Max Verstappen zachowuje szanse na mistrzostwo 2025
F1

F1: Verstappen wygrywa w Vegas i podtrzymuje szanse na tytuł!

Max Verstappen w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Las Vegas! Holender wykorzystał potknięcie rywali i dzięki temu wciąż jest w grze o tytuł mistrza świata Formuły 1 sezonu 2025!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Yuki Tsunoda

Reprezentant Visa Cash App Racing Bulls jest o krok od zostania najlepszym japońskim kierowcą w historii F1.

JaponiaJaponia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia
Max Verstappen przyjechał do Las Vegas jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 wygrał w ulicznym wyścigu w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku, a w minionym sezonie stał tam na podium. Poprzednią rundę, w Brazylii, udało mu się zakończyć na trzeciej pozycji i to pomimo startu z alei serwisowej! W deszczowych kwalifikacjach w Las Vegas triumfował jednak lider mistrzostw Lando Norris, a Holender zajął drugie miejsce.
Max Verstappen drugi w kwalifikacjach w Las Vegas

Po starcie wyścigu zawodnik Oracle Red Bull Racing objął prowadzenie i chociaż początkowo Brytyjczyk próbował go wyprzedzić, nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na tempo rywala. Max Verstappen ostatecznie na finiszu miał 20 sekund przewagi nad drugim Norrisem, ale zawodnik McLarena w końcówce miał spore kłopoty z tempem.
Max objął prowadzenie na pierwszym okrążeniu…

…i nie oddał go do mety!

To był jednak dopiero początek dramaturgii, ponieważ po wyścigu zdyskwalifikowano obu kierowców McLarena – drugiego na finiszu Norrisa oraz czwartego Oscara Piastriego! Sędziowie dopatrzyli się w obu pomarańczowych bolidach zbyt dużego zużycia tzw. deski pod podłogą i zgodnie z regulaminem – obaj zostali zdyskwalifikowani. W efekcie drugie miejsce przypadło George'owi Russellowi, a trzecie – drugiemu z kierowców Mercedesa Kimiemu Antonellemu. Na bardzo dobrym, szóstym miejscu finiszował z kolei Isack Hadjar z ekipy Visa Cash App Racing Bulls F1.
Max Verstappen wygrywa GP Las Vegas 2025!

Świetnie było wygrać tutaj, to był naprawdę bardzo udany dzień. Kluczowe było szybkie objęcie prowadzenia po starcie, dzięki czemu mogliśmy jechać swoim tempem i utrzymywać równy rytm. Wyścig ułożył się dla nas znakomicie: mieliśmy mocne tempo, a wszystko funkcjonowało bez zarzutu. W kolejnych rundach musimy po prostu dać z siebie wszystko, wygrywać tyle, ile się da, i maksymalnie wykorzystywać każdą okazję.
Max Verstappen
Tym samym bardzo ciekawie zrobiło się w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Lando Norris z dorobkiem 390 punktów, a na drugiej pozycji znajdują się ex-aequo Max Verstappen i Oscar Piastri, mający po 366 punktów. Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi (Katar i Abu Zabi) oraz sprint (Katar), więc do zdobycia jest wciąż 58 "oczek". Walka o tytuł mistrzowski trwa w najlepsze!
Kolejna runda, Grand Prix Kataru odbędzie się w weekend 28-30 listopada. Na torze położonym na przedmieściach Dohy rozegrany zostanie także ostatni w tym roku sprint.

GP Las Vegas 2025 – wyniki wyścigu F1:

  1. Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 50 okr.
  2. George Russell – Mercedes +23.546s
  3. Kimi Antonelli – Mercedes +30.488s
  4. Charles Leclerc – Ferrari +30.678s
  5. Carlos Sainz – Williams +34.924s
  6. Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +45.257s
  7. Nico Hulkenberg – Sauber +51.134s
  8. Lewis Hamilton – Ferrari +59.369s
  9. Esteban Ocon – Haas +60.635s
  10. Oliver Bearman – Haas +70.549s
  11. Fernando Alonso – Aston Martin +85.308s
  12. Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +86.974s
  13. Pierre Gasly – Alpine +91.702s
  14. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 okr.
  15. Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
Nie ukończyli:
  • Alex Albon – Williams
  • Gabriel Bortoleto – Sauber
  • Lance Stroll – Aston Martin
Dyskwalifikacja:
  • Lando Norris – McLaren
  • Oscar Piastri – McLaren

F1
Formula Racing

