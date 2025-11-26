Moto2: Historyczny sukces Polaka! Milan Pawelec mistrzem Europy!

Milan Pawelec pochodzi z rodziny z bogatymi tradycjami wyścigowymi. Jego tata Tomasz ma na swoim koncie tytuł mistrza Polski klasy Supersport, z kolei wujek Andrzej – wygrywał mistrzostwa Polski aż sześciokrotnie i ma nawet w swoim CV udział w mistrzostwach świata World Superbike. Milan ma czterech braci, spośród których dwóch – Oleg i Alex – także z powodzeniem rywalizują w wyścigach motocyklowych.
Przygoda Milana z motocyklami rozpoczęła się od pit bike'ów, na których wywalczył kilka tytułów mistrzowskich, a podczas treningów w Hiszpanii, w jednym z wyścigów długodystansowych, jego zmiennikiem był… Pedro Acosta. W 2020 roku Milan zadebiutował w serii European Talent Cup, która towarzyszy juniorskim mistrzostwom świata FIM JuniorGP. Była to dla niego doskonała okazja do tego, aby poznać najsłynniejsze europejskie tory, a także spróbować rywalizacji na motocyklach prototypowych.
Po dwóch latach w European Talent Cupie, w 2022 roku Milan przesiadł się na większy motocykl – BMW M1000RR, w barwach BMW Sikora M Motorsport. W dwóch kolejnych sezonach Pawelec rywalizował w europejskim cyklu Alpe Adria, w którym dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrzowski w klasie Superstock 1000. Wyścigowy sezon 2023 zakończył gościnnym występem (z bratem Olegiem) w ostatniej rundzie mistrzostw Niemiec IDM Superstock 1000. Milan na torze Hockenheim wywalczył pole position i wygrał oba wyścigi z dużą przewagą, zyskując tym samym uznanie rywali i menadżerów zespołów.
W sezonie 2024 Pawelec wywalczył awans do prestiżowego pucharu Red Bull MotoGP Rookies Cup, stając się pierwszym Polakiem w 18-letniej historii cyklu. To właśnie z tej serii do MotoGP trafiali tacy zawodnicy, jak mistrz świata Jorge Martin, wspomniany wcześniej Pedro Acosta, Brad Binder czy Johann Zarco. Najlepszym finiszem Milana było czwarte miejsce wywalczone w Aragonii, a rok zakończył na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym samym roku Milan rywalizował także w juniorskich mistrzostwach świata Moto3, w których kilkukrotnie ocierał się o finisze w TOP10.
Rok 2025 to z kolei przesiadka 18-latka na większy motocykl i rywalizacja w mistrzostwach Europy Moto2. Reprezentując barwy hiszpańskiego teamu AGR w serii JuniorGP (juniorskie mistrzostwa świata), Milan szturmem wdarł się do stawki niezwykle doświadczonych zawodników. Już podczas drugiej rundy sezonu w Jerez de la Frontera zgarnął debiutanckie pole position, a kilka tygodni później we francuskim Magny-Cours sięgnął po debiutanckie podium. W Aragonii sięgnął on po wymarzone, pierwsze zwycięstwo, a potem dorzucił do puli jeszcze dwie wygrane. Najważniejszą z nich wywalczył podczas finałowej rundy w Walencji, do której Pawelec przystępował jako wicelider klasyfikacji generalnej ze stratą 10 punktów do pierwszego zawodnika. Po zakwalifikowaniu się na czwartym miejscu i zaprezentowaniu bardzo dojrzałej jazdy, Milan wykorzystał potknięcie rywala na ostatnim okrążeniu i zgarnął zwycięstwo. Triumf ten dał mu nie tylko tytuł najlepszego debiutanta tego sezonu, ale co najważniejsze – uczynił z niego mistrza Europy Moto2!
To dla mnie spełnienie marzeń!
„To dla mnie spełnienie marzeń. Wiedziałem, że podczas finału w Walencji wszystko jeszcze może się wydarzyć, ale nie interesowały mnie kalkulacje i chciałem po prostu wygrać ostatni wyścig mojego debiutanckiego sezonu w klasie Moto2. Dałem z siebie wszystko i jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję mojemu zespołowi, rodzinie i sponsorom, bez których wsparcia nie mógłbym się rozwijać. Bardzo dziękuję także niesamowitym, polskim kibicom, którzy zdominowali dziś trybuny w Walencji i którzy byli ze mną przez cały sezon. Cieszę się, że w przyszłym roku ponownie stanę do walki w mistrzostwach Europy razem z moim zespołem” – mówił Milan Pawelec, który w lipcu wystartował z dziką kartą w mistrzostwach świata Moto2 w czeskim Brnie.
Rok 2025 obfitował w wiele innych sukcesów Polaków na arenie międzynarodowej. Na selekcję do pucharu Red Bull MotoGP Rookies Cup zaproszono aż sześciu biało-czerwonych, po tytuł mistrza świata i drugiego wicemistrza świata sięgnęli w minimoto Witold Kupczyński i Janek Babiarz, Filip Surowiak o włos rozminął się z mistrzostwem British Talent Cupu i za rok wystartuje w JuniorGP, Daniel Blin został drugim wicemistrzem Niemiec w klasie Supersport, we włoskim pucharze Yamahy R7 nieźle radził sobie Jakub Belak, w Hiszpanii z powodzeniem rywalizowała Karolina Danak, a w motocrossie europejski superfinał pucharu Yamaha Blu Cru wygrał Tymek Andrzejewski. Biorąc to wszystko pod uwagę, już możemy już doczekać się sezonu 2026!
52 min
Brad Binder: Becoming 33
Brad Binder już zapisał się na kartach historii MotoGP. Czy jest gotowy na kolejne wyzwanie?