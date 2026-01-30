Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024: Sawin
© Gniewko Głogowski
Kto w światowym finale w Zurychu? Rusza sezon Red Bull Dance Your Style '26

To już oficjalne: wielkie święto tańca ulicznego, Red Bull Dance Your Style, po raz piąty odbędzie się w Polsce! Zwycięzca krajowego finału będzie reprezentować nasz kraj w wielkim finale w Zurychu.
Autor: Tomek Doksa
Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Rezerwuj już czas i zacznij trenować do kolejnej polskiej edycji RED BULL DANCE YOUR STYLE! Sprawdź, jak wygląda harmonogram najbardziej roztańczonych wydarzeń 2026 roku:

Po elektryzujących finałach w Paryżu, Johannesburgu, Frankfurcie, Bombaju i Los Angeles, szwajcarskie miasto będzie gospodarzem kolejnej edycji Red Bull Dance Your Style World Final (24.10.2026). Ale zanim to nastąpi, poznamy polskiego reprezentanta, który walczyć będzie w światowym finale o pierwszy tytuł mistrzowski dla naszego kraju.
Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024: Oliwia

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024: Oliwia

Red Bull Dance Your Style to taneczna i muzyczna różnorodność oraz mega atmosfera. Zawsze chce się tam wracać!
Oliwia, uczestniczka finałów Red Bull Dance Your Stykle Poland
W tym roku droga do tego prowadzi przez dwa przystanki kwalifikacyjne. Pierwszy z nich – 23 maja w Zielonej Górze, podczas wydarzenia Tancbuda Challenge. Drugi – 20 czerwca w Warszawie. Najlepsi tancerze z tych kwalifikacji zostaną zaproszeni na finał Red Bull Dance Your Style – 5 września, miasto ogłosimy wkrótce – gdzie zatańczą o bilet na World Final w Zurychu.
Jeśli więc tańczysz hip-hop, house, locking, popping, afro, waacking i inne popularne style street dance'u, koniecznie zgłoś się do kwalifikacji! Start zapisów ruszy wkrótce – obserwuj tę stronę, by nie przegapić żadnej informacji o tegorocznej edycji Red Bull Dance Your Style.

1 min

Piękna sztuka! Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025

6 września 2025 tańczyliśmy na czwartym już finale Red Bull Dance Your Style w Polsce. Tym razem w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim. I jaka to była piękna sztuka!

„To, co przede wszystkim wyróżnia Red Bull Dance Your Style na tle innych imprez z tańcem, to na pewno fakt, że już od samych eliminacji aż do krajowego finału o tym, kto przechodzi dalej, decyduje publiczność” – podkreśla ubiegłoroczny finalista Laska.
To właśnie widownia, po każdym pojedynku tanecznym 1 na 1, głosuje na najlepszego tancerza. A żeby jej się spodobać, nie wystarczy tylko tańczyć dobrze technicznie, ale także świetnie czuć muzykę, która podczas Red Bull Dance Your Style jest nieprzewidywalna. DJ gra zarówno współczesne, klubowe i radiowe hity, jak i funkowe czy rockowe klasyki. Tylko podczas krajowego finału w 2025 tańczyliśmy m.in. do piosenek „Testosteron” Kayah, „Chyba, że z tobą” Modelek, „Multisport” Kaza Bałagane czy „RAP” Otsochodzi. Kogo posłuchamy w tym roku? Czekamy na ciebie na kwalifikacjach i w polskim finale!
Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Oliwka

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Loczek

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Sweetie

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Sawin

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Sawin

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Sawin

