Czy raperzy mówią prawdę? Sprawdź w programie Red Bull Prawda Czy Wyzwanie

Pierwszy test to KONTROLA SZCZEROŚCI.

podpięliśmy Tede i White 2115 do wariografu i sprawdziliśmy podstawowe informacje. Czy zadrży im głos, gdy zapytamy: czy masz na imię Jacek (

) albo czy masz na sobie różowe okulary (white)? Cóż, czasami najprostsze pytania bywają najtrudniejsze.