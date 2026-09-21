Wielki mecz na Motoarenie. Polonia Bydgoszcz wraca do PGE Ekstraligi

Później Stal odrobiła straty i wynik kręcił się wokół remis. Ba, po 13. biegu prowadzili dwoma “oczkami”, a to znaczyło, że wystarczą im tylko trzy punkty do triumfu w dwumeczu. W 14. wyścigu doszło do ogromnego karambolu na pierwszym łuku. Najbardziej ucierpieli na tym Adam Bednar i Igor Kordun, którzy nie wyjechali do powtórki. Kontuzji doznał również zawodnik gości, Jaimon Lidsay , który… wjechał później w taśmę, by za niego pojechał junior Włókniarza. Goście wygrali więc ten bieg 5:0, a to znaczyło, że wygrana 4:2 w ostatniej gonitwie dałaby im wymarzone zwycięstwo w dwumeczu. W 15. biegu najlepiej ze startu wyszła para z Częstochowy, czyli Tungate i Miśkowiak. W szaleńczą pogoń ruszył za nimi Anders Thomsen . Duńczyk na trzecim okrążeniu wyprzedził Miśkowiaka, a na ostatnim łuku zaatakował Tungate’a. Australijczyk upadł, a sędzia go następnie wykluczył. Oznaczało to więc triumf Gezet Stali w dwumeczu i 7. miejsce w tabeli PGE Ekstraligi!