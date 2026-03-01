Pedro Acosta na podium w wyścigu MotoGP o GP Tajlandii 2026
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP: Pedro Acosta liderem mistrzostw po inauguracji sezonu w Tajlandii

Pedro Acosta w imponującym stylu rozpoczął sezon 2026, zgarniając debiutancki triumf w sprincie i pierwszy raz wyprowadzając siebie (i KTM-a) na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej MotoGP!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Przeczytasz w 6 min

Dowiedz się więcej

Pedro Acosta

Pedro Acosta na nowo zapisuje karty historii – wygrał mistrzostwo świata Moto3 w debiucie, potem dołożył do pakietu tytuł w Moto2, a w sezonie 2024 debiutuje w królewskiej klasie MotoGP!

HiszpaniaHiszpania

Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Álex Márquez

Mistrz świata Moto3 i Moto2, Alex Marquez ma jeden cel: sięgnąć po tytuł także w MotoGP.

HiszpaniaHiszpania

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Johann Zarco

Dwukrotny mistrz świata Moto2 będący nadzieją Francuzów na sukces w MotoGP.

FrancjaFrancja

Diogo Moreira

Dopiero co ścigał się w Red Bull MotoGP Rookies Cup, a już ma na koncie mistrzostwo świata Moto2 i szykuje się do debiutu w MotoGP!

BrazyliaBrazylia

Enea Bastianini

Enea Bastianini to kolejna, włoska nadzieja na sukces w klasie królewskiej.

WłochyWłochy

Toprak Razgatlioglu

Niezwykle utalentowany Toprak Razgatlioglu to pierwszy w historii zawodnik z Turcji, który zdobył nie jeden, a trzy tytułu mistrza świata World Superbike. Teraz szykuje się do debiutu w MotoGP.

TurcjaTurcja

Maverick Viñales

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w stawce, Hiszpan Maverick Viñales to były mistrz świata i pierwszy zawodnik, który wygrywał wyścigi MotoGP z trzema producentami!

HiszpaniaHiszpania
Po ponad 100 dniach od zakończenia sezonu 2025, zawodnicy MotoGP wrócili do ścigania się! Inauguracja nowego cyklu zmagań, podobnie jak rok temu, odbyła się na torze Chang International Circuit w Tajlandii. Przez trzy dni rywalizacji w Buriram trybuny odwiedziło rekordowych 228 tysięcy kibiców, którzy bez wątpienia nie mogli narzekać na brak atrakcji.

Jak Pedro Acosta wygrał pierwszy sprint w karierze?

W piątkowych treningach oraz w sobotnich kwalifikacjach najszybszy był Marco Bezzecchi na Aprilii, który był głównym faworytem rundy o GP Tajlandii. W sprincie jednak Włoch upadł już na drugim okrążeniu, wykluczając się z walki o wygraną. W tym przypadku genialny pojedynek o pierwsze miejsce stoczyli szósty w kwalifikacjach Pedro Acostaoraz wracający po kontuzji, urzędujący mistrz świata Marc Marquez.
Hiszpanie, którzy w przyszłym roku być może będą zespołowymi kolegami w fabrycznym składzie Ducati, wyprzedzali się wielokrotnie. Każdy atak drugiego Acosty kończył się kontrą Marqueza i powrotem zawodnika Ducati na prowadzenie. Na przedostatnim okrążeniu, w piątym zakręcie, motocykl Marca zaliczył mały uślizg, po którym wyniosło go szeroko. Pedro nie czekał na dodatkowe zaproszenie, wcisnął się rywalowi pod łokieć i został nowym liderem. Chwilę później, w ostatnim zakręcie toru, Marquez jednak mocno opóźnił hamowanie, wypchnął Acostę na zewnętrzną i wrócił na pierwsze miejsce. Sędziowie w końcówce ostatniego okrążenia nakazali mu oddanie pozycji, co Marc wykonał przed ostatnim zakrętem.
Zdezorientowany Pedro Acosta wyprzedził go i minął metę na pierwszym miejscu, wygrywając tym samym po raz pierwszy w MotoGP. Cała sytuacja po sprincie była długo analizowana, a eksperci i kibice mieli skrajne opinie na temat incydenty. Zarówno Acosta, jak i Marquez nie byli zadowoleni z tego, że sędziowie wtrącili się do rywalizacji. "Wolałbym być drugi, niż wygrać w taki sposób" – przyznawał uczciwie Acosta, czym zyskał sobie aprobatę tysięcy kibiców.
Pedro Acosta vs. Marc Marquez o wygraną w sprincie w Tajlandii

Pedro Acosta vs. Marc Marquez o wygraną w sprincie w Tajlandii

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pedro Acosta wygrywa pierwszy sprint MotoGP w karierze

Pedro Acosta wygrywa pierwszy sprint MotoGP w karierze

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Kto jest liderem klasyfikacji generalnej MotoGP po GP Tajlandii?

W niedzielnym wyścigu bezkonkurencyjny był już Marco Bezzecchi, który objął prowadzenie w pierwszym zakręcie i nie oddał go do samej mety. Pedro Acosta po słabszym starcie musiał przebijać się przez stawkę, narzucając bardzo dobre tempo w drugiej części rywalizacji. W efekcie Hiszpan na kilka okrążeń przed metą dogonił drugiego Raula Fernandeza i wyprzedził go, tym samym zdobywając drugie miejsce. Zawodnik Trakchouse Racing uzupełnił podium, podobnie jak to miało miejsce w sobotnim sprincie.
W efekcie Pedro Acosta przez cały weekend w Tajlandii zdobył 32 punkty z 37 możliwych do zgarnięcia. To jego najlepsze osiągnięcie od czasu debiutu w MotoGP w 2024 roku. Mało tego, Hiszpan wyjeżdża z toru Chang jako lider klasyfikacji generalnej. To pierwsza taka sytuacja w jego karierze w MotoGP, a także pierwszy przypadek w historii, gdy na czele "generalki" klasy królewskiej jest zawodnik KTM-a. Dwukrotnie w punktach w ten weekend finiszował też team-partner Acosty Brad Binder, podczas gdy trudny start sezonu zaliczył duet Tech3 – Enea Bastianinii Maverick Viñales.
Pedro Acosta w drodze po drugie miejsce w GP Tajlandii 2026

Pedro Acosta w drodze po drugie miejsce w GP Tajlandii 2026

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pedro Acosta liderem klasyfikacji MotoGP po pierwszej rundzie seoznu 2026

Pedro Acosta liderem klasyfikacji MotoGP po pierwszej rundzie seoznu 2026

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

W jakiej formie wrócił Jorge Martin?

Po sezonie 2025 spędzonym na leczeniu kontuzji i zimie, w trakcie której przeszedł dodatkowe operacje, Jorge Martinopuścił pierwsze zimowe testy w tym roku. Próby w Tajlandii pokazały jednak, że wrócił on do formy, a inauguracja sezonu tylko to potwierdziła. Hiszpan był szybki podczas treningów, a w kwalifikacjach sięgnął po bardzo dobre, piąte pole startowe. Potem zamienił je na piątą pozycję w sprincie i czwartą w wyścigu głównym, długo walcząc przy okazji o podium. Po wszystkim zawodnik Aprilii przyznawał, że jazda znów sprawia mu radość. Wiele wskazuje na to, że debiutanckie podium na Aprilii jest w jego wykonaniu kwestią czasu…
Jorge Martin udanie po powrocie po kontuzjach

Jorge Martin udanie po powrocie po kontuzjach

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Jorge Martin vs. Pedro Acosta w wyścigu MotoGP o GP Tajlandii 2026

Jorge Martin vs. Pedro Acosta w wyścigu MotoGP o GP Tajlandii 2026

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Który debiutant był lepszy podczas inauguracji sezonu 2026 MotoGP?

Ciekawie zapowiadał się też pierwszy w tym roku pojedynek debiutantów – urzędującego mistrza świata Moto2 Diogo Moreiryoraz trzykrotnego czempiona World Superbike Topraka Razgatlioglu. Teoretycznie w korzystniejszej sytuacji jest Brazylijczyk, który po pierwsze zna wszystkie tory w Grand Prix, a po drugie dysponuje lepszym sprzętem. Honda od jakiegoś czasu robi wyraźne postępy, podczas gdy Yamaha w tym roku przesiadła się na nowy silnik V4 i ma przed sobą mnóstwo pracy. Potwierdziło się to w Tajlandii, gdzie Moreira zarówno sprint, jak i wyścig główny kończył na trzynastym miejscu – tym samym już w debiucie zgarniając punkty. Co ciekawe, zaledwie jedną pozycję wyżej finiszował team-partner Moreiry, doświadczony Johann Zarco. Z kolei Razgatlioglu zaliczył bardzo trudny debiut – przewracając się w sprincie, a wyścig kończąc poza punktowaną piętnastką.
Diogo Moreira z punktami w debiutanckim wyścigu w MotoGP

Diogo Moreira z punktami w debiutanckim wyścigu w MotoGP

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Toprak Razgatlioglu z postępami na inaugurację przygody z MotoGP

Toprak Razgatlioglu z postępami na inaugurację przygody z MotoGP

© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Druga runda sezonu 2026 MotoGP – Grand Prix Brazylii – odbędzie się w weekend 13-15 marca na nowym dla wszystkich torze Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna.

GP Tajlandii 2026 – wyniki wyścigu MotoGP:

ZAWODNIK

KRAJ

TEAM

STRATA

1

Marco Bezzecchi

ITA

Aprilia Racing (RS-GP26)

39m 36.27s

2

Pedro Acosta

SPA

Red Bull KTM (RC16)

+5.543s

3

Raul Fernandez

SPA

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

+9.259s

4

Jorge Martin

SPA

Aprilia Racing (RS-GP26)

+12.182s

5

Ai Ogura

JPN

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

+12.411s

6

Fabio Di Giannantonio

ITA

Pertamina VR46 Ducati (GP26)

+16.845s

7

Brad Binder

RSA

Red Bull KTM (RC16)

+17.363s

8

Franco Morbidelli

ITA

Pertamina VR46 Ducati (GP25)

+18.227s

9

Francesco Bagnaia

ITA

Ducati Lenovo (GP26)

+18.340s

10

Luca Marini

ITA

Honda HRC Castrol (RC213V)

+19.101s

11

Johann Zarco

FRA

Castrol Honda LCR (RC213V)

+19.903s

12

Enea Bastianini

ITA

Red Bull KTM Tech3 (RC16)

+23.386s

13

Diogo Moreira

BRA

Pro Honda LCR (RC213V)*

+24.686s

14

Fabio Quartararo

FRA

Monster Yamaha (YZR-M1)

+30.823s

15

Alex Rins

SPA

Monster Yamaha (YZR-M1)

+32.955s

16

Maverick Viñales

SPA

Red Bull KTM Tech3 (RC16)

+36.545s

17

Toprak Razgatlioglu

TUR

Pramac Yamaha (YZR-M1)*

+39.194s

18

Jack Miller

AUS

Pramac Yamaha (YZR-M1)

+47.848s

19

Michele Pirro

ITA

BK8 Gresini Ducati (GP25)

+63.598s

Joan Mir

SPA

Honda HRC Castrol (RC213V)

DNF

Alex Marquez

SPA

BK8 Gresini Ducati (GP26)

DNF

Marc Marquez

SPA

Ducati Lenovo (GP26)

DNF

GP Tajlandii 2026 – klasyfikacja generalna MotoGP:

ZAWODNIK

KRA

TEAM

PUNKTY

STRATA

1

Pedro Acosta

SPA

Red Bull KTM (RC16)

32

2

Marco Bezzecchi

ITA

Aprilia Racing (RS-GP26)

25

(-7)

3

Raul Fernandez

SPA

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

23

(-9)

4

Jorge Martin

SPA

Aprilia Racing (RS-GP26)

18

(-14)

5

Ai Ogura

JPN

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

17

(-15)

6

Brad Binder

RSA

Red Bull KTM (RC16)

13

(-19)

7

Fabio di Giannantonio

ITA

Pertamina VR46 Ducati (GP26)

12

(-20)

8

Marc Marquez

SPA

Ducati Lenovo (GP26)

9

(-23)

9

Franco Morbidelli

ITA

Pertamina VR46 Ducati (GP25)

8

(-24)

10

Francesco Bagnaia

ITA

Ducati Lenovo (GP26)

8

(-24)

11

Luca Marini

ITA

Honda HRC Castrol (RC213V)

6

(-26)

12

Johann Zarco

FRA

Castrol Honda LCR (RC213V)

5

(-27)

13

Enea Bastianini

ITA

Red Bull KTM Tech3 (RC16)

4

(-28)

14

Diogo Moreira

BRA

Pro Honda LCR (RC213V)*

3

(-29)

15

Joan Mir

SPA

Honda HRC Castrol (RC213V)

3

(-29)

16

Fabio Quartararo

FRA

Monster Yamaha (YZR-M1)

2

(-30)

17

Alex Rins

SPA

Monster Yamaha (YZR-M1)

1

(-31)

Zobacz też, jak wyglądała droga Pedro Acosty do jego pierwszego zwycięstwa w karierze w Grand Prix.

4 min

Szalona pogoń Pedro Acosty w Katarze

Z pit-lane po zwycięstwo: poznajcie wschodzącą gwiazdę Moto3, Pedro Acostę!

