Kluby z Wrocławia i Torunia pojadą w finale PGE Ekstraligi!

Podsumowanie żużlowej niedzieli zaczynamy standardowo od programu

. W pierwszym ze spotkań triumfował

(Gorzów). Trzy punkty do swojego dorobku dopisał

(Toruń), który włącza się do walki o miejsce na podium. Zwycięstwo do swojego konta dorzucił również

(Leszno), który tym samym odrobił jedno “oczko” do lidera klasyfikacji generalnej,

(Toruń). 18-latek ma po tej rundzie tylko punkt przewagi nad zawodnikiem z Ukrainy. Obaj zawodnicy są już pewni tego, że program Red Bull Juniorskie Asy zakończą na podium!