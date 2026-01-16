MotoGP: Jorge Martin gotowy na sezon 2026

ma za sobą trudny sezon 2025., w którym zanotował przesiadkę z mistrzowskiego Ducati na Aprilię. Hiszpan już podczas pierwszych, zimowych testów, po zaledwie kilkunastu okrążeniach przewrócił się i doznał kontuzji, która wykluczyła go z dalszych przygotowań i znacząco opóźniła proces adaptacji do nowej maszyny. Podczas pierwszego wyścigu po powrocie, "Martinator" zanotował kolejny upadek i kolejne kontuzje, które znów wykluczyły go ze ścigania. Kolejne miesiące upływały Jorge pod znakiem rehabilitacji, co skutecznie uniemożliwiało mu pracę nad adaptacją do Aprilii RS-GP. W trakcie sezonu wokół Martina pojawiło się także zamieszanie związane z próbą przedwczesnego rozwiązania kontraktu z producentem z Noale, co wywołało spore poruszenie w padoku

Ostatecznie sprawa rozeszła się po kościach, a Martin postanowił wypełnić umowę.