Symulatory wyścigów, w które trzeba zagrać

Od kilku lat społeczność fanów simracingu może z pełnym przekonaniem mówić o złotej epoce gatunku. Do ich dyspozycji jest więcej popularnych symulatorów, niż kiedykolwiek wcześniej, a tego typu gry w szybkie tempie wychodzą z relatywnie małej niszy i stają się dziś mainstreamem. Być może decydujące znaczenie ma tu rozwój technologii: zarówno oprogramowania, jak i samego sprzętu. Teraz widok profesjonalnej kierownicy, a nawet pełnego setupu do wirtualnych wyścigów, nie dziwi już nikogo, a wysokiej jakości zestawy stają się coraz bardziej przystępne. Załóżmy więc, że jesteśmy gotowi, by siąść za sterami najszybszych maszyn na świecie - oczywiście nie ruszając się z domu - ale w co właściwie zagrać? Już pędzimy z pomocą!