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Fitness
Czym jest pilates na reformerach i jakie korzyści daje?
Sprężyny zamiast ciężarków? Koniec siłowania się z hantlami? Pilates na reformerach to trening, w którym każdy mięsień musi się wykazać. Nawet ten, o którego istnieniu nie miałeś/miałaś pojęcia!
01
Pilates na reformerze... co to jest?
Reformer wygląda trochę jak łóżko na szynach, ale to najbardziej wszechstronny sprzęt, jaki znajdziesz w świecie treningu funkcjonalnego. Ruchoma platforma (tzw. carriage), system sprężyn, linki i pasy... wszystko po to, żebyś mógł pracować z oporem w każdym kierunku: pchać, ciągnąć, stabilizować. Czego dusza zapragnie!
Zacznijmy od tego czym w ogóle jest sam pilates: jest to metoda budowania siły oraz mięśni, poprzez kontrolę oddechu i bardzo precyzyjne ruchy. Jak to już wiemy, to ogarnijmy jeszcze czym jest sam reformer. Bierze on te same zasady i żeby nie było nudno, dokłada do tego zmienny opór. Sprężyny można łatwo dopiąć lub odpiąć, dzięki czemu jedna maszyna pozwala wykonać dosłownie setki wariantów ćwiczeń: od delikatnej mobilizacji stawów po intensywną pracę siłową. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że reformer trafił zarówno do studiów pilatesu, jak i do gabinetów fizjoterapeutycznych czy klubów przygotowania motorycznego sportowców. Bo choć kojarzy się głównie z kobiecym, „spokojnym" treningiem, w rzeczywistości potrafi solidnie zmęczyć nawet osoby regularnie trenujące na siłowni.
02
Skąd się wziął reformer?
Sam reformer ma zresztą ciekawą historię. Jego twórcą jest Joseph Pilates, który wpadł na ten pomysł podczas I wojny światowej, pracując z rannymi żołnierzami internowanymi w Anglii. Żeby pomóc im ćwiczyć mimo unieruchomienia, przypiął do ramy szpitalnego łóżka sprężyny od materaca. Tak powstał prosty system oporowy, pozwalający ćwiczyć bez obciążania kontuzjowanych stawów. Po latach, już w swoim nowojorskim studiu, Pilates dopracował konstrukcję razem z żoną Clarą. Dodał ruchomą platformę, pasy i regulowane sprężyny, nazywając całość „Universal Reformer". Co oznacza, że techanika oporu sprężynowego, którą znamy dziś, jest niemal identyczna jak sto lat temu! Wiadomo, zmieniły się tylko materiały i wykonanie...
03
Czym się różni pilates od pilates reformer?
Klasyczny pilates na macie bazuje na ciężarze własnego ciała. Grawitacja jest tu jedynym „sprzętem". Reformer natomiast, idzie o krok dalej. Sprężyny dają opór, który możesz zmieniać w każdej chwili. Raz wspierają ruch, raz go utrudniają. To zupełnie inna jakość pracy mięśni, bo ciało musi reagować na zmienne warunki, a nie tylko wykonywać powtarzalny schemat. Różnice widać też w zakresie ruchu. Na reformerze możesz rozciągnąć się bardziej, popracować nad mobilnością stawów i dotrzeć do partii, które na macie zostają w cieniu. Krótko mówiąc: mata uczy techniki, reformer testuje ją pod obciążeniem.
04
Co daje pilates na reformerach – jakie są korzyści?
Regularny trening na reformerze to inwestycja, która zwraca się szybko i wielotorowo:
- mięśnie głębokie brzucha i pleców pracują w każdym ćwiczeniu, nawet jeśli ruch dotyczy nóg czy rąk.
- Lepsza postawa: wzmocnione mięśnie stabilizujące kręgosłup to mniej bólu pleców i wyprostowana sylwetka bez wysiłku.
- Większa elastyczność: opór sprężyn pozwala bezpiecznie pogłębiać rozciąganie.
- Precyzyjna praca nad detalami: możesz wyizolować konkretną grupę mięśniową i faktycznie ją poczuć.
- Trening całego ciała bez przeciążania stawów.
- Lepsza koordynacja i równowaga: ruchoma platforma wymusza ciągłą kontrolę ciała.
05
Ćwiczenia pilates na reformerach dla początkujących
Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: nie musisz być zaawansowany, żeby zacząć. Pierwsze zajęcia to zwykle nauka obsługi sprzętu i podstawowych pozycji: footwork (praca nóg na platformie), pull straps (praca ramion przy użyciu pasów) czy proste warianty deski z wykorzystaniem carriage. Instruktor dobiera opór sprężyn indywidualnie, więc intensywność zawsze jest dopasowana do Twojego poziomu.
06
A czy da się ćwiczyć w domu?
Teoretycznie tak. Na rynku są mniejsze, domowe wersje reformerów. W praktyce jednak ten sprzęt wymaga miejsca, odpowiedniego ustawienia i przede wszystkim czujnego oka instruktora, zwłaszcza na starcie. Błędna technika przy złym ustawieniu sprężyn to prosta droga do kontuzji zamiast efektów. Dlatego pierwsze kroki najlepiej stawiać na sali, pod okiem kogoś, kto poprawi Twoją pozycję, zanim błąd zdąży się utrwalić. Później, gdy poczujesz pewność ruchu, możesz pomyśleć o treningu we własnym tempie.