Więcej niż odwaga: Molly Carlson i skok z góry lodowej do wody w Kanadzie

Kanadyjska cliff diverka Molly Carlson nie jest nowicjuszką w skakaniu do wody z dużej wysokości. Ale skok z góry lodowej do lodowatego Oceanu Atlantyckiego? To wyzwanie zupełnie inne niż wszystko, z czym miała do czynienia wcześniej. Z legendą wspinaczki lodowej, Willem Gaddem u boku, Carlson wyruszyła, by pisać historię u wybrzeży Kanady.

Zobacz na video, jak Molly Carlson skacze z góry lodowej, a potem przeczytaj, jak udało jej się dokonać tego historycznego wyczynu.

W obliczu swoich lęków

„Góry lodowe są niesamowicie niebezpieczne” – wyjaśnia Carlson w filmie na YouTube, który pokazuje jej drogę od treningów aż po sam skok. „Mogą pęknąć, zawalić się lub przewrócić bez ostrzeżenia”.

Carlson jest przyzwyczajona do skoków z dużej wysokości . Jako jedna z najlepszych na świecie cliff diverek – która wygrała kilka przystanków Red Bull Cliff Diving – przez ostatnie pięć lat wielokrotnie skakała z platform o wysokości 21 metrów. Ale góra lodowa to coś zupełnie innego. „To zdecydowanie najbardziej przerażająca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam” – mówi.

Molly Carlson jest przyzwyczajona do stawiania czoła swoim lękom © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool Quotation To zdecydowanie najbardziej przerażająca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam Molly Carlson

Strach towarzyszył Carlson od początku jej kariery. Mówi, że nauczyła się, że bycie odważnym nie oznacza pozbycia się strachu . „Chodzi o to, żeby nie pozwolić mu decydować o tym, do czego jesteśmy zdolni”.

Dla niej góra lodowa była szansą, by sprawdzić, jak daleko potrafi się posunąć.

„W górze lodowej jest coś naprawdę potężnego” – mówi. „Widzisz tylko niewielką część wystającą nad powierzchnię, podczas gdy tak wiele kryje się pod wodą. Myślę, że pod wieloma względami to samo dotyczy naszych niepokojów i lęków”.

Quotation Robię to dla wszystkich, którzy mogą bać się pokazać, co kryje się pod powierzchnią Molly Carlson

To przesłanie leży również u podstaw społeczności BraveGang , którą prowadzi Carlson i która zachęca ludzi do stawiania czoła swoim lękom i akceptowania swojej wrażliwości. Dla Carlson skoki do wody tuż przy górze lodowej to coś więcej niż tylko przekraczanie własnych granic: „Robię to dla wszystkich, którzy mogą bać się pokazać, co kryje się pod powierzchnią”.

Nauka wspinaczki na lodzie

Will Gadd i Molly Carlson szykują się do wspinaczki na górę lodową © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Zanim Carlson mogła skoczyć z góry lodowej, musiała najpierw nauczyć się na nią wspiąć.

Aby się przygotować, pojechała do Canmore w Albercie, gdzie spotkała profesjonalnego wspinacza lodowego Willa Gadda. To jeden z najbardziej utytułowanych kanadyjskich wspinaczy lodowych, który od ponad 30 lat przenosi ten sport w niezwykłe i wymagające miejsca, na przykład wspinając się po lodowych formacjach na Kilimandżaro .

Nauczył Carlson podstaw wspinaczki lodowej: jak używać raków i czekanów, jak bezpiecznie poruszać się po zamarzniętej ścianie i jak nabrać pewności siebie na lodzie.

Carlson zaczęła od 10-metrowej ścianki treningowej w Canmore. Stamtąd przeniosła się do trudniejszych warunków w rezerwacie przyrody Ghost River Wilderness Area w Albercie.

Jej końcowym testem wspinaczkowym był 20-metrowy odcinek – mniej więcej tyle, ile musiałaby pokonać na górze lodowej.

„To prawie tyle, ile pokonuję podczas zawodów” – mówi.

Will Gadd poprowadził wyprawę cliff divingową na górę lodową © Mason Mashon/Red Bull Content Pool Quotation Największym zagrożeniem jest to, że góry lodowe mogą się przewrócić. A kiedy się przewracają, to z ogromną siłą Will Gadd

Ale wspinaczka to tylko część wyzwania dla Carlson. Musiała też przygotować się na bycie w zimnej wodzie w kombinezonie, którego cliff diverzy zazwyczaj nie noszą podczas zawodów. W Montrealu przetestowała swój kombinezon i zaczęła od niższych skoków z krytej platformy, zanim przeszła do 15 metrów – mniej więcej takiej wysokości, z jakiej planowała skoczyć z góry lodowej.

Oprócz kombinezonu warunki też były zupełnie inne niż podczas zwykłych zawodów w skokach z klifów. Woda była lodowata, a całkowicie białe otoczenie nie dawało prawie żadnych punktów odniesienia podczas skoku, a lód pod jej stopami mógł się przesunąć w każdej chwili.

„Największym zagrożeniem jest to, że góry lodowe mogą się przewrócić” – wyjaśnia Gadd. „Kiedy się przewracają, to naprawdę gwałtownie”.

W poszukiwaniu odpowiedniej góry lodowej

Gadd szuka odpowiedniej góry lodowej © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Projekt ostatecznie przeniósł się do Nowej Fundlandii, gdzie co roku z północy dryfują tysiące gór lodowych. Carlson, Gadd i ekipa wsparcia przeszukiwali wybrzeże w okolicy Twillingate, szukając góry lodowej, która byłaby wystarczająco bezpieczna do wspinaczki i nadawałaby się do skoku.

„Musi mieć dobry dostęp dla łodzi, stromą ścianę do skakania z wyraźną strefą lądowania oraz drogę wspinaczkową, którą faktycznie dam radę pokonać bez narażania Willa na niebezpieczeństwo” – mówi Carlson.

„Jeśli te warunki nie będą spełnione, skaknie nie będzie możliwe”.

Po sprawdzeniu dziesiątek gór lodowych i odrzuceniu większości z nich Carlson i ekipa wybrali jedną, którą nazwali „No Name”. Była to swobodnie dryfująca góra lodowa u wybrzeży Nowej Fundlandii, mająca odpowiedni kształt, dostęp i miejsce do nurkowania.

Quotation W przypadku gór lodowych możesz liczyć tylko na jedno: ich nieprzewidywalność Rick Stanley, specjalista od gór lodowych i morza

Nawet wtedy zespół nie mógł po prostu założyć, że jest bezpiecznie. Trzeba było nieustannie monitorować fale, wiatr i ruchy góry lodowej. Lokalni specjaliści z Ocean Quest i Crosby Marine pomagali oceniać warunki i koordynować działania, a Kanadyjska Straż Przybrzeżna wspierała planowanie bezpieczeństwa i komunikację.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Jak wyjaśnia Rick Stanley, jeden z doświadczonych specjalistów zespołu ds. gór lodowych i morza: „W przypadku gór lodowych możesz liczyć tylko na jedno: ich nieprzewidywalność”.

Wspinaczka na szczyt góry lodowej

Po wybraniu góry lodowej Gadd jako pierwszy na nią wszedł i zainstalował tymczasowy system linowy – linę i platformę, które miały pomóc Carlson dotrzeć do punktu startu.

Następnie Carlson założyła sprzęt do wspinaczki lodowej i wspięła się na górę lodową. Podążała wzdłuż liny, którą zainstalował Gadd, przemierzając nierówną powierzchnię.

Will Gadd i Molly Carlson wspinają się na szczyt góry lodowej © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Na szczycie zdjęła raki i zimową odzież. Następnie weszła na platformę i ustawiła się plecami do krawędzi.

Pod nią rozciągał się lodowaty Ocean Atlantycki.

Carlson wzięła głęboki wdech i wybiła się a następnie pochyliła do tyłu.

Skok, który przeszedł do historii

Carlson ustawia się na krawędzi © Mason Mashon/Red Bull Content Pool Kanadyjska cliff diverka skacze do Oceanu Atlantyckiego © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Carlson wykonała skok do tyłu z wysokości prawie 15 metrów do lodowatej wody, stając się pierwszą kobietą, która tego dokonała.

Szok od lodowatej wody dał się odczuć natychmiast – wspomina: „Pamiętam, jak wynurzyłam się z wody i pomyślałam: »Płyń! Musisz się stąd wydostać’”. Carlson szybko oddaliła się od góry lodowej, po czym wróciła na łódź, gdzie ogarnęły ją emocje związane z tą chwilą.

„To na pewno najlepszy dzień w moim życiu” – powiedziała przez łzy.

Molly Carlson świętuje po swoim skoku z góry lodowej © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Zastanawiając się nad tym wyczynem, Carlson mówi: „Masz ciężkie dni, możesz się denerwować, możesz się bać, możesz odczuwać ogromny strach. Ale w końcu udowodnienie sobie, że potrafisz robić naprawdę fajne rzeczy, jest czymś wyjątkowym, więc jestem z siebie naprawdę dumna”.

„Wiem, że mała Mol właśnie krzyczy z radości”.