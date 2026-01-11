Kalendarz F1 2026: Co przyniesie nowa era w królowej motorsportu?

Kalendarz 2026 Formuły 1

6–8 marca – GP Australii 13–15 marca – GP Chin* 27–29 marca – GP Japonii 10–12 kwietnia – GP Bahrajnu 17–19 kwietnia – GP Arabii Saudyjskiej 1–3 maja – GP USA (Miami)* 22–24 maja – GP Kanady* 5–7 czerwca – GP Monako 12–14 czerwca – GP Barcelony-Katalonii 26–28 czerwca – GP Austrii 3–5 lipca – GP Wielkiej Brytanii* 17–19 lipca – GP Belgii 24–26 lipca – GP Węgier 21–23 sierpnia – GP Holandii* 4–6 września – GP Włoch (Monza) 11–13 września – GP Hiszpanii (Madryt) 24–26 września – GP Azerbejdżanu 9–11 października – GP Singapuru* 23–25 października – GP USA (Austin) 30 października–1 listopada – GP Meksyku 6–8 listopada – GP Brazylii 19–21 listopada – GP Las Vegas 27–29 listopada – GP Kataru 4–6 grudnia – GP Abu Dhabi

* Gwiazdką oznaczono rundy, podczas których rozegrany zostanie sprint.

#1 Grand Prix Australii 2026

6–8 marca 2026

Po raz kolejny nowy cykl zmagań rozpocznie się na ulicznym torze Albert Park w Melbourne , który od lata stanowi arenę emocjonujących inauguracji. Charakterystyczne dla tego obiektu są szybkie zakręty i stosunkowo niewielka liczba miejsc do wyprzedzania. Warto pamiętać, że przed GP Australii 2022 uliczny tor w Melbourne nieco przebudowano, co zapewniło jeszcze lepsze ściganie. Najwięcej zwycięstw w Australii odniósł Michael Schumacher (4), a w 2025 roku triumfował tam, po starcie z pole position, Lando Norris . Na mecie Brytyjczyk miał mniej niż sekundę przewagi nad Maxem Verstappenem .

Tor Albert Park w australijskim Melbourne robi wrażenie! © Red Bull Content Pool

#2 Grand Prix Chin 2025

13–15 marca 2026

Po kilkuletniej przerwie, w 2024 roku Formuła 1 wróciła na tor w Szanghaju, który debiutował w kalendarzu w sezonie 2004. To jeden z najbardziej wymagających obiektów, znany z tzw. ślimaka na samym początku okrążenia oraz długiej, ponad kilometrowej prostej, sprzyjającej manewrom wyprzedzania. Rekordzistą pod względem liczby zwycięstw jest tutaj, z sześcioma wygranymi, Lewis Hamilton . To właśnie Brytyjczyk wygrał chiński sprint w 2025 roku, triumfując po raz pierwszy (i jak na razie jedyny) w barwach Ferrari. W kwalifikacjach i wyścigu głównym górą był jednak Oscar Piastri z McLarena.

Shanghai International Circuit ma w sobie coś wyjątkowego © Getty Images/Red Bull Content Pool

#3 Grand Prix Japonii 2026

27–29 marca 2026

Suzuka to jeden z najbardziej spektakularnych obiektów w kalendarzu , znany ze swojej konfiguracji w kształcie ósemki. Słynny pierwszy sektor, z serią szybkich zakrętów, wymaga ogromnej precyzji i idealnego wręcz balansu bolidu. Japoński tor znany jest też z kapryśnej pogody, która wielokrotnie już odwracała losy wyścigu. To tu Ayrton Senna i Alain Prost zanotowali kontrowersyjne kolizje w latach 1989-1990, a najwięcej zwycięstw odniósł w Japonii Michael Schumacher (6). W czterech ostatnich sezonach wygrywał tu z kolei Max Verstappen, który pomału wyrasta na Króla Suzuki.

Max Verstappen w Kraju Kwitnącej Wiśni © FLORENT GOODEN / imago sport / Forum

#4 Grand Prix Bahrajnu 2026

10–12 kwietnia 2026

Nocny wyścig na pustynnym torze Sakhir przez kilka lat otwierał nowy cykl zmagań, tym razem jednak ponownie będzie "dopiero" czwartą rundą sezonu. Charakterystyczne dla tego obiektu są długie proste oraz ciasne zakręty, a możliwe burze piaskowe tylko dodają nieprzewidywalności tej rundzie. Najwięcej triumfów w Bahrajnie zgarniał Lewis Hamilton (5), a w poprzednim sezonie górą był tam, po starcie z pole position, Oscar Piastri .

Max Verstappen w trakcie zimowych testów w Bahrajnie © Red Bull Content Pool

#5 Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2026

17–19 kwietnia 2026

Dżudda to jeden z najnowszych obiektów w kalendarzu F1 i aż trudno uwierzyć, że w tym roku stawka ścigać się tam będzie już po raz szósty. Uliczny obiekt Jeddah Corniche Circuit w Arabii Saudyjskiej , który zadebiutował w F1 w 2021 roku, oferuje niespotykane połączenie wysokich prędkości i ścian znajdujących się blisko toru. Wąskie sekcje i brak miejsca na błąd sprawiają, że często dochodzi tu do różnych incydentów i neutralizacji. To drugi, po Monzy, najszybszy tor w kalendarzu, co sprawia, że wymaga od kierowców niezwykłej precyzji jazdy. Pierwsze edycje wyścigu przyniosły emocjonujące starcia, zwłaszcza rywalizację Verstappena z Hamiltonem w 2021 roku. W 2025 roku po pole position w Dżuddzie sięgnął Max Verstappen, ale zwycięstwo w wyścigu wywalczył Oscar Piastri.

Uliczny tor w Dżuddzie robi wrażenie © Getty Images / Red Bull Content Pool

#6 Grand Prix Miami 2025

1–3 maja 2026

Pierwszy w sezonie wyścig w Stanach Zjednoczonych odbywa się na ulicznym obiekcie wokół stadionu Hard Rock , siedziby drużyny NFL Miami Dolphins. Charakterystyka toru łączy szybkie sekcje z technicznymi fragmentami, przez co znalezienie idealnych ustawień bolidu stanowi nie lada wyzwanie. Debiut Grand Prix w 2022 roku przyciągnął wiele gwiazd ze świata sportu i show-biznesu, podkreślając amerykański charakter tego eventu. W 2025 po pole position sięgnął tam Max Verstappen, ale zwycięstwo w wyścigu zgarnął Oscar Piastri.

Leżaki z widokiem na tor F1? Witamy na Grand Prix Miami! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#7 Grand Prix Kanady 2026

22-24 maja 2026

Kanada w kalendarzu F1 pojawiła się w 1961 roku i z małymi wyjątkami, znajduje się w nim do dziś. Co ciekawe, GP Kanady w 2005 roku było trzecim najchętniej oglądanym wydarzeniem sportowym na świecie, ustępując jedynie Super Bowl XXXIX oraz finałowi piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obiekt Circuit Gilles Villeneuve położony jest na wyspie Notre Dame i poza tym, że jest szybki, to charakteryzuje go też tzw. Ściana Mistrzów. Ostatni zakręt toru ze słynną ścianą na wyjściu stał się sławny przez to, że to tu odpadali z rywalizacji w 1999 roku najwięksi mistrzowie: Damon Hill , Michael Schumacher i Jacques Villeneuve . Kanadyjski tor znajduje swoje szczególne miejsce także w sercach polskich kibiców, bo to tutaj w 2008 roku Robert Kubica sięgnął po swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1! W sezonie 2025 po kanadyjski triumf sięgnął tymczasem George Russell z Mercedesa.

Robert Kubica wygrywający w Kanadzie © Sauber Motorsport AG

#8 Grand Prix Monako 2026

5-7 czerwca 2026

Zmagania rozgrywane na ulicach Monte Carlo to jedne z najtrudniejszych i najbardziej rozpoznawalnych weekendów w kalendarzu. Ciasne uliczki, brak pułapek żwirowych i bliskość band sprawiają, że nawet najmniejszy błąd może skończyć się tutaj przedwczesnym zakończeniem wyścigu. Ze względu na trudności w wyprzedzaniu, kluczową rolę odgrywają tu kwalifikacje oraz dobór strategii pit-stopów. Ayrton Senna jest rekordzistą pod względem zwycięstw w Monako (6), a w 2024 roku po wymarzony triumf na ulicach księstwa sięgnął Charles Leclerc, stając się tym samym pierwszym w historii tej rundy Monakijczykiem, który wygrał ten wyścig. W minionym sezonie górą był z kolei późniejszy mistrz świata Lando Norris .

Takie widoki tylko w Monako! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#9 Grand Prix Barcelony-Katalonii 2026

12-14 czerwca 2026

Circuit de Barcelona-Catalunya przez lata służył jako swoisty poligon doświadczalny dla zespołów, które często tu testowały, przez co jest to jeden z najlepiej znanych obiektów w kalendarzu. Charakterystyka obiektu, obejmująca szybkie łuki oraz wymagający ostatni sektor, stanowi wyzwanie dla aerodynamiki bolidów. Fernando Alonso , lokalny bohater, odniósł tu jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w 2006 roku, a 10 lat później doszło tu do słynnej kolizja Lewisa Hamiltona z Nico Rosbergiem , po której debiutanckie zwycięstwo w F1 zgarnął Max Verstappen . W 2025 roku trzyletnia passa triumfów Holendra w Barcelonie dobiegła końca, jako że po starcie z pole position po wygraną sięgnął Oscar Piastri .

Start wyścigu F1 o GP Hiszpanii 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

#10 Grand Prix Austrii 2026

26-28 czerwca 2026

Runda o GP Austrii jest oczywiście naszą ulubioną w kalendarzu i to nie tylko z powodu przepięknego toru Red Bull Ring , ale też dlatego, że często odbywa się tu po prostu genialne ściganie. Red Bull Ring to krótki, ale niezwykle szybki obiekt, który oferuje wiele okazji do wyprzedzania. Położony w malowniczej Styrii, słynie z różnic wysokości i dynamicznych zmian warunków pogodowych. W minionych latach w Spielbergu rewelacyjnie spisywał się Max Verstappen , który wygrywał tu w sezonach 2018 i 2019, dwukrotnie w 2021 roku oraz w 2023 roku. W 2025 roku w Austrii najlepszy okazał się z kolei Lando Norris z McLarena. Co warto zaznaczyć, runda na Red Bull Ringu ma być obecna w kalendarzu F1 co najmniej do 2041 roku!

#11 Grand Prix Wielkiej Brytanii 2026

3-5 lipca 2026

Tor Silverstone to prawdziwa kolebka Formuły 1. To tu w 1950 roku rozegrano pierwszy wyścig w historii mistrzostw świata królowej sportów motorowych. Obiekt słynie z kultowych, niezwykle szybkich zakrętów, takich jak Maggots, Becketts i Copse, które stanowią test odwagi dla kierowców. Lewis Hamilton jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na Silverstone – Brytyjczyk wygrywał na swoim domowym obiekcie aż dziewięciokrotnie. W sezonie 2025 górą był tam, ku uciesze lokalnych kibiców, Lando Norris z McLarena.

#12 Grand Prix Belgii 2026

17-19 lipca 2026

Spa-Francorchamps to jeden z najdłuższych i najbardziej malowniczych torów w kalendarzu, słynący z ikonicznego zakrętu Eau Rouge. Wyścigi w Ardenach często padają ofiarą nieprzewidywalnej pogody, co tylko dodaje im dramaturgii. Tak było w 2021 roku, gdy GP Belgii okazało się bez wątpienia najbardziej kontrowersyjną rundą, podczas której wyścig trwał dwa okrążenia i to przejechane za samochodem bezpieczeństwa. Po wypadkach w kwalifikacjach, organizatorzy w końcu zdecydowali się też na przebudowę legendarnego Spa-Francorchamps , a sekcja Eau Rouge zyska większa strefę bezpieczeństwa. Co ciekawe, chociaż w Belgii wyprzedzanie nie jest bardzo trudne, to tylko pięciokrotnie (od sezonu 2007, gdy dokonano zmian pewnych zmian w konfiguracji) udało się tam wygrać kierowcy startującemu spoza pierwszego rzędu. Jednym z tych, który dokonał tej sztuki, był Verstappen. Holender w szalonym wyścigu o GP Belgii 2022 ruszał (po karach za wymianę komponentów silnika) dopiero z 14. pola, ale nie przeszkodziło mu to w odniesieniu pewnego zwycięstwa! Z kolei w 2025 najlepszy w wyścigu był Oscar Piastri , który dwa lata wcześniej na Spa wywalczył swoje pierwsze podium (w sprincie).

Max Verstappen w akcji na Spa-Francorchamps © Getty Images/Red Bull Content Pool

#13 Grand Prix Węgier 2026

24-26 lipca 2026

Hungaroring to jeden z najbardziej technicznych obiektów w kalendarzu, na którym ograniczone możliwości wyprzedzania sprawiają, że kluczową rolę odgrywają tu kwalifikacje i strategia. GP Węgier to też punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego polskiego fana F1. Na Hungaroring rokrocznie ściąga mnóstwo naszych rodaków, którzy przez wiele lat wspierali tam Roberta Kubicę podczas jego "domowej" rundy. Hungaroring często dostarcza emocjonujących wyścigów. Pamiętacie jeszcze kraksę Maxa Verstappena na kółku wyjazdowym, ekspresową naprawdę bolidu w wykonaniu mechaników Red Bull Racing i... drugie miejsce Holendra na mecie w 2020 roku? Albo tzw. kręgle w wykonaniu Valtteriego Bottasa w pierwszym zakręcie, Maxa goniącego uszkodzonym bolidem, Alonso broniącego się przed Hamiltonem i wreszcie... debiutanckie zwycięstwo Estebana Ocona rok później?! W sezonie 2022 było równie ciekawie, gdy Verstappen odrobił straty z kwalifikacji i pomimo startu z piątego rzędu i pięknego piruetu w trakcie zmagań – wygrał wyścig! Rekordzistą pod względem zwycięstw na Hungaroringu jest Lewis Hamilton , który triumfował tu ośmiokrotnie. W dwóch poprzednich sezonach najlepszy był tutaj Oscar Piastri , dla którego triumf w 2024 roku był pierwszą wygraną w karierze F1.

Kultowy widok na Hungaroringu © Red Bull Content Pool

#14 Grand Prix Holandii 2026

21-23 sierpnia 2026

Holandia raz jeszcze ugości stawkę F1 po wakacjach, w przedostatni weekend sierpnia, ale… będzie to ostatnia wizyta królowej sportów motorowych na tym obiekcie. Przynajmniej na jakiś czas. Tor Zandvoort , z charakterystycznymi pochylonymi zakrętami, powrócił do kalendarza F1 w 2021 roku i od tego czasu stał się areną Verstappen-manii. Bliskość morza powoduje zmienne warunki pogodowe, a wiatr niejednokrotnie zaskakiwał kierowców. Max Verstappen wygrywał tu w sezonach 2021-2023, jednak w dwóch ostatnich latach triumfowali tutaj kierowcy McLarena. Czy Holendrowi uda się wygrać ostatni wyścig rozgrywany przed jego kibicami?

Pomarańczowa armia szalejąca na Zandvoort po zwycięstwie Maxa Verstappena © Getty Images / Red Bull Content Pool

#15 Grand Prix Włoch 2026

4-6 września 2026

Tor Monza , zwany "Świątynią Prędkości", to najszybszy obiekt w kalendarzu F1, gdzie bolidy osiągają prędkości przekraczające 350 km/h. Do tego włoscy kibice znani jako "Tifosi", tworzą tu niesamowitą atmosferę. Michael Schumacher i Lewis Hamilton wygrywali na Monzy po pięć razy, ale najbardziej pamiętnych zwycięstw na tym torze było co najmniej kilka. Ta runda jest wyjątkową dla ekipy Visa Cash App Racing Bulls F1, która z Pierrem Gaslym właśnie tutaj w 2020 roku (jako Scuderia AlphaTauri) sięgnęła po swoje pierwsze zwycięstwo. Co ciekawe, dwanaście lat wcześniej, jeszcze jako Toro Rosso, skład triumfował we Włoszech z Sebastianem Vettelem , dla którego była to pierwsza wygrana w karierze. W sezonie 2025 najlepszy na Monzy był z kolei Max Verstappen , rozpoczynając tą wygraną niesamowitą passę w drugiej części ubiegłorocznej rywalizacji.

Monza - Świątynia Prędkości © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

#16 Grand Prix Hiszpanii 2026

11-13 września 2026

Tor w Madrycie – Madring to najnowszy z obiektów, który dołączy do kalendarza Formuły 1. To właśnie w stolicy odbędzie się Grand Prix Hiszpanii, a runda na torze pod Barceloną otrzymała zmienioną nazwę – Grand Prix Barcelony-Katalonii. Półuliczny obiekt poprowadzony zostanie wokół madryckiego kompleksu IFEMA i ma łączyć w sobie charakter szybkiego toru stałego z technicznymi sekcjami znanymi z wyścigów ulicznych. Projekt zakłada zmienny rytm okrążenia, mocne strefy hamowania oraz długie proste sprzyjające walce koło w koło. Dla Madrytu będzie to pierwsze Grand Prix Formuły 1 od 45 lat. Kto najlepiej poradzi sobie ze zmienną charakterystyką obiektu i zapisze się jako pierwszy zwycięzca GP Hiszpanii w Madrycie?

Sergio Perez podczas Red Bull Showrun w Madrycie © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

#17 Grand Prix Azerbejdżanu 2026

24-26 września 2026

Po raz trzeci z rzędu runda w Baku w zasadzie zamyka europejską część rywalizacji. To też kolejna runda na ulicznym torze, która na stałe wpisała się w kalendarz F1. Przyznać trzeba, że obiekt w Baku prezentuje się naprawdę malowniczo, z częścią nitki przebiegającą przez stare miasto. To także tutaj znajduje się najwęższe miejsce w kalendarzu – w ósmym zakręcie trasa ma zaledwie 7 metrów szerokości, co wymaga od kierowców wręcz chirurgicznej precyzji podczas jazdy. Baku słynie też z dwóch długich prostych oraz tego, że jest drugim najdłuższym torem w kalendarzu. Co ciekawe, od czasu debiutu Azerbejdżanu w F1 w 2017 roku, tylko dwóm kierowcom udało się tu wygrać więcej niż raz – był to Checo Perez w sezonach 2021 i 2023 oraz Max Verstappen w 2022 i 2025 roku .

Typowy widok w Baku © Red Bull Content Pool

#18 Grand Prix Singapuru 2026

9-11 października 2026

Marina Bay Street Circuit to pierwszy w historii Formuły 1 obiekt, na którym rozegrano wyścig w nocy. Obiekt charakteryzuje się duszną, tropikalną aurą i wysoką wilgotnością. Wyścig, rozgrywany w otoczeniu drapaczy chmur i już po zmroku wygląda niezwykle spektakularnie, tym bardziej jeśli dodać do tego tak wymagający obiekt. Malo tego, GP Singapuru, ze względu na panujące warunki, to zdecydowanie największy fizyczny test wytrzymałości w królowej sportów motorowych. Zadania ponadto nie ułatwia fakt, że wyścig tutaj zwykle trwa blisko dwie godziny, a wypadki i neutralizacje są tu w zasadzie nieuniknione. W minionych latach w Singapurze nie brakowało zaskakujących wydarzeń. Najwięcej razy na Marina Bay Street Circuit triumfował Sebastian Vettel , zgarniając pięć zwycięstw (trzy z Red Bull Racing i dwa z Ferrari), a w sezonie 2025 najlepszy był tu George Russell z Mercedesa.

Uliczny tor w Singapurze robi wrażenie © Red Bull Content Pool

#19 Grand Prix USA 2026

23-25 października 2026

Circuit of the Americas na stałe zadomowił się w kalendarzu F1 jako jeden z najbardziej spektakularnych obiektów. Szybkie zakręty i duże zmiany poziomu sprawiają, że GP USA w zasadzie zawsze dostarcza sporo emocji. Jest tu wszystko, czego kierowcom potrzeba do świetnej rywalizacji. Najczęściej wygrywał tu Lewis Hamilton (5), ale tylko o jeden triumf mniej na koncie na COTA ma Max Verstappen . W sezonie 2022 triumf Holendra pozwolił Red Bull Racing przypieczętować swoje pierwsze od 2013 roku mistrzostwo świata konstruktorów. W sezonie 2025 ponownie najlepszy w Teksasie był Verstappen , sięgając po zwycięstwo po starcie z pole position.

Jak to w Ameryce, na Circuit of the Americas wszystko jest większe! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#20 Grand Prix Mexico City 2026

30 października–1 listopada 2026

Grand Prix w Meksyku to jedna z młodszych rund w kalendarzu, bo kraj powrócił do F1 w 2015 roku. Zmagania na Autódromo Hermanos Rodríguez niejednokrotnie wgniatały w fotel – zarówno kwalifikacje, jak i same wyścigi. Obiekt ten położony jest na dużej wysokości nad poziomem morza, co wpływa na osiągi bolidów i stanowi nie lada wyzwanie dla zespołów. Tor słynie z sekcji "Peraltada" oraz stadionowej części, gdzie kibice tworzą niesamowitą atmosferę. Za dominatora na tym obiekcie zdecydowanie można uznać Maxa Verstappena, który od 2017 roku wygrywał tam aż pięciokrotnie – w sezonach 2018-2019 oraz 2021-2023. W minionym cyklu zmagań Grand Prix Mexico City wygrał z kolei Lando Norris , wykonując poważny krok w stronę przypieczętowania wymarzonego mistrzostwa.

Meksykańscy kibice dopingowali Checo jak szaleni © Getty Images/Red Bull Content Pool

#21 Grand Prix Sao Paulo 2026

6-8 listopada 2026

Tor Interlagos w São Paulo to miejsce wielu historycznych momentów w Formule 1. Charakteryzuje się zmienną pogodą i wymagającym układem, co często prowadzi do emocjonujących wyścigów. Po raz kolejny zmagania na Interlagos rozgrywane są też pod nazwą GP Sao Paulo, a nie GP Brazylii. To ukłon w stronę lokalnych władz, które mocno walczyły o utrzymanie słynnego obiektu w rozkładówce F1. Brazylijskie wyścigi często trzymają w napięciu do samej mety – tak było w przypadku rozstrzygających się losów mistrzostwa w 2008 roku , czy w trakcie słynnej rywalizacji w sezonie 2019 . Tamten wyścig Max Verstappen wciąż uznaje za jeden z najlepszych w swojej karierze. To także wtedy ekipa Red Bull Racing zanotowała rekordowo szybki pit-stop – wyniku 1,82 sekundy do dziś nie udało się poprawić. Jeszcze bardziej spektakularnie spisał się Verstappen w Brazylii w sezonie 2024 , kiedy w deszczowym wyścigu – po starcie z dziewiątego rzędu! – sięgnął po zwycięstwo. W sezonie 2025 górą w GP Sao Paulo był Lando Norris .

Max Verstappen w akcji na torze Interlagos © Red Bull Content Pool

#22 Grand Prix Las Vegas 2026

19-21 listopada 2026

GP Las Vegas to trzecia runda, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Las Vegas Street Circuit to jeden z najnowszych dodatków do kalendarza F1 – dołączył do niego w 2023 roku. Uliczny tor o długości około 5,8 kilometra wiedzie wokół centrum miasta i obejmuje słynny odcinek Las Vegas Boulevard. Błyszczące neonami ulice i szybkie proste sprawiają, że jest to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń sezonu. Po raz kolejny GP Las Vegas rozgrywane będzie późnym wieczorem (czasu lokalnego) i to w sobotę (!), by zgromadzić jak największą widownię. Dla nas oznacza to tyle, że ściganie odbędzie się o poranku (naszego czasu) w niedzielę. Pierwszą w historii edycję wyścigu w Vegas wygrał Max Verstappen, potem powtarzając ten wyczyn w sezonie 2025 .

Tor w Las Vegas robi wrażenie © Red Bull Content Pool

#23 Grand Prix Kataru 2026

27-29 listopada 2026

Runda o GP Kataru dołączyła do kalendarza F1 w zasadzie rzutem na taśmę pod koniec sezonu 2021. Pierwsze w historii Grand Prix F1 na obiekcie położonym niedaleko Dohy zakończyło się sporym sukcesem. Tor Lusail , znany raczej z organizacji wyścigów MotoGP, tym razem już po raz piąty ugości u siebie również Formułę 1. Nocny wyścig na pustyni oferuje unikalne wyzwania związane z temperaturą i przyczepnością. Trzy ostatnie edycje wyścigu w Katarze padały łupem jednego kierowcy – Maxa Verstappena .

Max Verstappen w akcji w GP Kataru © Getty Images / Red Bull Content Pool

#24 Grand Prix Abu Zabi 2026

4-6 grudnia 2026

Klasycznie finał sezonu odbędzie się na ponad 5,5-kilometrowym torze Yas Marina , na którym wyprzedzanie nie jest łatwe, dlatego niezwykle istotny jest start z pierwszej linii – aż dwunastokrotnie triumfował tam zdobywca pole position, a cztery razy zawodnik ruszający z drugiego pola. Tylko raz wygrał kierowca startujący spoza pierwszego rzędu (Kimi Räikkönen w 2013 po zajęciu 4. miejsca w kwalifikacjach). To tutaj często rozstrzygają się losy mistrzostwa, jak w pamiętnym 2021 roku, gdy Verstappen wyrwał tytuł Hamiltonowi na ostatnim okrążeniu sezonu ! Ten, nieco kontrowersyjny, wyścig na zawsze zapisał się na kartach historii królowej sportów motorowych . Tymczasem przed dwoma laty, triumf Maxa w GP Abu Zabi 2023 był jednocześnie jego dziewiętnastą wygraną w sezonie, co pozostaje rekordem F1. W latach 2020-2023 oraz 2025 na Yas Marina triumfował Max Verstappen , który w poprzednim sezonie do ostatniej rundy walczył o mistrzostwo.

Trzykrotny mistrz świata F1 Verstappen świętuje wyjątkowy sezon © Red Bull Content Pool