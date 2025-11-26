Moto2: Historyczny sukces Polaka! Milan Pawelec mistrzem Europy!

Przygoda Milana z motocyklami rozpoczęła się od pit bike'ów, na których wywalczył kilka tytułów mistrzowskich, a podczas treningów w Hiszpanii, w jednym z wyścigów długodystansowych, jego zmiennikiem był…

. W 2020 roku Milan zadebiutował w serii European Talent Cup, która towarzyszy juniorskim mistrzostwom świata FIM JuniorGP. Była to dla niego doskonała okazja do tego, aby poznać najsłynniejsze europejskie tory, a także spróbować rywalizacji na motocyklach prototypowych.