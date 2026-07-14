Wszystko, co musisz wiedzieć o finale Red Bull Dance Your Style Poland 2026

„Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły” – cytat z piosenki Myslovitz i Marka Grechuty pasuje do zapowiedzi tej imprezy idealnie.

to organizowane na całym świecie elektryzujące bitwy

. Najlepsi tancerze spotykają się w pojedynkach 1 na 1, by pokonać nie tylko swoim tańcem przeciwnika, ale przede wszystkim jak najbardziej „poczuć” muzykę na żywo i spodobać się publiczności. Bo to widzowie, od pierwszego do ostatniego starcia decydują, kto wygrywa Red Bull Dance Your Style. Sprawdźmy więc, kogo będziemy oceniać 22 sierpnia na Rynku Podgórskim na żywo!