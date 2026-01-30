Kto w światowym finale w Zurychu? Rusza sezon Red Bull Dance Your Style '26

Red Bull Dance Your Style Poland 2026 Rezerwuj już czas i zacznij trenować do kolejnej polskiej edycji RED BULL DANCE YOUR STYLE! Sprawdź, jak wygląda harmonogram najbardziej roztańczonych wydarzeń 2026 roku:

Po elektryzujących finałach w Paryżu, Johannesburgu, Frankfurcie, Bombaju i Los Angeles, szwajcarskie miasto będzie gospodarzem kolejnej edycji Red Bull Dance Your Style World Final (24.10.2026). Ale zanim to nastąpi, poznamy polskiego reprezentanta, który walczyć będzie w światowym finale o pierwszy tytuł mistrzowski dla naszego kraju.

Red Bull Dance Your Style to taneczna i muzyczna różnorodność oraz mega atmosfera. Zawsze chce się tam wracać!

