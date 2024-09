Janowski pokierował Betard Spartę do finału PGE Ekstraligi!

Betard Sparta Wrocław awansowała do finału PGE Ekstraligi 25 września, zaś Orlen Oil Motor Lublin dokonał tego… 12 dni wcześniej. Trudna sytuacja powodziowa spowodowała, że mecz rewanżowy w stolicy województwa dolnośląskiego musiał odbyć się w późniejszym terminie. Oczekiwanie na to spotkanie nie było na rękę dla miejscowych gospodarzy. Przekonali się o tym chociażby w momencie, kiedy groźny upadek zaliczył

Na półmetku zawodów miejscowi mieli delikatną przewagę nad rywalami z Gorzowa. Zważywszy na to, że pierwsze spotkanie zakończyło się dwu punktowym zwycięstwem Betard Sparty, przyjezdni mogli mieć wciąż nadzieję na sprawienie niespodzianki. Wkrótce potem nastąpiły jednak dwa bolesne ciosy w wykonaniu wrocławian, którzy szybko powiększyli przewagę do 12 “oczek”. Wiadomo już wtedy było, że Stal czeka mission impossible.

Na półmetku zawodów miejscowi mieli delikatną przewagę nad rywalami z Gorzowa. Zważywszy na to, że pierwsze spotkanie zakończyło się dwu punktowym zwycięstwem Betard Sparty, przyjezdni mogli mieć wciąż nadzieję na sprawienie niespodzianki. Wkrótce potem nastąpiły jednak dwa bolesne ciosy w wykonaniu wrocławian, którzy szybko powiększyli przewagę do 12 “oczek”. Wiadomo już wtedy było, że Stal czeka mission impossible.

Na półmetku zawodów miejscowi mieli delikatną przewagę nad rywalami z Gorzowa. Zważywszy na to, że pierwsze spotkanie zakończyło się dwu punktowym zwycięstwem Betard Sparty, przyjezdni mogli mieć wciąż nadzieję na sprawienie niespodzianki. Wkrótce potem nastąpiły jednak dwa bolesne ciosy w wykonaniu wrocławian, którzy szybko powiększyli przewagę do 12 “oczek”. Wiadomo już wtedy było, że Stal czeka mission impossible.

Ciśnienia nie wytrzymał Anders Thomsen - jeden z liderów gorzowian, który w 10. wyścigu został pokonany przez młodzieżowca. Jakuba Krawczyka. Duńczyk po biegu uderzył młodego zawodnika w gogle za co otrzymał żółtą kartkę. - Thomsen chyba pomylił sporty. Nie mam do niego pretensji, bo taki jest żużel, ale nie wiem, o co mu chodziło po tym biegu. Miejsca zostawiłem wystarczająco dużo - powiedział junior Betard Sparty po meczu.

Ciśnienia nie wytrzymał Anders Thomsen - jeden z liderów gorzowian, który w 10. wyścigu został pokonany przez młodzieżowca. Jakuba Krawczyka. Duńczyk po biegu uderzył młodego zawodnika w gogle za co otrzymał żółtą kartkę. - Thomsen chyba pomylił sporty. Nie mam do niego pretensji, bo taki jest żużel, ale nie wiem, o co mu chodziło po tym biegu. Miejsca zostawiłem wystarczająco dużo - powiedział junior Betard Sparty po meczu.

Ciśnienia nie wytrzymał Anders Thomsen - jeden z liderów gorzowian, który w 10. wyścigu został pokonany przez młodzieżowca. Jakuba Krawczyka. Duńczyk po biegu uderzył młodego zawodnika w gogle za co otrzymał żółtą kartkę. - Thomsen chyba pomylił sporty. Nie mam do niego pretensji, bo taki jest żużel, ale nie wiem, o co mu chodziło po tym biegu. Miejsca zostawiłem wystarczająco dużo - powiedział junior Betard Sparty po meczu.