Czym jest pilates na reformerach i jakie korzyści daje?

Zacznijmy od tego czym w ogóle jest sam

: jest to

metoda budowania siły oraz mięśni, poprzez kontrolę oddechu i bardzo precyzyjne ruchy

. Jak to już wiemy, to ogarnijmy jeszcze czym jest sam reformer. Bierze on te same zasady i żeby nie było nudno, dokłada do tego zmienny opór. Sprężyny można łatwo dopiąć lub odpiąć, dzięki czemu jedna maszyna pozwala wykonać dosłownie setki wariantów ćwiczeń: od delikatnej mobilizacji stawów po intensywną pracę siłową. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że reformer trafił zarówno do studiów pilatesu, jak i do

czy klubów przygotowania motorycznego sportowców. Bo choć kojarzy się głównie z kobiecym, „spokojnym" treningiem, w rzeczywistości potrafi solidnie zmęczyć nawet osoby regularnie

.