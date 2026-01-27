Ford wraca do Formuły 1. Historia, która nigdy się nie skończyła

Ford wraca do Formuły 1 u boku Red Bulla. Dla amerykańskiego producenta samochodów to jednak nie jest historia powrotu. To po prostu dalszy ciąg tej samej opowieści.

Od zwycięstw nad Ferrari w Le Mans, przez napędzanie mistrzów w NASCAR, rajdach i F1 – Ford od niemal stu lat współtworzy historię sportów motorowych. W 2026 roku Niebieski Owal ponownie zamelduje się w królowej sportów motorowych, wspólnie z zespołami Red Bull Racing oraz Racing Bulls. A wszystko zaczyna się w Detroit.

Przyjrzyjmy się historii Forda w sportach motorowych!

01 Początki Forda w sportach motorowych

Już od pierwszych lat istnienia Ford traktował motorsport zarówno jako poligon doświadczalny, jak i potężne narzędzie marketingowe. Marka bardzo szybko postawiła na rywalizację, chcąc udowodnić trwałość i osiągi swoich samochodów. Symbolem tamtych czasów był niezniszczalny Model T startujący w wyczerpujących rajdach długodystansowych, a także bardziej zaawansowane modele – Model K oraz wyścigowe „999” – które biły rekordy prędkości na początku XX wieku.

Team M-Sport Ford WRC w akcji w Rajdzie Niemiec 2025 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Te sukcesy ugruntowały reputację Forda jako producenta niezawodnych i innowacyjnych samochodów, na trwałe wpisując wyścigi w DNA firmy na długo przed tym, zanim stała się ona globalnym gigantem motoryzacyjnym.

02 Program „Total Performance” i triumfy w Le Mans

Uruchomiony na początku lat 60. program „Total Performance” był dla Forda jasną deklaracją: sukcesy na torach wyścigowych miały bezpośrednio przekładać się na atrakcyjność samochodów trafiających do salonów.

Ford GT w Le Mans w 1966 roku © 24h Le Mans

Najbardziej ambitnym celem było pokonanie Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans – najbardziej prestiżowym wyścigu wytrzymałościowym na świecie. Po początkowych niepowodzeniach Ford dokonał historycznego przełomu w 1966 roku, gdy GT40 zdominowały rywalizację, zajmując trzy pierwsze miejsca. Na tym jednak nie poprzestano – amerykańska marka triumfowała w Le Mans cztery razy z rzędu, w latach 1966–1969.

Te zwycięstwa nie tylko ugruntowały globalną pozycję Forda jako potęgi inżynieryjnej, ale też na zawsze zapisały się w historii sportów motorowych jako jeden z jej najbardziej ikonicznych rozdziałów.

03 Historia i osiągnięcia Forda w NASCAR

Ford od samego początku był jedną z kluczowych sił w NASCAR, wykorzystując wyścigi samochodów seryjnych do budowania wizerunku trwałości, osiągów i lojalności wobec marki w najpopularniejszej dyscyplinie motorsportu w USA.

Ford ma długą historię w wyścigach NASCAR © NASCAR

Dzięki legendarnym zespołom i kierowcom Ford sięgnął po dziesiątki mistrzowskich tytułów w Cup Series oraz setki zwycięstw w pojedynczych wyścigach. Samochody tej marki – od Galaxie i Torino, przez Thunderbirda, aż po współczesnego Mustanga – stały się ikonami amerykańskich torów wyścigowych, czyniąc Forda jedną z najbardziej utytułowanych marek w historii NASCAR.

04 Ford w Formule 1 i silniki Cosworth

Wpływ Forda na Formułę 1 jest nierozerwalnie związany ze współpracą z Cosworthem, która od 1967 roku zrewolucjonizowała królową sportów motorowych. Właśnie wtedy zadebiutował silnik Ford-Cosworth DFV (Double Four Valve) – konstrukcja, która na lata zmieniła układ sił w Grand Prix. Jednostka DFV odniosła ponad 150 zwycięstw w wyścigach Formuły 1, stając się najbardziej utytułowanym silnikiem w historii tej serii.

Ford Sierra RS Cosworth © Getty images

Dzięki temu programowi Ford wyrósł na jedną z kluczowych sił w F1, kształtując całe dekady rywalizacji i współtworząc fundamenty nowoczesnej ery wyścigów Grand Prix.

05 Ford w rajdach i Rajdowych Mistrzostwach Świata

Ford od dekad należy do ścisłej czołówki rajdowego świata, a Rajdowe Mistrzostwa Świata (WRC) stały się dla marki idealnym miejscem do udowadniania wytrzymałości i osiągów samochodów drogowych w najtrudniejszych warunkach na świecie. Już w latach 70., za sprawą modeli Escort i RS1800, Ford zaczął odnosić międzynarodowe sukcesy, które z czasem zaowocowały dwoma tytułami mistrza świata producentów – w 1979 i 2006 roku – oraz wieloma zwycięstwami z udziałem legendarnych kierowców, takich jak Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae czy Marcus Grönholm.

Ford Fiesta RS © Ford

Kolejne ikony – Focus WRC oraz Fiesta WRC – pozwoliły Fordowi przez ponad 20 lat pozostawać w ścisłej czołówce mistrzostw świata. Rajdowe triumfy na trwałe wzmocniły wizerunek marki jako producenta szybkich, wytrzymałych i skoncentrowanych na kierowcy samochodów o sportowym charakterze.

06 Powrót Forda do Formuły 1 z Red Bull Racing

Ford wraca do Formuły 1 w sezonie 2026, wchodząc w długofalowe partnerstwo techniczne z Red Bull Powertrains. To pierwsze tak znaczące zaangażowanie marki w F1 od ponad dwóch dekad – i jednocześnie wyraźny sygnał ambicji w chwili rozpoczęcia nowej ery w F1.

Nadciągają duże zmiany w F1 i ekipie Oracle Red Bull Racing przed 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pod szyldem Red Bull Ford Powertrains Ford współpracuje z Red Bullem przy rozwoju nowej generacji hybrydowej jednostki napędowej. Obejmuje ona zaawansowany silnik elektryczny, baterie oraz technologie paliw zrównoważonych i napędza bolidy zespołów Oracle Red Bull Racing oraz siostrzanej ekipy Racing Bulls od sezonu 2026, co najmniej do 2030 roku.

07 Red Bull Racing i prezentacja bolidu 2026: Obejrzyj powtórkę

Osiem bolidów Red Bull Racing, które zdobyły mistrzostwo konstruktorów F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Prezentacja zespołu Oracle Red Bull Racing przed sezonem 2026 odbyła się 15 stycznia 2026 roku. Ekipa zaprezentowała nowe malowanie bolidów oraz przełomowe partnerstwo Red Bull Ford Powertrains. Wydarzenie było transmitowane na żywo na platformie Red Bull TV bezpośrednio z Detroit. Zobacz powtórkę poniżej!

Start sezonu 2026 z Red Bull Ford Powertrains Zespoły Red Bull F1 prezentują barwy na sezon 2026 oraz nowe partnerstwo - z Red Bull Ford Powertrains.