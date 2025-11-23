© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1: Verstappen wygrywa w Vegas i podtrzymuje szanse na tytuł!
Max Verstappen w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Grand Prix Las Vegas! Holender wykorzystał potknięcie rywali i dzięki temu wciąż jest w grze o tytuł mistrza świata Formuły 1 sezonu 2025!
Max Verstappen przyjechał do Las Vegas jako trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 wygrał w ulicznym wyścigu w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku, a w minionym sezonie stał tam na podium. Poprzednią rundę, w Brazylii, udało mu się zakończyć na trzeciej pozycji i to pomimo startu z alei serwisowej! W deszczowych kwalifikacjach w Las Vegas triumfował jednak lider mistrzostw Lando Norris, a Holender zajął drugie miejsce.
Po starcie wyścigu zawodnik Oracle Red Bull Racing objął prowadzenie i chociaż początkowo Brytyjczyk próbował go wyprzedzić, nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na tempo rywala. Max Verstappen ostatecznie na finiszu miał 20 sekund przewagi nad drugim Norrisem, ale zawodnik McLarena w końcówce miał spore kłopoty z tempem.
To był jednak dopiero początek dramaturgii, ponieważ po wyścigu zdyskwalifikowano obu kierowców McLarena – drugiego na finiszu Norrisa oraz czwartego Oscara Piastriego! Sędziowie dopatrzyli się w obu pomarańczowych bolidach zbyt dużego zużycia tzw. deski pod podłogą i zgodnie z regulaminem – obaj zostali zdyskwalifikowani. W efekcie drugie miejsce przypadło George'owi Russellowi, a trzecie – drugiemu z kierowców Mercedesa Kimiemu Antonellemu. Na bardzo dobrym, szóstym miejscu finiszował z kolei Isack Hadjar z ekipy Visa Cash App Racing Bulls F1.
Świetnie było wygrać tutaj, to był naprawdę bardzo udany dzień. Kluczowe było szybkie objęcie prowadzenia po starcie, dzięki czemu mogliśmy jechać swoim tempem i utrzymywać równy rytm. Wyścig ułożył się dla nas znakomicie: mieliśmy mocne tempo, a wszystko funkcjonowało bez zarzutu. W kolejnych rundach musimy po prostu dać z siebie wszystko, wygrywać tyle, ile się da, i maksymalnie wykorzystywać każdą okazję.
Tym samym bardzo ciekawie zrobiło się w klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Lando Norris z dorobkiem 390 punktów, a na drugiej pozycji znajdują się ex-aequo Max Verstappen i Oscar Piastri, mający po 366 punktów. Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi (Katar i Abu Zabi) oraz sprint (Katar), więc do zdobycia jest wciąż 58 "oczek". Walka o tytuł mistrzowski trwa w najlepsze!
Kolejna runda, Grand Prix Kataru odbędzie się w weekend 28-30 listopada. Na torze położonym na przedmieściach Dohy rozegrany zostanie także ostatni w tym roku sprint.
GP Las Vegas 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 50 okr.
- George Russell – Mercedes +23.546s
- Kimi Antonelli – Mercedes +30.488s
- Charles Leclerc – Ferrari +30.678s
- Carlos Sainz – Williams +34.924s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +45.257s
- Nico Hulkenberg – Sauber +51.134s
- Lewis Hamilton – Ferrari +59.369s
- Esteban Ocon – Haas +60.635s
- Oliver Bearman – Haas +70.549s
- Fernando Alonso – Aston Martin +85.308s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +86.974s
- Pierre Gasly – Alpine +91.702s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 okr.
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
Nie ukończyli:
- Alex Albon – Williams
- Gabriel Bortoleto – Sauber
- Lance Stroll – Aston Martin
Dyskwalifikacja:
- Lando Norris – McLaren
- Oscar Piastri – McLaren
