciu rundach aż czterokrotnie finiszował na podium. Potwierdzeniem coraz lepszej formy Oracle Red Bull Racing były kwalifikacje na torze Sepang, w których po pole position – swoje pierwsze w tym roku, a zarazem 49. w karierze – sięgnął właśnie Verstappen. Na trzecim miejscu Q3 zakończył z kolei drugi z kierowców Red Bulla – Isack Hadjar, którego jednak czekało przesunięcie na polach startowych za wykorzystanie nowych komponentów (nadprogramowych) jednostki napędowej.
W niedzielę pogoda nie sprzyjała jednak stawce Formuły 1. Potężna ulewa, która rozpętała się nad torem Sepang niedługo przed planowanym startem, skutecznie go opóźniła. Potem, przejeżdżając kolejne okrążenia formujące za samochodem bezpieczeństwa, wielu kierowców napotkało problemy z nowymi jednostkami napędowymi, które zaczęły szwankować przy kontakcie z wodą.
Ostatecznie wyścig rozpoczęto z blisko dwugodzinnym opóźnieniem, a większość kierowców z czołówki zdecydowała się na założenie opon przejściowych. Ruszający z pole position Verstappen początkowo spadł na trzecie miejsce za duet Mercedesa. Za plecami Maxa, na czwartej pozycji jechał Liam Lawson, a piątkę zamykał Hadjar.
Już jednak na dziewiątym okrążeniu Verstappen skutecznie zaatakował drugiego George'a Russella, odjechał mu i udał się w pogoń za liderem. Nie trwała ona długo i na piętnastym kółku czterokrotny mistrz świata skutecznie rozprawił się z Kimim Antonellim i objął prowadzenie. Od tego czasu nie oddał go ani na moment, chociaż musiał się pilnować podczas restartu – po samochodzie bezpieczeństwa – w samej końcówce rywalizacji.
Tym samym Max Verstappen wygrał swój pierwszy wyścig w tym sezonie i zarazem pierwszy od czasu ubiegłorocznego Grand Prix Abu Zabi. Dla Oracle Red Bull Racing to pierwsza wygrana od zmiany przepisów w F1 na początku tego sezonu i pierwszy triumf ze swoją własną jednostką napędową zbudowaną przez Red Bull Powertrains. To jednocześnie 72. zwycięstwo Verstappena w jego karierze w Formule 1.
Ostatecznie na drugiej lokacie finiszował Kimi Antonelli, który zdecydowanie powiększył przewagę w mistrzostwach nad swoim głównym rywalem Georgem Russellem po tym, jak Brytyjczyk wycofał się pod koniec z wyścigu z powodu awarii. Włoch jest coraz bliżej zostania najmłodszym w historii mistrzem świata Formuły 1. Podium uzupełnił tymczasem Lewis Hamilton, który na starcie – podobnie jak kilku innych kierowców – zdecydował się na slicki i spadł przez to niemalże na sam koniec stawki.
Na piątym miejscu metę minął Isack Hadjar, który w długo jechał po najniższy stopień podium, ale w końcówce stracił dwie pozycje na rzecz kierowców Ferrari. Po punkty sięgnęli też obaj kierowcy Visa Cash App Racing Bulls – siódmy był Liam Lawson, a dziesiątkę uzupełnił debiutant Arvid Lindblad.
Fajnie jest znów wygrać, zwłaszcza po tym, jak trudny to dla nas rok i jak duży progres zanotowaliśmy od początku sezonu. Jestem bardzo dumny z całego zespołu!
Kolejna runda F1 odbędzie się w weekend 9-11 października w Singapurze. Liderem mistrzostw z dorobkiem 320 punktów jest Kimi Antonelli. Max Verstappen jest szósty w tabeli z 188 punktami na koncie i stratą 26 "oczek" do trzeciego Lewisa Hamiltona.
GP Bahrajnu w Malezji 2026 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 55 okr.
- Kimi Antonelli – Mercedes +2.3s
- Lewis Hamilton – Ferrari +4.9s
- Charles Leclerc – Ferrari +7.2s
- Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing 8.5s
- Oscar Piastri – McLaren +9.4s
- Liam Lawson – Racing Bulls +12.7s
- Fernando Alonso – Aston Martin +13.3s
- Lando Norris – McLaren +13.9s
- Arvid Lindblad – Racing Bulls +15.9s
- Nico Hulkenberg – Audi +17.4s
- Lance Stroll – Aston Martin +18.0s
- Franco Colapinto – Alpine +18.9s
- Ollie Bearman – Haas +22.3s
- Esteban Ocon – Haas +22.5s
- Pierre Gasly – Alpine +23.3s
- Carlos Sainz – Williams +25.4s
- Gabriel Bortoleto – Audi +28.2s
- Sergio Perez – Cadillac +29.3s
7 min
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