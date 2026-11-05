Czy raperzy mówią prawdę? Sprawdź w programie Red Bull Prawda Czy Wyzwanie

Tede – jak masz na imię? White – jakie masz okulary?
Pierwszy test to KONTROLA SZCZEROŚCI. Na starcie odcinka Red Bull Prawda Czy Wyzwanie podpięliśmy Tede i White 2115 do wariografu i sprawdziliśmy podstawowe informacje. Czy zadrży im głos, gdy zapytamy: czy masz na imię Jacek (pytanie do Tede) albo czy masz na sobie różowe okulary (white)? Cóż, czasami najprostsze pytania bywają najtrudniejsze.
Tede i opłacalne dissy
Po rozgrzewce czas na konkrety. I pytania, które jako widz sam chciałbyś zadać obu raperom. Bo czy nie ciekawi cię, czy dotychczasowe dissy, który dopuścił się na rapowej scenie Tede, były w ogóle dla niego opłacalne? A przypomnijmy, trochę ich było. Na Peję, na Tego Typa Mesa, Płomień 81 i Onara… Odpowiedź? Znajdziesz w pierwszym odcinku Red Bull Prawda Czy Wyzwanie.
White 2115 i ślub w Las Vegas
Łajcior… chodzą słuchy, że wziąłeś ślub w Las Vegas tylko po to, by przy okazji nakręcić tam teledysk. Prawda to? Na pewno wśród marzeń White'a 2115 było spędzenie tygodnia w Stanach „niczym Elvis Presley”, mieszkając w słynnym Westgate Las Vegas Resort & Casino i penthousie jak „Król rock and rolla”. Do czego też raper przyznał się w naszym programie.
Za ile $ Tede skończy nagrywać numery
Jesteś raperem, dostajesz pytanie: za jaką kwotę skończyłbyś nagrywać numery. Co powiesz? Tede bez dłuższego zastanowienia rzucił… Nie zdradzimy tutaj ile, ale napiszemy, że padła kwota. Podpytywany jeszcze przez prowadzącego program Rasa, czy jest pewien, odpowiedział pewnie: „Tak”. Takie rzeczy tylko w Red Bull Prawda Czy Wyzwanie!
Po ile u White'a 2115 ślub lub firmówka
Pytanie z kategorii „za ile” dostał też White 2115. A konkretnie: za ile gra śluby lub firmówki. I też zrobiło się ciekawie: „Nie gram takich eventów, ale… jak bym miał na przykład zagrać, dajmy na to, powiedzmy za 20 lat, to…”. Kto chętny wysłać mu takie zaproszenie, ten sprawdza w pierwszym odcinku Red Bull Prawda Czy Wyzwanie ile musi na nie uzbierać.
Pytanie dodatkowe: znasz ten freestyle?
„Wspaniały to był program. Nie zapomnę go nigdy! White i Ras nawijający freestyle sprzed 25 lat: 10/10” – to nie my wymyśliliśmy. To komentarz spod pierwszego odcinka Red Bull Prawda Czy Wyzwanie. Ten, ku zdziwieniu samego Tedego, pojawił się spontanicznie, a wyszedł – jak w komentarzu – rewelacyjnie. Poznasz, skąd ten cytat? Włącz Red Bull Prawda Czy Wyzwanie i sprawdź się!