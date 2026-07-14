Wszystko, co musisz wiedzieć o finale Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Witamy w Krakowie!
„Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły” – cytat z piosenki Myslovitz i Marka Grechuty pasuje do zapowiedzi tej imprezy idealnie. Red Bull Dance Your Style to organizowane na całym świecie elektryzujące bitwy z tańcem ulicznym i jego najpopularniejszymi odmianami. Najlepsi tancerze spotykają się w pojedynkach 1 na 1, by pokonać nie tylko swoim tańcem przeciwnika, ale przede wszystkim jak najbardziej „poczuć” muzykę na żywo i spodobać się publiczności. Bo to widzowie, od pierwszego do ostatniego starcia decydują, kto wygrywa Red Bull Dance Your Style. Sprawdźmy więc, kogo będziemy oceniać 22 sierpnia na Rynku Podgórskim na żywo!
Najlepsi z kwalifikacji
Żeby przejść do najważniejszego, krajowego finału, polscy tancerze dwukrotnie wzięli w 2026 roku udział w kwalifikacjach – w Zielonej Górze (w ramach wydarzenia Tancbuda Challenege) oraz Warszawie. Z pierwszych z nich do finałowego składu zakwalifikowało się pięciu tancerzy: Aleks (najlepszy, Olkes, Maja, Pepe oraz wyróżniony dodatkową dziką kartą Luky. Z warszawskich kwalifikacji kolejna piątka: Moniolos, Maj, Janek, Maja i (z dziką kartą) Kajtek. Podczas finału w Krakowie spotkają się z szóstką tancerzy, zaproszonych do rywalizacji już bezpośrednio dzikimi kartami.
Mocne dzikie karty
Wśród nich jest najlepszy tancerz Red Bull Dance Your Style – Sawin. Warto wspomnieć, że Sawin wygrał finał 2025 po przejściu z kwalifikacji. Pokonał więc całą turniejową drogę i wygrał na niej wszystkie bitwy, by móc z tej ostatniej cieszyć się najbardziej. Obok niego dzikimi kartami 2026 wyróżniono: Kriss Boogie, Kaczorexa, Agatę i Millę, czyli tancerzy specjalizujących się w poppingu, krumpie czy jazz fusion. Podczas jednej imprezy 22 sierpnia na Rynku Podgórskim w Krakowie zobaczymy więc nie tylko najpopularniejsze, ale i najciekawsze style street dance'u. Będzie co oglądać!
Kto wygra? Ty decydujesz!
„Uwielbiam to uczcie, gdy wybieram jakiś numer, a tancerze dają z siebie sto czy nawet więcej procent i robią wszystko, by porwać swoim tańcem widownię. Zwłaszcza, gdy robią to jeszcze do nietypowej dla siebie muzyki” – mówi o finałach Red Bull Dance Your Style grający na nich DJ Kido. Bo tutaj o to właśnie chodzi: by tańcząc hip-hop, popping, afro, house, waacking czy inną odmianę street dance'u, robić to do różnorodnej muzyki. I jak najlepiej pokazać przy tym swój styl, charyzmę i osobowość. Bo te na Red Bull Dance Your Style liczą się równie mocno, co talent i technika. Zwycięzcę wybiera tutaj publiczność, a ile widzów, tyle kryteriów wyboru. Dołącz do nas w Krakowie i oceniaj, kto tańczy najlepiej!
Nie przegap – wstęp wolny!
Po raz pierwszy w historii finał Red Bull Dance Your Style Poland odbywa się w Krakowie i jest niebiletowany. Zapraszamy 22 sierpnia na malowniczy Rynek Podgórski wszystkich fanów tańca, ale i muzyki i dobrej zabawy. Red Bull Dance Your Style Poland to wybuchowy mix tych trzech składników, do tego dochodzą emocje związane z rywalizacją tancerzy, głosowaniem na żywo i spotkaniem fantastycznych ludzi. Do zobaczenia!
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Piękna sztuka! Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025
6 września 2025 tańczyliśmy na czwartym już finale Red Bull Dance Your Style w Polsce. Tym razem w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim. I jaka to była piękna sztuka!