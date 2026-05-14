Jaka jest dobra kadencja biegu i czy warto ją poprawiać?

Często mówi się, że dla biegaczy optymalna kadencja to około 180 kroków na minutę. Nie jest to jednak sztywna reguła, bo wiele zależy od tempa, wzrostu czy poziomu zaawansowania. Nie istnieje jedna uniwersalna wartość kadencji odpowiednia dla wszystkich.

Zbyt niska kadencja często oznacza zbyt długie kroki, twarde lądowanie i większe obciążenie dla stawów, co może prowadzić do kontuzji. Wyższa kadencja sprzyja krótszemu kontaktowi stopy z podłożem, lepszej amortyzacji i płynniejszemu biegowi.

Kadencja to jeden z kluczowych elementów techniki biegu, który w dużej mierze decyduje o tym, jak efektywnie i bezpiecznie się poruszasz.

Kadencja biegu ma bardzo duży wpływ na to, jak biegasz, jak obciążasz swoje ciało i ile energii zużywasz.

Kadencja biegu to liczba kroków na minutę, ale za tą prostą definicją kryje się coś więcej. To rytm, który wpływa na tempo, lekkość i efektywność biegania. Co istotne, jest też jednym z kluczowych elementów techniki. Sprawdzamy poniżej, jak ją poprawić i co możesz zyskać.

01 Co to jest kadencja w bieganiu?

Kadencja w bieganiu to liczba kroków, które wykonujesz w ciągu minuty (SPM – steps per minute). Choć brzmi jak sucha statystyka z zegarka, w rzeczywistości to jeden z najważniejszych wskaźników jakości biegu.

To właśnie kadencja w dużej mierze decyduje o tym, czy biegniesz lekko i dynamicznie, czy raczej męczysz się z każdym krokiem. W połączeniu z odchyleniem pionowym , czyli tym, jak bardzo „podskakujesz” w trakcie biegu, tworzy podstawę dobrej techniki. Im mniej energii tracisz na ruch w górę i w dół, a więcej kierujesz do przodu, tym bieg jest bardziej efektywny.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Zasada jest prosta. Im dłuższy krok, tym więcej metrów pokonujesz za jednym razem. Z kolei im więcej kroków wykonujesz w ciągu minuty, czyli im wyższa kadencja, tym szybciej się poruszasz. Prędkość biegu to połączenie tych dwóch elementów, długości kroku i jego częstotliwości.

W praktyce oba mają swoje ograniczenia, bo nie da się w nieskończoność wydłużać kroku. Dlatego z punktu widzenia efektywności łatwiej i bezpieczniej jest pracować nad kadencją. Zbyt niska kadencja często oznacza zbyt długie kroki, twarde lądowanie i większe obciążenie dla stawów , co może prowadzić do kontuzji. Wyższa kadencja sprzyja krótszemu kontaktowi stopy z podłożem, lepszej amortyzacji i płynniejszemu biegowi.

Dlatego często mówi się, że dla wielu biegaczy optymalna kadencja to około 180 kroków na minutę. Nie jest to jednak sztywna reguła, bo wiele zależy od tempa, wzrostu czy poziomu zaawansowania.

Zależność tę można opisać prosto: prędkość biegu to efekt tego, jak długi jest krok i jak często go wykonujesz.

v = l · c

v - prędkość w metrach na minutę

l - długość kroku w metrach

c - kadencja wyrażona w krokach na minutę.

Oznacza to, że im częściej stawiasz kroki lub im są one dłuższe, tym większa prędkość. W praktyce jednak zwiększanie kadencji pozwala poprawić tempo w bardziej kontrolowany i bezpieczny sposób niż nadmierne wydłużanie kroku.

Skróć krok i zwiększ kadencję © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

02 Jaka kadencja jest najlepsza dla biegacza?

Nie istnieje jedna uniwersalna wartość kadencji odpowiednia dla wszystkich. Istnieją jednak zakresy, które pozwalają ocenić efektywność biegu. Wśród biegaczy amatorów kadencja najczęściej mieści się w przedziale 150–170 kroków na minutę. Taki poziom często wiąże się z dłuższym krokiem, twardszym lądowaniem i większym obciążeniem układu ruchu.

U zawodników elity kadencja regularnie przekracza 180 kroków na minutę, szczególnie przy wyższych prędkościach. Wyższa kadencja oznacza krótszy kontakt stopy z podłożem, lepszą amortyzację oraz mniejsze odchylenie pionowe, czyli ograniczenie ruchu ciała w górę i w dół. Im mniejsze „podskakiwanie”, tym więcej energii przekładane jest na ruch do przodu.

Często przywoływana jest zasada 180 kroków na minutę, uznawana przez wielu trenerów za punkt odniesienia dla poprawy ekonomii biegu. Jej początki sięgają 1984 roku, kiedy podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 1984 trener biegowy Jack Daniels zaobserwował, że średnia kadencja czołowych biegaczy długodystansowych wynosi około 180 kroków na minutę. Była ona wyraźnie wyższa niż u biegaczy trenowanych przez Danielsa, którzy osiągali zwykle poziom 150–170 SPM. Obserwacja ta stała się podstawą teorii, że wyższa kadencja może sprzyjać lepszym wynikom, większej ekonomii biegu oraz zmniejszeniu ryzyka kontuzji.

W praktyce nie jest to jednak sztywna reguła. Na kadencję wpływa wiele czynników, takich jak wzrost, tempo biegu czy dystans. Wyżsi biegacze naturalnie wykonują dłuższe kroki, dlatego ich kadencja może być nieco niższa, natomiast niżsi częściej kompensują krótszy krok większą częstotliwością. Różnice te zmniejszają się wraz ze wzrostem prędkości.

Znaczenie ma również dystans. W biegach krótszych kadencja jest wyższa ze względu na intensywność i dynamikę ruchu. W dłuższych, takich jak półmaraton czy maraton, bywa nieco niższa, jednak nadal utrzymywana jest na poziomie sprzyjającym ekonomii biegu i ograniczeniu przeciążeń.

W praktyce dla większości biegaczy efektywny zakres mieści się między 170 a 180 kroków na minutę. Wartości powyżej 180 SPM są najczęściej charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych i szybszych zawodników.

03 Czy kadencja biegu jest ważna i na co wpływa?

Kadencja to jeden z kluczowych elementów techniki biegu, który w dużej mierze decyduje o tym, jak efektywnie i bezpiecznie się poruszasz. Kadencja biegu ma bardzo duży wpływ na to, jak biegasz, jak obciążasz swoje ciało i ile energii zużywasz.

Zbyt niska kadencja zazwyczaj oznacza zbyt długie kroki. W takiej sytuacji stopa ląduje przed środkiem ciężkości, co powoduje tzw. efekt hamowania. Każdy krok lekko Cię zatrzymuje, zamiast płynnie przesuwać do przodu. To z kolei zwiększa siłę uderzenia o podłoże, mocniej obciąża stawy i podnosi ryzyko przeciążeń. Bieg staje się mniej płynny i mniej ekonomiczny.

Podniesienie kadencji działa dokładnie odwrotnie. Uruchamia szereg korzystnych zmian w technice, które poprawiają zarówno efektywność ruchu, jak i bezpieczeństwo biegania. Jeśli chodzi o technikę biegu, wyższa kadencja naturalnie skraca krok. Dzięki temu łatwiej kontrolować ciało i zmniejsza się ryzyko przeciążeń przy każdym lądowaniu. Stopa zaczyna lądować bliżej środka ciężkości, czyli bardziej „pod sobą”, a nie przed sobą. To ogranicza hamowanie i sprawia, że bieg staje się płynniejszy.

W kontekście dynamiki i efektywności ruchu krótszy czas kontaktu stopy z podłożem pozwala szybciej się odbić i utrzymać lepszy rytm. Kroki stają się lżejsze, bardziej sprężyste i cichsze, zamiast ciężkich i sztywnych. Dzięki temu organizm zużywa mniej energii na zbędne ruchy, a więcej na ruch do przodu. W praktyce oznacza to, że można biec szybciej przy tym samym wysiłku albo utrzymać tempo przez dłuższy czas.

Kadencja ma też ogromne znaczenie dla zdrowia. Lżejsze lądowanie zmniejsza siłę uderzenia o podłoże, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze obciążenie układu ruchu , szczególnie kolan i bioder. Wyższa kadencja działa trochę jak naturalna amortyzacja. Dzięki temu spada ryzyko kontuzji przeciążeniowych, takich jak kolano biegacza, problemy ze ścięgnami czy przeciążenia mięśni. To z kolei pozwala trenować regularnie, bez przymusowych przerw.

Nie można też zapominać o kontroli i stabilności. Stały, rytmiczny krok pomaga utrzymać prawidłową technikę nawet wtedy, gdy pojawia się zmęczenie. Łatwiej jest wtedy „trzymać formę” i nie rozpadać się w końcówce treningu czy biegu.

Kadencja to jeden z najprostszych elementów, nad którymi można pracować, a jednocześnie jeden z tych, które dają największy efekt. Poprawia technikę, zwiększa efektywność i realnie zmniejsza ryzyko kontuzji. Perspektywę praktyczną, opartą na doświadczeniu startowym i treningowym, przedstawia Darek Nożyński , wielokrotny zwycięzca Wings for Life World Run:

„Jack Daniels nieżyjący już legendarny trener i naukowiec biegowy, znany z systemu VDOT (tabela współczynników mocy tlenowej). Na podstawie obserwacji zawodowych biegaczy ustalił, że kadencja oscyluje wokół 180 kroków na minutę i większość biegaczy wyczynowych biega właśnie z taką lub wyższą kadencją. Oczywiście, traktowanie tego jako uniwersalną liczbę jest nieuprawnione, natomiast wyższa kadencja sprzyja w bieganiu, zwłaszcza długodystansowym. Podstawowe zalety to:

Wysoka kadencja redukuje czas kontaktu stopy z podłożem, zmniejszając siły uderzeniowe i obciążenia stawów.

Poprawia ekonomię biegu (efektywność energetyczna) - mniejsza energia jest tracona na hamowanie i stabilizację oraz do napędzania organizmu. Można ją mierzyć np. Garmin HRM600

Wyższa kadencja zmniejsza ryzyko urazów przeciążeniowych, takich jak kolano biegacza, zapalenie ścięgna czy przeciążenia mięśni.

Zmiany kadencji powinny być wprowadzane stopniowo - zbyt szybka korekta może paradoksalnie prowadzić do urazów. Aby zobrazować jaki potencjał kryje się w zwiększaniu kadencji możemy wyobrazić sobie, że biegniemy dystans maratonu z długością kroku 1 m 20 cm. Przy kadencji 170 kroków na minutę to daje tempo 4'54''/km i czas na mecie 3h 26min47 sec. Jeśli teraz zwiększymy kadencję do 180 zachowując tę samą długość kroku to tempo wzrośnie nam do 4'38''/km. Na metę maratonu przybiegniemy po 3h 15min 32sec. Poprawa o blisko 11 minut.

04 Jak biega elita? Przykłady poniżej:

Haile Gebrselassie biegał na 10 km z kadencją 190–195 kroków/min, łącząc ją ze stosunkowo krótkimi, ale bardzo szybkim krokami.

Eliud Kipchoge na maratonie utrzymuje kadencję około 180–190 kroków/min, łącząc ją z długością kroku około 1,9 m.

Przy tej okazji należy zaznaczyć, że kadencja jest powiązana ze wzrostem i ATM. Wyżsi biegacze optymalną kadencję będą mieli nieco niższą w porównaniu do niższych biegaczy. Ja przy wzroście 179 cm biegam z kadencją 180-185 każdy dystans od 5km do 100km. Poniżej mój wykres kadencji z Wings For Life World Run z 2025 roku.

Kadencja Darka z Wings for Life World Run z 2026 roku © Archiwum Darka

05 Jak zmierzyć i poprawić kadencję podczas biegania?

Kadencję biegu można dziś bardzo łatwo zmierzyć, a jednocześnie wciąż jest to jeden z najbardziej niedocenianych parametrów treningowych. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z zegarka biegowego, który automatycznie rejestruje liczbę kroków na minutę i pozwala później analizować dane.

Jeśli nie korzystasz ze sprzętu, możesz zrobić prosty test. Wystarczy policzyć kroki przez 30 sekund i pomnożyć wynik razy cztery. To szybki sposób, żeby sprawdzić, w jakim zakresie się poruszasz i czy Twoja kadencja odbiega od wartości uznawanych za bardziej efektywne. Dobrze dobrany rytm potrafi zrobić ogromną różnicę, bieganie staje się bardziej płynne, a utrzymanie kadencji przychodzi znacznie łatwiej i bardziej naturalnie.

Nie każdy biegacz musi od razu pracować nad kadencją, ale w wielu przypadkach jej poprawa daje wyraźne efekty, szczególnie u osób z niską kadencją, u których pojawia się tendencja do wydłużania kroku i przeciążeń. Warto jednak pamiętać, że celem nie jest osiągnięcie jednej „magicznej liczby”. Wymuszanie 180 kroków na minutę na siłę, zwłaszcza na początku, może prowadzić do sztywnego i nienaturalnego biegu.

Najważniejsze jest stopniowe wprowadzanie zmian i dopasowanie rytmu do własnych możliwości oraz tempa. Najlepiej zwiększać kadencję o około 2–5% względem aktualnego poziomu. W praktyce oznacza to, że zamiast próbować biec szybciej, warto skupić się na rytmie i delikatnym skróceniu kroku.

Jednym z najprostszych narzędzi do pracy nad kadencją jest metronom. Ustawiony na określoną liczbę uderzeń na minutę pomaga utrzymać stały rytm i „wciąga” w bardziej dynamiczne bieganie.

Dobrym wsparciem może być również muzyka. Odpowiednio dobrane tempo utworów naturalnie narzuca rytm kroków i ułatwia utrzymanie wyższej kadencji bez ciągłego kontrolowania zegarka. Warto szukać utworów w zakresie około 175–185 BPM, które dobrze sprawdzają się podczas treningów biegowych. Tempo utworu można łatwo sprawdzić w internecie, wpisując tytuł piosenki i dopisek BPM, a w serwisach streamingowych dostępne są także gotowe playlisty dopasowane do konkretnego rytmu biegu. Na start możesz wykorzystać poniższe propozycje jak „Play Hard” od David Guetta (ok. 176 BPM) czy „Thunder” zespołu Imagine Dragons (ok. 181 BPM). Dobrze dobrany rytm potrafi zrobić ogromną różnicę.

Dodatkowo pomocne jest świadome kontrolowanie techniki biegu, szczególnie momentu lądowania stopy. Skrócenie kroku i zwiększenie częstotliwości powinno prowadzić do bardziej płynnego, lekkiego ruchu, a nie do napięcia i wymuszonego tempa. W praktyce proces poprawy kadencji wymaga czasu i regularności. Pierwsze zmiany można odczuć już po kilku tygodniach, natomiast pełna adaptacja układu nerwowo-mięśniowego często zajmuje kilka miesięcy systematycznego treningu.

06 Jak trenować kadencję, żeby była naturalna i naprawdę poprawiała jakość biegu?

Kadencję najlepiej rozwijać jako element codziennego treningu, a nie osobną jednostkę. Chodzi o to, żeby organizm stopniowo „uczył się” nowego rytmu, zamiast wymuszać go na siłę.

W praktyce dobrze sprawdzają się krótkie odcinki biegu w podwyższonej kadencji, trwające od 30 sekund do kilku minut, przeplatane spokojnym tempem. Bardzo skuteczne są także przebieżki i rytmy, czyli odcinki 20–30 sekund wykonywane szybciej, z naciskiem na lekkość, dynamikę i skrócenie kroku. Wplecione pod koniec treningu pomagają „poczuć” wyższy rytm bez nadmiernego zmęczenia.

Można również stosować krótkie odcinki 80–100 metrów, podczas których stopniowo zwiększana jest częstotliwość kroków, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad techniką. Kluczowe jest skupienie się na rytmie, a nie na prędkości. Pomocny może być metronom lub muzyka o określonym tempie, które ułatwiają utrzymanie stałej kadencji, ale bez usztywniania ruchu.

Warto pamiętać, że kadencja nie działa w oderwaniu od reszty elementów biegu. O ile w treningu długodystansowym często skupiamy się na parametrach takich jak VO2max, próg mleczanowy czy odporność na zmęczenie, o tyle poprawa kadencji jest ściśle powiązana z techniką, długością kroku i koordynacją ruchu. Dlatego jej rozwój powinien iść w parze z pracą nad całym aparatem ruchu.

Dużą rolę odgrywają ćwiczenia techniczne i koordynacyjne. Skipy (A, B, C) , wieloskoki, skakanka czy biegi z wysokim unoszeniem kolan rozwijają rytm, sprężystość i szybkość reakcji. To właśnie te elementy przekładają się na bardziej dynamiczny, „lekki” krok i ułatwiają utrzymanie wyższej kadencji.

Nie można pominąć mobilności i przygotowania ciała. Regularne rozciąganie, szczególnie dynamiczne oraz praca nad zakresem ruchu w biodrach i stawach skokowych poprawiają swobodę biegu i zmniejszają ryzyko kompensacji.

Kluczowa jest także siła. Trening siłowy , obejmujący ćwiczenia takie jak przysiady, wykroki czy martwy ciąg, wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za stabilizację i amortyzację. Uzupełnieniem są podbiegi oraz elementy siły biegowej, które budują moc i pozwalają lepiej kontrolować krótszy, szybszy krok.

Warto włączyć również elementy plyometrii i pracy ekscentrycznej, takie jak skoki obunóż i na jednej nodze. Dzięki nim poprawia się sprężystość i zdolność do szybkiego odbicia od podłoża, co bezpośrednio wpływa na rytm biegu.

Pomocnym narzędziem może być także bieżnia mechaniczna. Umożliwia bieganie w stałym tempie, co ułatwia skupienie się na technice i kadencji. Brak wpływu terenu czy warunków atmosferycznych pozwala precyzyjnie kontrolować rytm i pracować nad powtarzalnością ruchu.

Najważniejsza zasada jest jednak prosta: zmiany w kadencji wprowadza się stopniowo. Organizm potrzebuje czasu, żeby zaadaptować się do nowego sposobu pracy. Zbyt szybkie próby mogą przynieść odwrotny efekt i prowadzić do przeciążeń. Dlatego w treningu kadencji kluczowe są regularność, cierpliwość i konsekwencja. To nie jednorazowa zmiana, ale proces, który z czasem przekłada się na bardziej efektywny, dynamiczny i bezpieczny bieg.

Podsumowanie

Kadencja to jeden z tych parametrów, które realnie wpływają na jakość biegu, a jednocześnie często są pomijane w codziennym treningu. Jej optymalizacja nie wymaga rewolucji, a świadomej pracy nad rytmem, skróceniem kroku i techniką poruszania się. Nawet niewielkie zwiększenie kadencji może zmniejszyć obciążenie stawów, poprawić ekonomię biegu i sprawić, że ruch stanie się bardziej płynny. W praktyce oznacza to jedno – lepszy rytm to lepsze wykorzystanie energii i większa efektywność na każdym kilometrze.

Jeśli chcesz pracować nad techniką, rytmem i regularnością, warto dołączyć do klubu Red Bull Polska na Stravie. To społeczność biegaczy, w której znajdziesz wspólne wyzwania, inspirację i dodatkową motywację do treningów.

Dariusz Nożyński © Red Bull Polska

W materiale komentarza udzielił ekspert:

Darek Nożyński - biegacz i trener biegania. Na co dzień pracuje w branży IT i z powodzeniem łączy pracę i hobby jakim jest bieganie. W Wings for Life World Run zadebiutował w 2017 roku zajmując drugie miejsce. Wygrał tam rok później i już więcej nie spuścił z tonu. W 2019 roku zwyciężył w Wings for Life World Run w Sunrise na Florydzie, od 2020 roku nieprzerwanie pozostaje Krajowym Zwycięzcą Wings for Life World Run w Polsce. Poza Światowym Biegiem zdarza mu się startować w ulicznych i stadionowych biegach na dystansach ultramaratońskich. Jest rekordzistą Polski w biegu sześciogodzinnym i wielokrotnym reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata i Europy na 50 i 100 km.