Max Verstappen zwycięzcą GP Bahrajnu w Malezji 2026
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

F1: Max Verstappen wygrywa po raz pierwszy w sezonie 2026

Max Verstappen po starcie z pole position sięgnął po zwycięstwo w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu, który rozegrano na torze Sepang w Malezji.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
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Z powodu sytuacji geopolitycznej, rundę o Grand Prix Bahrajnu najpierw przeniesiono z początku na drugą część sezonu 2026 Formuły 1, a następnie – na pierwszy weekend października. Jeszcze później zdecydowano, że podróż na tor Sakhir nadal nie jest bezpieczna, toteż zmagania przeniesiono do Malezji. Tym samym, po dziewięcioletniej przerwie, Formuła 1 wróciła na tor Sepang.
GP Bahrajnu 2026 rozegrano na torze Sepang w Malezji

GP Bahrajnu 2026 rozegrano na torze Sepang w Malezji

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Od początku weekendu na malezyjskim torze szybki był Max Verstappen, który w poprzednich pięciu rundach aż czterokrotnie finiszował na podium. Potwierdzeniem coraz lepszej formy Oracle Red Bull Racing były kwalifikacje na torze Sepang, w których po pole position – swoje pierwsze w tym roku, a zarazem 49. w karierze – sięgnął właśnie Verstappen. Na trzecim miejscu Q3 zakończył z kolei drugi z kierowców Red Bulla – Isack Hadjar, którego jednak czekało przesunięcie na polach startowych za wykorzystanie nowych komponentów (nadprogramowych) jednostki napędowej.
Max Verstappen wywalczył na Sepang pierwsze pole position w sezonie 2026

Max Verstappen wywalczył na Sepang pierwsze pole position w sezonie 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen wygrywa kwalifikacje na Sepang, Hadjar z trzecim czasem

Verstappen wygrywa kwalifikacje na Sepang, Hadjar z trzecim czasem

© Getty Images / Red Bull Content Pool

W niedzielę pogoda nie sprzyjała jednak stawce Formuły 1. Potężna ulewa, która rozpętała się nad torem Sepang niedługo przed planowanym startem, skutecznie go opóźniła. Potem, przejeżdżając kolejne okrążenia formujące za samochodem bezpieczeństwa, wielu kierowców napotkało problemy z nowymi jednostkami napędowymi, które zaczęły szwankować przy kontakcie z wodą.

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Ostatecznie wyścig rozpoczęto z blisko dwugodzinnym opóźnieniem, a większość kierowców z czołówki zdecydowała się na założenie opon przejściowych. Ruszający z pole position Verstappen początkowo spadł na trzecie miejsce za duet Mercedesa. Za plecami Maxa, na czwartej pozycji jechał Liam Lawson, a piątkę zamykał Hadjar.
Max po starcie spadł za plecy kierowców Mercedesa…

Max po starcie spadł za plecy kierowców Mercedesa…

© Getty Images / Red Bull Content Pool

… ale objął prowadzenie na 15. okrążeniu

… ale objął prowadzenie na 15. okrążeniu

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Już jednak na dziewiątym okrążeniu Verstappen skutecznie zaatakował drugiego George'a Russella, odjechał mu i udał się w pogoń za liderem. Nie trwała ona długo i na piętnastym kółku czterokrotny mistrz świata skutecznie rozprawił się z Kimim Antonellim i objął prowadzenie. Od tego czasu nie oddał go ani na moment, chociaż musiał się pilnować podczas restartu – po samochodzie bezpieczeństwa – w samej końcówce rywalizacji.
Max Verstappen przed duetem Mercedesa na Sepang

Max Verstappen przed duetem Mercedesa na Sepang

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Tym samym Max Verstappen wygrał swój pierwszy wyścig w tym sezonie i zarazem pierwszy od czasu ubiegłorocznego Grand Prix Abu Zabi. Dla Oracle Red Bull Racing to pierwsza wygrana od zmiany przepisów w F1 na początku tego sezonu i pierwszy triumf ze swoją własną jednostką napędową zbudowaną przez Red Bull Powertrains. To jednocześnie 72. zwycięstwo Verstappena w jego karierze w Formule 1.
Max Verstappen wygrywa GP Bahrajnu w Malezji 2026

Max Verstappen wygrywa GP Bahrajnu w Malezji 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Pierwsza wygrana Oracle Red Bulll Racing z własną jednostką napędową

Pierwsza wygrana Oracle Red Bulll Racing z własną jednostką napędową

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Ostatecznie na drugiej lokacie finiszował Kimi Antonelli, który zdecydowanie powiększył przewagę w mistrzostwach nad swoim głównym rywalem Georgem Russellem po tym, jak Brytyjczyk wycofał się pod koniec z wyścigu z powodu awarii. Włoch jest coraz bliżej zostania najmłodszym w historii mistrzem świata Formuły 1. Podium uzupełnił tymczasem Lewis Hamilton, który na starcie – podobnie jak kilku innych kierowców – zdecydował się na slicki i spadł przez to niemalże na sam koniec stawki.
Na piątym miejscu metę minął Isack Hadjar, który w długo jechał po najniższy stopień podium, ale w końcówce stracił dwie pozycje na rzecz kierowców Ferrari. Po punkty sięgnęli też obaj kierowcy Visa Cash App Racing Bulls – siódmy był Liam Lawson, a dziesiątkę uzupełnił debiutant Arvid Lindblad.
Max Verstappen wygrywa 72. wyścig F1 w karierze

Max Verstappen wygrywa 72. wyścig F1 w karierze

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Quotation
Fajnie jest znów wygrać, zwłaszcza po tym, jak trudny to dla nas rok i jak duży progres zanotowaliśmy od początku sezonu. Jestem bardzo dumny z całego zespołu!
Max Verstappen
Kolejna runda F1 odbędzie się w weekend 9-11 października w Singapurze. Liderem mistrzostw z dorobkiem 320 punktów jest Kimi Antonelli. Max Verstappen jest szósty w tabeli z 188 punktami na koncie i stratą 26 "oczek" do trzeciego Lewisa Hamiltona.

GP Bahrajnu w Malezji 2026 – wyniki wyścigu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 55 okr.
  2. Kimi Antonelli – Mercedes +2.3s
  3. Lewis Hamilton – Ferrari +4.9s
  4. Charles Leclerc – Ferrari +7.2s
  5. Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing 8.5s
  6. Oscar Piastri – McLaren +9.4s
  7. Liam Lawson – Racing Bulls +12.7s
  8. Fernando Alonso – Aston Martin +13.3s
  9. Lando Norris – McLaren +13.9s
  10. Arvid Lindblad – Racing Bulls +15.9s
  11. Nico Hulkenberg – Audi +17.4s
  12. Lance Stroll – Aston Martin +18.0s
  13. Franco Colapinto – Alpine +18.9s
  14. Ollie Bearman – Haas +22.3s
  15. Esteban Ocon – Haas +22.5s
  16. Pierre Gasly – Alpine +23.3s
  17. Carlos Sainz – Williams +25.4s
  18. Gabriel Bortoleto – Audi +28.2s
  19. Sergio Perez – Cadillac +29.3s

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