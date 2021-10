Co jest najważniejsze w biathlonie? Wyjaśnia Kamila Żuk

, mistrzyni Europy w biegu pościgowym, który jest jedną z konkurencji biathlonu. Pierwsze zawody w dwuboju zimowym, czy biegu patrolowym, jak bywał on nazywany, odbyły się pomiędzy norweskimi pogranicznikami w 1767 roku. Na igrzyskach został zademonstrowany w 1924. „To jest sport, który do samego końca trzyma w napięciu. Nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć kto stanie na podium. Nawet na ostatnim kółku, na ostatniej strzelnicy może się wiele wydarzyć. Chyba najbardziej za to go lubię, że jest taki nieprzewidywalny”.

Bieganie to mniej więcej 40% całego sukcesu” – mówi. „Ja lepiej czuję się na dłuższych dystansach, ale nie na najdłuższych. Moim najlepszym biegiem jest sprint i pościg – 7,5 km i 10 km. To jest taka granica, do której fajnie czuję się na trasie” – dodaje.

Drugim elementem biathlonu jest strzelanie z karabinu. Zależnie od konkurencji strzela się przynajmniej dwukrotnie na krótszych dystansach i w sztafetach, a maksymalnie czterokrotnie w biegu indywidualnym, pościgowym i masowym – często na przemian w jednej z dwóch pozycji strzeleckich, leżącej i stojącej. „Dla mnie trudniejsza jest pozycja leżąca, ze względu na to, że gdy byłam młodszym zawodnikiem, on mi nie wychodziła. Wytworzył się u mnie lęk przed nią. Pozycję stojącą jestem w stanie strzelić naprawdę rewelacyjnie i tutaj nie mam w głowie myśli, że coś mogłoby pójść nie tak. Choć rundy karne się zdarzają, to zwykle jest mój błąd, czy bardziej wypadek przy pracy. Z kolei w pozycji leżącej bardzo często mam odczucie, że jak tylko się do niej składam, to zaczynam myśleć, spinać się i bać strzelania. A przede wszystkim zaczynam bać się spudłować”.

Drugim elementem biathlonu jest strzelanie z karabinu. Zależnie od konkurencji strzela się przynajmniej dwukrotnie na krótszych dystansach i w sztafetach, a maksymalnie czterokrotnie w biegu indywidualnym, pościgowym i masowym – często na przemian w jednej z dwóch pozycji strzeleckich, leżącej i stojącej. „Dla mnie trudniejsza jest pozycja leżąca, ze względu na to, że gdy byłam młodszym zawodnikiem, on mi nie wychodziła. Wytworzył się u mnie lęk przed nią. Pozycję stojącą jestem w stanie strzelić naprawdę rewelacyjnie i tutaj nie mam w głowie myśli, że coś mogłoby pójść nie tak. Choć rundy karne się zdarzają, to zwykle jest mój błąd, czy bardziej wypadek przy pracy. Z kolei w pozycji leżącej bardzo często mam odczucie, że jak tylko się do niej składam, to zaczynam myśleć, spinać się i bać strzelania. A przede wszystkim zaczynam bać się spudłować”.

Drugim elementem biathlonu jest strzelanie z karabinu. Zależnie od konkurencji strzela się przynajmniej dwukrotnie na krótszych dystansach i w sztafetach, a maksymalnie czterokrotnie w biegu indywidualnym, pościgowym i masowym – często na przemian w jednej z dwóch pozycji strzeleckich, leżącej i stojącej. „Dla mnie trudniejsza jest pozycja leżąca, ze względu na to, że gdy byłam młodszym zawodnikiem, on mi nie wychodziła. Wytworzył się u mnie lęk przed nią. Pozycję stojącą jestem w stanie strzelić naprawdę rewelacyjnie i tutaj nie mam w głowie myśli, że coś mogłoby pójść nie tak. Choć rundy karne się zdarzają, to zwykle jest mój błąd, czy bardziej wypadek przy pracy. Z kolei w pozycji leżącej bardzo często mam odczucie, że jak tylko się do niej składam, to zaczynam myśleć, spinać się i bać strzelania. A przede wszystkim zaczynam bać się spudłować”.