Najciekawsze trasy rowerowe – gdzie wybrać się na rower będąc w Krakowie?

Wydaje się, że jeśli planujemy krótkie wakacje w mieście pełnym muzeów i zabytków, szanse na aktywność fizyczną, inną niż spacer są niewielkie. Nic bardziej mylnego! Rower to jest to! Co roku w Krakowie powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. Na ten moment jest ich ponad 270 kilometrów. Bez znaczenia, czy lubisz jazdę po mieście, na szosie lub w lesie, to gwarantujemy, że w Krakowie i okolicach, przeżyjesz prawdziwą rowerową przygodę.

Drugie pytanie, co zabrać ze sobą na trasę? Przede wszystkim niezbędne narzędzia i części zapasowe. W ekwipunku powinien znaleźć się zestaw naprawczy do opon (łatki, klej, łyżki do opon), kompaktowa pompka, multitool rowerowy (zestaw kluczy imbusowych, śrubokrętów i innych narzędzi) oraz przynajmniej jedna zapasowa dętka odpowiednia do opon. Może nam się wydawać, że wiele z tego sprzętu nie potrzebujemy. Jednak, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek na trasie warto skompletować całość, szczególnie, jeśli wybieramy się na dłuższe trasy.

Last but not least, wybierz odpowiedni rower, w zależności, jaką trasę wybierasz – czy miejską (asfaltową) lub leśną (szutrową). A co w przypadku, jeśli planujesz przyjazd na jeden dzień do Krakowa i nie masz w planach zabrać swojego roweru? Rozwiązaniem są miejskie wypożyczalnie rowerowe, jak między innymi Park-e-bike i LajkBike.

„Gdybym miał wymieniać krakowskie „must have!” to na pewno byłby to fragment Wiślanej Trasy Rowerowej (będącej z kolei odcinkiem trasy rowerowej Velo Małopolska), a dokładnie trasa w stronę klasztoru w Tyńcu. Pętla zaczyna od Wawelu. Trasa jest kondycyjnie łatwa, prowadzi asfaltem wzdłuż Wisły po drodze można zwiedzić klasztor w Tyńcu, przepłynąć się kultowym promem przeprawowym w Kopance-Jeziorzany. Podczas wycieczki rowerowej do Tyńca polecam odwiedzić zalany kamieniołom, Zakrzówek. W drodze zobaczymy też między innymi Zamek w Przegorzałach oraz Klasztor Kamedułów na Bielanach. Trasa jest dla każdego rowerzysty, bez względu na to, czy lubi jeździć szosą, gravelem, MTB czy elektrykiem. Warto w drodze powrotnej wybrać drugi brzeg Wisły w drodze powrotnej, aby zobaczyć Kraków z innej perspektywy.” - zachęca Krystian Durman, rowerzysta i aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

