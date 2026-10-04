F1: Max Verstappen wygrywa po raz pierwszy w sezonie 2026

Od początku weekendu na malezyjskim torze szybki był

, który w poprzednich pięciu rundach aż czterokrotnie finiszował na podium. Potwierdzeniem coraz lepszej formy Oracle Red Bull Racing były kwalifikacje na torze Sepang, w których po pole position – swoje pierwsze w tym roku, a zarazem 49. w karierze – sięgnął właśnie Verstappen. Na trzecim miejscu Q3 zakończył z kolei drugi z kierowców Red Bulla –

, którego jednak czekało przesunięcie na polach startowych za wykorzystanie nowych komponentów (nadprogramowych) jednostki napędowej.