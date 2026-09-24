Gdzie biegać w Warszawie? Najlepsze trasy do biegania w stolicy

Warszawa to raj dla biegaczy... od leśnych ścieżek, przez rozległe parki i bulwary nad Wisłą, aż po profesjonalne bieżnie lekkoatletyczne i miejsca stworzone wprost do podbiegów. Niezależnie od tego, czy stawiasz pierwsze kroki , czy szykujesz się do maratonu, w stolicy znajdziesz trasę idealnie dopasowaną do swojego poziomu i nastroju. Sprawdź naszą mapę najpopularniejszych tras biegowych w Warszawie i wybierz swoją!

01 Łazienki Królewskie

Jeśli szukasz trasy, która łączy sport z odpoczynkiem dla oczu, Łazienki są naszym zdaniem, strzałem w dziesiątkę. Alejki wśród starodrzewu, pałacyki i pawie na trasie... trudno o bardziej malowniczy bieg w centrum miasta. Nawierzchnia to głównie utwardzone, szerokie alejki, teren praktycznie płaski, więc trasa sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy wolą spokojne, regeneracyjne wybieganie. Pełna pętla po parku to ok. 4 km, ale dzięki bocznym alejkom łatwo wydłużyć dystans.

Przykładowa trasa, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/9301534

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02 Agrykola

Agrykola to mniejszy, mniej oblegany sąsiad Łazienek i właśnie dlatego wielu biegaczy wybiera ją zamiast tłocznych alejek królewskiego parku. Rozległe trawniki, aleje spacerowe i niewielki staw tworzą spokojne, prawie płaskie otoczenie idealne na rozbiegania i regenerację. Nawierzchnia to głównie utwardzone ścieżki, a teren praktycznie bez wzniesień, więc trasa sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy po prostu chcą pobiegać bez tłumów. Dla osób łączących bieganie z treningiem siłowym plusem jest znajdująca się w parku siłownia plenerowa. Można zrobić tu rozgrzewkę lub trening uzupełniający przed wybiegnięciem w stronę Łazienek. Jest tam także obiekt sportowy z czterotorową bieżnią lekkoatletyczną. Niestety, od tego roku jest ona udostępniana biegaczom z zewnątrz tylko w określonych porach - szczegóły w obowiązującym od września 2026 regulaminie.

Przykładowy segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/3792890

Trening przed Wings for Life World Run © Michał Jędrzejewski / Red Bull Content Pool

03 Park Skaryszewski

Mniej znany od Łazienek, ale równie klimatyczny. Park Skaryszewski to jedna z najstarszych warszawskich zieleni z jeziorkiem w roli głównej. Ścieżki są w większości utwardzone, teren płaski, więc to dobry wybór dla osób, które dopiero zaczynają swoją biegową przygodę lub chcą po prostu odetchnąć od miejskiego zgiełku. Pętla wokół stawu to ok. 2 km, więc jest toi idealna baza do interwałów lub kilku okrążeń w spokojnym tempie. Co sobotę odbywa się tam parkrun. Jego trasa to inna warta polecenia, płaska, szeroka, asfaltowa pętla - dobra do treningów szybkościowych.

Przykładowa trasa, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/8537719

04 Pole Mokotowskie

Pole Mokotowskie to jedna z najpopularniejszych tras biegowych w Warszawie i nie bez powodu. Płaska, mieszana nawierzchnia (asfalt i utwardzone ścieżki), świetne oświetlenie i mnóstwo miejsca, żeby nie wpadać na rowerzystów czy spacerowiczów z psami. To miejsce dla każdego: początkujący znajdą tu spokojne, krótkie pętle, a zaawansowani rozciągną trasę nawet do 8-10 km, łącząc różne ścieżki parku. Tam też odbywa się parkrun. Dodatkowy plus? W pobliżu działają punkty małej gastronomii, więc po treningu łatwo o kawę czy coś na ząb. Jest nawet bar karaoke!

Przykładowa trasa, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/19491237

1 min Lucy Charles i jej porady biegowe

05 Bulwary Wiślane

Chcesz poczuć energię miasta bez rezygnowania z widoków? Bulwary nad Wisłą to punkt obowiązkowy każdego warszawskiego biegacza. Płaska, asfaltowa trasa ciągnie się kilometrami po obu stronach rzeki, z oznaczeniami dystansu co kilometr. Świetnie sprawdzi się do treningów tempowych i długich wybiegań. Latem bulwary tętnią życiem: food trucki, koncerty i tłumy spacerowiczów, więc jeśli zależy Ci na skupieniu, lepiej wybrać wieczór w tygodniu. To trasa uniwersalna i dla początkujących i zaawansowanych biegaczy szukających płaskiego, szybkiego odcinka.

Przykładowy odcinek, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/15699273

06 Las Kabacki

Masz dość betonu i chcesz poczuć pod stopami coś miękkiego? Las Kabacki to jedna z największych warszawskich enklaw zieleni i raj dla biegaczy terenowych. Miękkie ścieżki leśne, korzenie, lekkie wzniesienia To trasa idealna dla osób, które chcą popracować nad stabilizacją i techniką biegu w terenie . Sieć ścieżek pozwala ułożyć trasę od 3 do nawet kilkunastu kilometrów, w zależności od nastroju i formy.

Przykładowa pętla, 10 km, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/13593370

Dominika Stelmach w Lesie Kabackim w Warszawie © Dorota Szulc for Wings for Life World Run

07 Stare Miasto i Skarpa Warszawska

Jesteś na urlopie w Warszawie i chcesz przy okazji trochę pozwiedzać? Trasa wokół Starego Miasta i wzdłuż Skarpy Warszawskiej to propozycja idealna propozycja! Zacienione alejki, widok na Wisłę z góry i klimatyczne uliczki Starówki sprawiają, że to świetny wybór na spokojne, regeneracyjne biegi. Ostrzegamy, że nawierzchnia miejscami nierówna (bruk, kostka), a teren pofalowany, więc warto mieć to na uwadze, jeśli planujesz szybki trening. Za to atrakcji turystycznych po drodze nie zabraknie :)

Tu moglibyśmy nie podawać przykładowej trasy. Biegaj, zwiedzaj, zgub się i zakochaj się w Warszawie - tak mogłoby to wyglądać, ale jeśli musisz zrobić techniczną część treningu, zbiegnij na chwilę tutaj: https://www.strava.com/segments/11276564

08 Wydma w Falenicy

Brakuje Ci miejsc na trenowanie podbiegów ? Kierunek: Falenica na Wawrze, prawy brzeg Wisły. To właśnie tutejsza wydma jest od lat najbardziej rozpoznawalnym miejscem do podbiegów w Warszawie. Co roku odbywają się na niej Zimowe Warszawskie Biegi Górskie, na które ściągają setki biegaczy. Teren to prawdziwy labirynt piaszczystych ścieżek wijących się między drzewami, z licznymi, dość stromymi podejściami. Trening tu wymaga nie tylko siły w nogach, ale i techniki biegu po sypkiej nawierzchni i korzeniach. To miejsce dla biegaczy średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Poza sezonem startowym wydma jest swobodnie dostępna do treningów własnych. Można ułożyć dowolną liczbę okrążeń i podejść, dopasowując intensywność do planu treningowego.

Segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/8625340

Bieganie z przyjaciółmi jest o wiele przyjemniejsze © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

09 Stadion do biegania

Czasem najlepszym wyborem nie jest park, a bieżnia lekkoatletyczna. Szczególnie gdy w planie masz interwały, testy prędkości czy trening pod konkretny czas. Dobrym przykładem jest Ośrodek Wawelska, czyli dawny stadion Skry przy Polu Mokotowskim. Po gruntownej modernizacji obiekt wrócił do użytku w 2025 roku i oferuje pełnowymiarową bieżnię lekkoatletyczną razem ze strefami do skoków i rzutów. Płaska, tartanowa nawierzchnia i dokładnie wymierzony dystans (400 m na okrążenie) to gwarancja precyzyjnego pomiaru. Przed treningiem sprawdź aktualne godziny otwarcia i zasady wstępu. Część obiektów sportowych w Warszawie udostępnia bieżnię mieszkańcom bezpłatnie w wyznaczonych porach.

Segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/9443237

10 Trasa podmiejska: Łosiowe Błota i Kampinos

Jeśli miejskie parki to za mało, warto wyjechać kawałek dalej albo dobiec tam, jeśli masz w planie bardzo długie wybieganie. Łosiowe Błota to leśno-bagienny teren z ubitymi ścieżkami i praktycznie zerowym ruchem. Dobry wybór dla osób, które chcą pobiegać dłużej i w ciszy, z dala od chodników i sygnalizacji świetlnej. Jeszcze dalej czeka Puszcza Kampinoska z kilkuset kilometrami oznakowanych szlaków. To już wyprawa na cały trening długodystansowy, ale dojazd komunikacją miejską sprawia, że jest to realna opcja nawet bez samochodu. Nawierzchnia leśna, teren lekko falisty, a atrakcją dodatkową jest cisza i kontakt z naturą, którego próżno szukać w centrum stolicy :)

Przykładowa pętla, segment na Stravie: https://www.strava.com/segments/37860699

11 Jak wybrać najlepsze trasy do biegania w Warszawie?

Nie odkryjemy pewnie Ameryki mówiąc, że najlepsza trasa to ta, która pasuje do Twojego celu, ale taka jest prawda. Na spokojny bieg wybierz park albo bulwary nad Wisłą, gdzie podłoże jest przyjazne, a skrzyżowań niewiele. Do treningu tempa i interwałów poszukaj płaskiej, prostej ścieżki bez świateł, żeby nie zwalniać co kilkaset metrów.

Inspiracji na trasy warto szukać na heatmapach Stravy i Garmina. Od razu widać, gdzie biegają inni, więc łatwo znaleźć sprawdzone ścieżki i porównać długość kilku pętli. Wybierz trasę, zawiąż buty i ruszaj!

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