MotoGP: Jorge Martin gotowy na sezon 2026
Mistrz świata MotoGP z 2024 roku Jorge Martin szykuje się do drugiego sezonu w barwach Aprilii. Hiszpan wraca także do swojego charakterystycznego numeru startowego #89.
Dwukrotny mistrz świata Jorge Martin ma za sobą trudny sezon 2025., w którym zanotował przesiadkę z mistrzowskiego Ducati na Aprilię. Hiszpan już podczas pierwszych, zimowych testów, po zaledwie kilkunastu okrążeniach przewrócił się i doznał kontuzji, która wykluczyła go z dalszych przygotowań i znacząco opóźniła proces adaptacji do nowej maszyny. Podczas pierwszego wyścigu po powrocie, "Martinator" zanotował kolejny upadek i kolejne kontuzje, które znów wykluczyły go ze ścigania. Kolejne miesiące upływały Jorge pod znakiem rehabilitacji, co skutecznie uniemożliwiało mu pracę nad adaptacją do Aprilii RS-GP. W trakcie sezonu wokół Martina pojawiło się także zamieszanie związane z próbą przedwczesnego rozwiązania kontraktu z producentem z Noale, co wywołało spore poruszenie w padoku MotoGP. Ostatecznie sprawa rozeszła się po kościach, a Martin postanowił wypełnić umowę.
Gdy tylko będę w pełni sprawny, będziemy gotowi na wszystko
Mimo wszystkich przeciwności, Martin zdołał wystartować przed rokiem w siedmiu rundach Grand Prix sezonu 2025. Jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce wywalczone na Węgrzech, a cały rok zakończył z dorobkiem 34 punktów, co dało mu 21. pozycję w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Rezultaty te nie oddają jednak w pełni potencjału mistrza świata klasy królewskiej z 2024 roku, a on sam z optymizmem patrzy w przyszłość.
"Po doświadczeniach z zeszłego roku oraz bardzo ważnych testach w Walencji naszym celem jest dalszy rozwój i konsekwentna praca. Na początku sezonu wyzwań na pewno nie zabraknie, ale dokładnie wiemy, gdzie musimy się poprawić. Chcę, aby był to rok powrotu do walki o czołowe pozycje i zwycięstwa. Gdy tylko będę w pełni sprawny, będziemy gotowi na wszystko" – podkreślał Martin.
Pierwsze w tym roku zimowe testy MotoGP zaplanowano już na początek lutego. Inauguracja sezonu odbędzie się w weekend 27 lutego – 1 marca w Tajlandii.
