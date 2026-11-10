Rekord w rapowaniu! 200 pojedynków w 12 godzin i 197 wygranych

„To nagroda za »Gazir Contra Todos« (Gazir Kontra Wszyscy), ale właściwie powinno się mówić »Gazir Con Todos« (Gazir i Wszyscy), ponieważ należy ona do wszystkich freestyle'owców, którzy byli tutaj ze mną. Dziękuję za wasze zaangażowanie, a Red Bullowi za to, że ten rekord w ogóle był możliwy!” – mówił na gorąco po historycznym osiągnięciu 25-letni raper Gazir.

Gazir Contra Todos to wydarzenie zorganizowane przez Red Bulla 7 listopada 2026 r. w hiszpańskim Gijón i elektryzujące wszystkich miłośników freestyle'u oraz rapowania . Nie tylko z Hiszpanii, ale całego świata, bo wzięli w nim udział mistrzowie i pretendenci do tytułu słynnej Red Bull Batalli – największych na świecie zawodów we freestyle rapie .

Zobacz powtórkę Gazir Contra Todos

Pochodzący z Hiszpanii Gazir dwukrotnie już wygrywał krajową odsłonę Red Bull Batalla (2021 i 2024), ma też na swoim koncie wygraną w światowym finale (2024). Podczas wyzwania Gazir Contra Todos postawił przed sobą kolejne wielkie zadanie: zmierzyć się w ciągu 12 godzin z 250 raperami i ustanowić nowy Rekord Guinnessa.

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Red Bull Gazir Contra Todos w liczbach

Ukończone bitwy: 200

Przeciwnicy: 250

Wygrane vs przegrane: 197 vs 3

Całkowity czas trwania: 11 godz. 23 min. 14 sek.

01 Kim jest Gazir?

Zdecydowanie jednym z najmocniejszych na świecie zawodników we freestyle rapie. Urodził się w 2001 roku w Asturii, w północno-zachodniej Hiszpanii. W 2019 zadebiutował w zawodach Red Bull Batalla, a dwa lata później wygrał ich pierwszą hiszpańską edycję. Powtórzył ten wyczyn jeszcze w 2024 roku, chwilę później wygrywając też światowy finał Red Bull Batalla w Walencji. O tym, jak mocny jest to zawodnik świadczą też miejsca, jakie w światowych Batallach zajmował wcześniej: w 2021 roku był trzeci, w 2022 już drugi.

Gazir bije rekord we freestyle rapie na Red Bull Gazir Contra Todos © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

02 Jak Gazir pobił rekord we freestyle rapie?

Wyzwanie zostało podzielone na 10 bloków po 20 walk, obejmujących 150 pojedynków jeden na jeden i 50 walk, w których Gazir mierzył się z dwoma przeciwnikami jednocześnie. Jury decydowało o zwycięzcy każdej walki, bez dogrywek.

Gazir rozegrał pierwsze 20 walk w ciągu pierwszej godziny i bez porażki. Jego niepokonana passa dobiegła końca w bitwie nr 116, kiedy wygrał z nim Babi. Kolejna przegrana – nr 145 – to starcie ze Skone, a trzecia i ostatnia – nr 160 – z Bnetem. Warto dodać, że wyzwanie zakładało 10 możliwych porażek, Gazir ostatecznie poniósł tylko trzy, wygrywając tego dnia także z trzykrotnym mistrzem Red Bull Batalla International, słynnym Aczino .

Gazir vs Aczino podczas Red Bull Gazir Contra Todos © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

03 Jak Gazir przygotowywał się do rekordu?

W tygodniach poprzedzających Gazir Contra Todos, hiszpański raper współpracował z zespołem specjalistów od wsparcia fizycznego, psychicznego oraz wokalnego. Ćwiczył swój głos, by sprostać jednocześnie liczbie pojedynków na słowa i długości całego wyzwania. Jego przygotowania obejmowały również rutynę resetu psychicznego oraz strategię regeneracji na czterominutowe przerwy zaplanowane po każdych 40 bitwach. Te krótkie przerwy musiał optymalnie wykorzystać na nawodnienie, pielęgnację głosu, uzupełnienie energii i regenerację psychiczną.

Gazir kontra wszyscy - skład Red Bull Gazir Contra Todos © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

04 Ale ekipa! Z kim pojedynkował się Gazir?

W wyzwaniu Gazir Contra Todos wzięło udział 250 zawodników rap freestyle'u – wśród nich absolutne ikony hiszpańskojęzycznej sceny. Aczinoi, Valles-T, Piezas, Noult, Blon, Invert, McKlopedia, Mecha, Zasko i Bnet i wielu innych. Skład jury tworzyli: Dobleache, Marithea, Migi, JotandJota, Aigor, Sacro Réquiem, Estrimo, Big Killa i Fox. A dj-e: Verse i Nexxa zapewnili ponad 400 różnych bitów do wszystkich bitew.

05 Inne rekordy we freestyle rapie

Rekord Gazira jest imponujący, ale oczywiście nie pierwszy zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa z hasztagami #freestyle i #rap.

Już w 2021 roku polski raper Rademenez ustanowił Rekord Guinnessa w najdłuższym nieprzerwanym freestyle rapie. Rapował wtedy z powodzeniem przez 36 godzin! Obecnie ten rekord należy do Poney'a z Japonii, który w 2023 roku nieprzerwanie freestyle'ował ponad 48 godzin.