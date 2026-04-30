Idealne na majówkę: najzabawniejsze odcinki Red Bull Rap & Mat
Z ekipą przy ognisku czy grillu lub w pojedynkę na sofie: oglądaj te odcinki Red Bull Rap & Mat z kim chcesz i jak chcesz. Nie dość, że cię rozbawią to jeszcze zrelaksują!
Przypominamy tutaj jedne z najśmieszniejszych odcinków Red Bull Rap & Mat – rapowego quizu, w którym goście w dwóch różnych drużynach rywalizują ze sobą na wyzwania i punkty. Kto na koniec odcinka zbierze punktów najmniej, musi wykonać jeszcze specjalnie na tę okazję wymyśloną karę. Wtedy też jest zabawnie. Oglądaj do końca!
Tede vs. Borixon
Kto pamięta więcej swoich utworów, kto jest lepszy w skojarzenia, a kto... będzie musiał pożyczyć stówę od fana? To wszystko – i wiele więcej – w historycznym, bo pierwszym odcinku Red Bull Rap & Mat. Tak się złożyło, że debiutancki epizod do dziś jest jednym z najlepszych, ale to oczywiście zasługa gości – m.in. Tede i Borixona, którzy stojąc naprzeciw siebie nie szczędzili żartów i uszczypliwości.
Szczególnie polecamy: quiz polscy raperzy ze zwierzęciem w ksywie oraz karę na końcu odcinka
Wini vs. Bonson
Po lewej ręce prowadzącego: Wini i Favst. Po prawej: Bonson i Czarny HIFI. Czyli starcie dwóch drużyn: Nagie Nic vs Bezdomne Wszystko. Skąd te nazwy? W Red Bull Rap & Mat warto odpowiadać na pytania poprawnie, ale i nie szczędzić swej błyskotliwości. Kiedy więc pytają: co można kupić za twój hajs zarobiony z rapu? Albo: czy ślimak bez skorupy jest nagi, czy bezdomny? Dobrze się zastanów, bo twoja odpowiedź może potem zostać użyta do nazwania twojej drużyny. A w Red Bull Rap & Mat stanie się to na pewno.
Szczególnie polecamy: instrukcję, jak pokazać ESSA oraz epicki moment, gdy Wini wymienia freestylowców, którzy zdobyli pas WBW
Słoń vs. Małpa
W dużym skrócie: sprawdziliśmy, czy Małpa jest toruńskim piernikiem. A Słoń zyskał „brakującą” część swego ciała – wuwuzelę. Ale w bardzo dużym skrócie. W tym odcinku Red Bull Rap & Maty dzieje się naprawdę dużo. Oglądając go, poznasz polskich raperów po angielskich ksywach i w końcu dowiesz się, skąd właściwie wziął się szef Wyższej Szkoły Robienia Hałasu.
Szczególnie polecamy: zabawę MATRIOSZKA oraz prawdziwą historię Słonia
O.S.T.R. vs. DONGURALESKO
Widzowie, którzy już widzieli ten pojedynek, skomentowali go krótko: „Coś pięknego!". Warto im zaufać, bo to rzeczywiście mocne starcie. W drużynie po lewej: O.S.T.R. i Luck7. Po drugiej stronie – Donguralesko i Qlop. Mieliśmy dla nich zadania specjalne. Na przykład degustację serów dla Gurala (który musiał wybrać spośród nich ten jeden prawdziwy), oraz kreatywne wyzwanie dla Ostrego (by wymyślić, a potem namalować żartobliwe hasło dla Widzewa Łódź). Oglądaj całość żeby sprawdzić, co z tego wyszło.
Szczególnie polecamy: ciężki zadanie, by wymienić raperów, którzy skończyli 45 lat
Molesta vs. Ewenement
Wiedzieliśmy, że kiedyś będzie. I jest! Kultowa Molesta Ewenement w składzie: Vienio, Wilku, Pelson i Włodi w końcu wylądowała w odcinku Red Bull Rap & Mat. I to jakim! Skandal, jeśli tego nie obejrzysz. Razem z ekipą Molesty sprawdzamy, CO TO ZA ZIOŁO, bawimy się na kultowej Kopie Cwila i zgadujemy rapera po uszach. Między innymi! A w komentarzach: „Za krótki odcinek!”. Zgadzamy się, taka tu jest energia.
Szczególnie polecamy: wszystko!