MotoGP: Pedro Acosta liderem mistrzostw po inauguracji sezonu w Tajlandii

GP Tajlandii 2026 – wyniki wyścigu MotoGP:
ZAWODNIK
KRAJ
TEAM
STRATA
1
Marco Bezzecchi
ITA
Aprilia Racing (RS-GP26)
39m 36.27s
2
SPA
Red Bull KTM (RC16)
+5.543s
3
Raul Fernandez
SPA
Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
+9.259s
4
SPA
Aprilia Racing (RS-GP26)
+12.182s
5
Ai Ogura
JPN
Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
+12.411s
6
Fabio Di Giannantonio
ITA
Pertamina VR46 Ducati (GP26)
+16.845s
7
RSA
Red Bull KTM (RC16)
+17.363s
8
Franco Morbidelli
ITA
Pertamina VR46 Ducati (GP25)
+18.227s
9
Francesco Bagnaia
ITA
Ducati Lenovo (GP26)
+18.340s
10
Luca Marini
ITA
Honda HRC Castrol (RC213V)
+19.101s
11
FRA
Castrol Honda LCR (RC213V)
+19.903s
12
ITA
Red Bull KTM Tech3 (RC16)
+23.386s
13
BRA
Pro Honda LCR (RC213V)*
+24.686s
14
Fabio Quartararo
FRA
Monster Yamaha (YZR-M1)
+30.823s
15
Alex Rins
SPA
Monster Yamaha (YZR-M1)
+32.955s
16
SPA
Red Bull KTM Tech3 (RC16)
+36.545s
17
TUR
Pramac Yamaha (YZR-M1)*
+39.194s
18
Jack Miller
AUS
Pramac Yamaha (YZR-M1)
+47.848s
19
Michele Pirro
ITA
BK8 Gresini Ducati (GP25)
+63.598s
Joan Mir
SPA
Honda HRC Castrol (RC213V)
DNF
SPA
BK8 Gresini Ducati (GP26)
DNF
Marc Marquez
SPA
Ducati Lenovo (GP26)
DNF
GP Tajlandii 2026 – klasyfikacja generalna MotoGP:
ZAWODNIK
KRA
TEAM
PUNKTY
STRATA
1
Pedro Acosta
SPA
Red Bull KTM (RC16)
32
2
Marco Bezzecchi
ITA
Aprilia Racing (RS-GP26)
25
(-7)
3
Raul Fernandez
SPA
Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
23
(-9)
4
Jorge Martin
SPA
Aprilia Racing (RS-GP26)
18
(-14)
5
Ai Ogura
JPN
Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
17
(-15)
6
Brad Binder
RSA
Red Bull KTM (RC16)
13
(-19)
7
Fabio di Giannantonio
ITA
Pertamina VR46 Ducati (GP26)
12
(-20)
8
Marc Marquez
SPA
Ducati Lenovo (GP26)
9
(-23)
9
Franco Morbidelli
ITA
Pertamina VR46 Ducati (GP25)
8
(-24)
10
Francesco Bagnaia
ITA
Ducati Lenovo (GP26)
8
(-24)
11
Luca Marini
ITA
Honda HRC Castrol (RC213V)
6
(-26)
12
Johann Zarco
FRA
Castrol Honda LCR (RC213V)
5
(-27)
13
Enea Bastianini
ITA
Red Bull KTM Tech3 (RC16)
4
(-28)
14
Diogo Moreira
BRA
Pro Honda LCR (RC213V)*
3
(-29)
15
Joan Mir
SPA
Honda HRC Castrol (RC213V)
3
(-29)
16
Fabio Quartararo
FRA
Monster Yamaha (YZR-M1)
2
(-30)
17
Alex Rins
SPA
Monster Yamaha (YZR-M1)
1
(-31)
