Remont domu Jasona, kupowanie prezentów dla Lucii... Pierwsze godziny w GTA 6 upływają pod znakiem zaskakująco wielu codziennych obowiązków. Nie oszukujmy się jednak, nie po to odpalamy tę grę. W GTA chcesz przede wszystkim przemierzać Leonidę po zmroku, zarabiać pieniądze i zasiąść za kierownicą czegoś wyjątkowego. Wybraliśmy zatem pięć samochodów, które warto zdobyć na początku gry. Podpowiadamy, gdzie je znaleźć i ile kosztuje ich rejestracja. Żaden nie wymaga dużych postępów fabularnych ani nie powinien zrujnować twojego budżetu, więc warto rozejrzeć się za nimi jak najwcześniej.

Jak kraść i rejestrować samochody w GTA 6

Wsiadasz, wciskasz gaz i odjeżdżasz? Teraz nie jest to już takie proste. Aby skradziony samochód stał się twoją własnością, musisz go najpierw zarejestrować. Pomoże ci w tym Moses Watkins, paser prowadzący Watkins Auto Parts w Port Gellhorn. Poznasz go w drugim rozdziale, mniej więcej po ukończeniu jednej trzeciej fabuły.

Moses może zarejestrować na ciebie tylko samochód bez lokalizatora GPS. Jego obecność sprawdzisz za pomocą aplikacji WAiNK w telefonie. Pierwsza rejestracja jest darmowa, ale kolejne mogą sporo kosztować - od kilku tysięcy dolarów za zwykły samochód do ponad 20 000 dolarów za modele z wyższej półki. Każdy zarejestrowany pojazd wymaga również wolnego miejsca w garażu. Dodatkowe garaże możesz kupić za pośrednictwem aplikacji nieruchomości w telefonie.

Wskazówka na początek gry: Jeśli samochód ma lokalizator, na razie musisz odpuścić. Umiejętność usuwania tych urządzeń zdobędziesz dopiero na późniejszym etapie fabuły, dlatego szukaj pojazdów bez nich. Pamiętaj też o regularnym tankowaniu - w GTA 6 samochody faktycznie zużywają paliwo.

01 Maibatsu '97 Penumbra FF

Penumbra FF to pozycja obowiązkowa dla fanów serii "Szybcy i wściekli” © Rockstar Games

Pierwowzór: Mitsubishi Eclipse (auto Paula Walkera w "Szybkich i wściekłych")

Lokalizacja: garaż willi w centralnej części Vespucci Island (Rialto Islands, Vice City)

Poziom trudności: niski

Statystyki: prędkość 7,2 / przyspieszenie 7,6 / jazda 5,8

Koszt rejestracji: 6750 dolarów

Wskazówka: najpierw wyłącz alarm za pomocą przełącznika na ścianie garażu

Fani "Szybkich i wściekłych”, przygotujcie się na odrobinę nostalgii. Rockstar niemal perfekcyjnie odwzorował zielone Mitsubishi Eclipse Briana O'Connera z pierwszej części filmu. Samochód ma identyczne malowanie, charakterystyczne niebieskie fale, a nawet tablicę rejestracyjną z napisem „HAD YOU”. W GTA 6 nosi nazwę Maibatsu '97 Penumbra FF i znajdziesz go w garażu willi w centralnej części Vespucci Island, jednej z wysp archipelagu Rialto Islands w Vice City.

Aby ukraść samochód, najpierw przeskocz przez zamkniętą bramę i wyłącz alarm za pomocą przełącznika na ścianie garażu. Jeśli pominiesz ten krok, policja ruszy za tobą, gdy tylko odjedziesz. Następnie włam się do garażu, uruchom samochód na krótko i udaj się prosto do Mosesa. Zdecydowanie warto się postarać - Penumbra świetnie przyspiesza, pewnie się prowadzi i jest idealnym kandydatem do darmowej rejestracji. Jest tylko jeden haczyk: podczas rejestracji Moses przemaluje samochód, przez co straci on swój kultowy wygląd. Na szczęście oryginalne malowanie możesz przywrócić w Vice Vinyl w Vice City.

02 Vapid Firebug Dominator

Vapid Firebug Dominator to coś dla fanów silników V8 © Rockstar Games

Typ: muscle car (rzadka wersja Vapid Dominator)

Lokalizacja: La Cascara Motel przy plaży w zachodniej części Port Gellhorn

Poziom trudności: średni (kryjówka gangu ze strażnikami)

Statystyki: prędkość 6,5 / przyspieszenie 7,2 / jazda 5,2

Koszt rejestracji: 2950 dolarów

Wskazówka: zabierz ze sobą Slim Jim i poszukaj pistoletu maszynowego na czwartym piętrze

Jeśli zamiast stylistyki japońskich samochodów sportowych wolisz ryk silnika V8, jaskrawoczerwony Firebug Dominator będzie idealnym wyborem. Ta rzadka wersja Dominatora wyróżnia się pokaźnym kompresorem, większą mocą od standardowego modelu i wbudowaną instalacją nitro. Co więcej, znajduje się tuż za rogiem od warsztatu Mosesa. Znajdziesz go na terenie La Cascara Motel przy plaży w zachodniej części Port Gellhorn, zaparkowanego po wschodniej stronie posesji.

Jest tylko jeden problem: motel służy za kryjówkę Kolt & Associates, a członkowie gangu pilnują parkingu. Samochód jest zamknięty, więc do jego otwarcia potrzebujesz Slim Jim lub będziesz musiał wybić szybę. Jeśli zachowasz ostrożność, uda ci się uciec bez wywoływania strzelaniny. Odważniejsi mogą najpierw rozprawić się z członkami gangu. Na czwartym piętrze znajdziesz pistolet maszynowy, a w sejfie gotówkę. Przeciwnicy nie powinni stanowić większego wyzwania. Rejestracja Firebuga kosztuje zaledwie 2950 dolarów, więc zdecydowanie warto ją rozważyć, nawet jeśli darmową rejestrację wykorzystałeś już na Penumbrę.

03 Vapid Caracara 4x4

Vapid Caracara to kontener na kółkach © Rockstar Games

Typ: pick-up / samochód terenowy (wersja specjalna)

Lokalizacja: kompleks w pobliżu June Warehouse, na zachód od Delights Cabaret (Port Gellhorn)

Poziom trudności: niski, jeśli ominiesz strażników

Ładowność: sześć toreb

Zabezpieczenia: brak blokady i alarmu

Wskazówka: nie modyfikuj pojazdu, ponieważ straci status specjalnej wersji

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły terenowy pick-up. W rzeczywistości przypomina mobilny magazyn. Ta specjalna wersja Caracary pozwala przewozić na pace aż sześć toreb, co robi ogromną różnicę podczas planowania napadów. Nie musisz już zostawiać cennych łupów z powodu braku miejsca. Właśnie dlatego wielu graczy korzysta z tego samochodu jeszcze długo po ukończeniu trzeciego rozdziału.

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Znajdziesz go na terenie kompleksu w pobliżu June Warehouse w Port Gellhorn, na zachód od Delights Cabaret. Stacjonuje tam około dziesięciu członków Kolt & Associates. Może to brzmieć groźnie, ale zdobycie pojazdu jest zaskakująco proste. Caracara stoi niedaleko dolnego wejścia, nie jest zamknięta i nie ma alarmu. Wystarczy wbiec na teren kompleksu, wsiąść za kierownicę i odjechać bez oddania ani jednego strzału. Jeśli zależy ci na czymś więcej niż samym samochodzie, rozpraw się z przeciwnikami, splądruj sejf, zabierz gotówkę i specjalny pistolet maszynowy. Caracara to również jeden z najlepszych samochodów terenowych dostępnych na tak wczesnym etapie gry. W Port Gellhorn znajduje się warsztat specjalizujący się w tuningu aut terenowych, ale uważaj - wprowadzenie modyfikacji sprawi, że pojazd straci status rzadkiej wersji.

04 Canis Gunrunner Kamacho

Canis Gunrunner Kamacho ma własną wyciągarkę © Rockstar Games

Typ: pick-up 4x4 (specjalna wersja Canis Kamacho)

Lokalizacja: garaż przy Leonida Carrier Warehouse, na południe od Balsero (Vice-Dale County)

Poziom trudności: średni (strzeżona lokacja typu Robbery Opportunity)

Wyposażenie dodatkowe: fabryczna wyciągarka pozwalająca holować nawet bankomaty

Koszt rejestracji: 6700 dolarów

Bonus: kod do sejfu – 9256

Ten pick-up 4x4 nie jest supersamochodem i raczej nie zostawisz w nim policji daleko w tyle. Mimo to Gunrunner Kamacho jest jednym z najciekawszych pojazdów dostępnych na początku gry, a wszystko za sprawą zamontowanej z tyłu wyciągarki. Możesz za jej pomocą holować samochody, łodzie i inne pojazdy. Najciekawsza jest jednak możliwość kradzieży bankomatów, nawet tych wbudowanych w ściany. Wystarczy podczepić wyciągarkę, wyrwać bankomat i opróżnić jego zawartość. Ten samochód może zwrócić się w mgnieniu oka.

Pick-up w zielonym kamuflażu znajdziesz w garażu Leonida Carrier Warehouse w zachodniej części Vice-Dale County, na południe od Balsero, niedaleko lotniska VCIA. Magazyn należy do handlarzy bronią i jest oznaczony jako Robbery Opportunity, więc spodziewaj się sporego oporu. W środku znajdziesz również karabin szturmowy, luksusowy zegarek i sejf z dodatkowymi łupami. Kod do niego to 9256.

Nasza wskazówka: Zbierz wszystkie wartościowe przedmioty z magazynu, zanim uciekniesz Kamacho. Po zarejestrowaniu samochodu warto również wybrać się w teren, szczególnie na szutrowe trasy w Kelly County i w okolicach Mount Kalaga.

05 Emperor Sultan

Emperor Sultana możesz dostać za darmo u lokalnego pasera © Rockstar Games

Typ: czterodrzwiowy sedan sportowy

Lokalizacja: na północ od Watkins Auto Parts, Port Gellhorn

Poziom trudności: niski

Wersja tuningowana: prezent od Mosesa za wykonanie opcjonalnych zleceń dostarczenia pojazdów

Miejsce na bagaż: cztery sloty

Liczba miejsc: cztery

Co może być lepszego od zdobycia jednego z najlepszych samochodów na początek GTA 6? Zdobycie go za darmo. Sultan może nie wygląda szczególnie imponująco, ale jest rozsądnym i wszechstronnym wyborem. Podczas pierwszego spotkania Moses wskaże ci egzemplarz zaparkowany na rogu ulicy, tuż na północ od jego warsztatu. Cztery miejsca siedzące, cztery sloty na bagaż i solidne osiągi sprawiają, że samochód sprawdzi się praktycznie w każdym zadaniu drugiego rozdziału.

Robi się jeszcze ciekawiej, jeśli utrzymujesz dobre relacje z Mosesem. Po ukończeniu misji „Daily Driver” zacznie zlecać ci opcjonalne zadania polegające na dostarczeniu kolejnych pojazdów: Karin Futo, Annis Hellion, BF Bandito i wreszcie motocykla Western Nightblade. Po dostarczeniu ostatniego pojazdu otrzymasz SMS z informacją, że w ramach podziękowania w małym garażu obok warsztatu czeka na ciebie Custom Sultan. Wystarczy go zarejestrować i mieć wolne miejsce w garażu. Darmowy tuning od zaprzyjaźnionego pasera – czego chcieć więcej?