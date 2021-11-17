Топ-10 действительно эффективных персонажей для новичков в Wild Rift

Мощный танк или неуловимый ассасин? Хрупкий, но эффективный стрелок или профессиональный целитель и баффер? Поиск “того самого” чемпиона – задача не из легких, особенно когда перед глазами возникает список из 70 с лишним героев. Мобильная версия League of Legends, Wild Rift, развивается семимильными шагами, а новые чемпионы регулярно прибывают на первом поезде из Рунтерры.

Проекты в жанре MOBA, как правило, представляют собой очень комплексные игры с большим количеством макро и микро механик. Прежде чем ты станешь по-настоящему хорошим игроком, тебе потребуется запомнить умения абсолютно всех чемпионов, а в идеале и время их отката, средний урон и комбинации, которые используют герои. И это не говоря уже о десятках предметов, талантов, объектов на карте и разнообразных стратегиях.

И все это – на мобильном устройстве. Для новичка количество информации может оказаться достаточно фрустрирующим, однако опыт миллионов игроков наглядно демонстрирует, что поговорка про “тише едешь” в данном случае актуальна как никогда. В случае с Wild Rift от тебя требуется лишь одно – играть и получать удовольствие. Все остальном придет само.

Выбирай комфортную роль и крутого персонажа для нее, а потом просто внимательно следи за тем, что происходит на экране. И если второй пункт зависит только от тебя, то с первым поможем мы. В этом материале мы не только расскажем о традиционных персонажах для новичков, но и предложим крутые альтернативы – тех чемпионов, которые смогут еще долго сопровождать тебя по просторам Wild Rift.

1. Верхняя линия: Гарен/Дариус

Дариус – самый опасный боец из Ноксуса © Riot Games

Желающим научиться тащить игру на верхней линии частенько советуют Гарена, как одного из самых простых персонажей в игре. И это правда, демасийский воин обладает достаточно примитивными механиками, которые легко освоить, при этом его эффективность практически не страдает. Однако проблема чемпиона заключается в том, что он не так универсален: чем больше ты будешь знакомиться с игрой, тем скорее тебе придется обратить внимание на кого-то другого. При этом Гарен действительно хороший и надежный герой.

Если хочешь не только выживать, но и дамажить, мы крайне рекомендуем попробовать Дариуса. Знаменитый ноксианец тоже достаточно прост в управлении, и при этом крайне универсален и эффективен на всех стадиях игры. С правильной сборкой он обладает огромным потенциалом для выживания и собирания киллов, наносит много урона и самостоятельно исцеляется от своих же умений. Получив преимущество на старте, Дариус может прокатиться по игре снежными комом, став главным кошмаром вражеских магов, саппортов и стрелков.

Умения Дариуса сложнее, а сам он требует чуть больше навыка, чем Гарен, но и вознаграждение будет соответствующим. Гарен по большей части является танком, в то время как Дариус – воин, поэтому здоровья и защиты у него немного меньше. Потрать немного времени на то, чтобы понять, какие умения наносят основной урон, а какими можно исцеляться, постарайся запомнить время их отката. Совет по игре на линии такой же, как и для всех остальных героев ближнего боя: играй как можно аккуратнее, потому что для тебя крайне важно не умирать, а наращивать силу с помощью фарма и покупки предметов. Старайся подловить оппонента на ошибке и залутать килл. И, разумеется, не забывай про тотемы, чтобы обезопасить себя от вражеского лесника.

2. Лес: Мастер Йи/Олаф

Олаф может пойти как в лес, так и на топ © Riot Games

В лес многим начинающим советуют брать Мастера Йи, однако на длинной дистанции этот персонаж является крайне спорным. Мастер Йи – это лучший чемпион для новичков в вакууме. Самурай всегда позиционировался как удобный выбор для старта, так было еще лет шесть назад в ПК-версии League of Legends. С каждым полученным предметом его сила разгоняется с катастрофической скоростью, у него есть хороший щит и самоисцеление, при этом он наносит огромное количество урона. Но он очень уязвим, поэтому этот персонаж является выбором для новичков и только против новичков. Чем больше ты будешь развиваться и чем сильнее станут твои противники, тем меньше пользы Мастер будет приносить. Одна-две ранние смерти, залетный контроль в середине сражения – и вот он уже ни на что не годится, а ты видишь перед глазами серый экран. Начать знакомство с Wild Rift на этом чемпионе можно, но делать своим мейном не стоит.

Для покорения леса отличным вариантом является Олаф. Этот персонаж обладает большим уроном, а его умения помогают ему выживать, исцеляться от атак и догонять даже самые быстре цели. Он прекрасно зачищает лес, хорошо выходит на ганки и прекрасно показывает себя в командных сражениях. С S3 умением стоит быть осторожным, однако все остальные абилки предельно просты и понятны. Этот герой будет актуален очень долго, при этом отлично подходит для старта – главное научиться трезво оценивать свои силы.

3. Средняя линия: Энни/Ари

Ари очень мобильна, при этом наносит много урона © Riot Games

Королева дебютантов средней линии – Энни. Маленькая девочка со своим мишкой из года в год приветствуют новичков мидлейна, потому что набор умений Энни отлично подходит для тех, кто еще не до конца разобрался со всеми сложностями геймплея на миде. Все ее абилки предельно просты: урон, урон, щит, колоссальный урон. Комбинация “Скачок + ульта (S4)” может за долю секунды уничтожить половину вражеской команды, а медведь добьет оставшихся. Пассивное умение позволяет оглушить врагов, однако в реалиях настоящего командного сражения Энни может отправиться на базу прежде, чем соберет необходимые стаки для этого контроля. И в этом заключается ее главная слабость – она крайне уязвима. У нее нет прыжков или иных возможностей сбежать, она либо уничтожает врага, либо…

Не хочешь трястись в страхе позади команды? Решение старо как мир: если не можешь одолеть их – присоединяйся! Для тех, кто хочет доминировать на линии, но при этом все еще находится в процессе изучения игры, стоит попробовать прекрасную лису с девятью хвостами – Ари. Ее умения тоже не отличаются особой сложностью: урон, урон, контроль, 3 прыжка. Пассивное умение позволяет время от времени получать исцеление во время нанесения урона. При этом она куда более вариативна и остается актуальна как для новичков, так и для очень продвинутых игроков. Ее ультимейт является максимально гибкой способностью: ты можешь нанести урон разным целям, легко догнать убегающего врага или сбежать сам.

4. Стрелок: Эш/ Джинкс

Джинкс – настоящая звезда Wild Rift. © Riot Games

Роль стрелка всегда являлась одной из самых сложных как в League of Legends, так и в Wild Rift. Казалось бы, стоишь да палишь по врагам, еще и с персональным саппортом на линии. При этом стрелки катастрофически уязвимы, а обязанностей на них возложено очень много. Ты не можешь, как Дариус, въехать в толпу и начать вертеться, да и крутых прыжков Ари у тебя нет. За твоей персоной охотятся абсолютно все, а ты должен выжить и нанести кучу урона, потому что именно это является твоей основной задачей.

Испугался? Зря. На самом деле, стрелки очень веселая роль, а обязанностей у других героев ничуть не меньше. Тебе нужно научиться осторожности и фарму миньонов, и в этом деле тебе поможет Эш – королева не только Фрельйорда, но и всех новичков на нижней линии. Она, как и Энни, еще десять лет назад позиционировалась как чемпион для старта, и в Wild Rift это не изменилось. Благодаря огромному количеству контроля она может уйти от врага или догнать его, благодаря S3 – разведать обстановку, при этом все еще наносит огромный урон, как и другие стрелки. Да, ее набор умений не такой продвинутый, но Эш надежна и всегда останется актуальной.

Если ты еще нечто более… взрывное, то попробуй Джинкс. Она является не только одним из самых популярных героев во вселенной League of Legends, но и невероятно веселым. Игра на Джинкс – это как путешествие на американских горках. Она разгоняется с нечеловеческой скоростью, и если ее не остановить, то враги за пару секунд катапультируются на фонтан. При этом у нее нет никаких механизмов защиты, кроме ситуативных ловушек на S3. Джинкс является стрелком во всех смыслах этого слова, и игра на ней доставляет настоящее удовольствие.

5. Поддержка: Серафина/Жанна

Серафина может практически все! © Riot Games

Чемпионы поддержки бывают разные. Одни сфокусированы на исцелении, другие – на усилении союзников, кое-кто обладает большим набором контролей, а некоторые даже урон наносят. При этом задача саппорта всегда неизменна: он работает на команду.

Если готов посвятить себя помощи другим, то попробуй начать с Серафины. Этот персонаж умудряется неплохо делать все вещи из списка выше. И урон наносит, и щиты с исцелением дает, и ускоряет, и замедляет\оглушает\очаровывает. При этом ее умения достаточно просты в использовании, но эффективны. Благодаря своей пассивной способности каждое третье умение дублируется (не считая ультимейта, разумеется). После покупки пары предметов умения Серафины начинают очень быстро откатываться, и ты можешь манипулировать этой пассивкой как твоей душе угодно. Хочешь защитить и ускорить команду – дублируй S2, необходимо добить врага, то используй S1 или S3. При этом ее ультимейт может в буквальном смысле выиграть командное сражение. Попасть им не так уж сложно, волна широкая и очень длинная. Ты достаточно быстро разберешься, что к чему, и сможешь поддерживать своего стрелка с максимальным комфортом.

Еще один хороший вариант для новичка – Жанна. У нее есть мощные щиты, которые усиливают атаку союзника, есть исцеление по области и пара контролей. При этом она очень быстрая: пассивная способность обеспечивает Жанну очень высокой скоростью передвижения. Однако она сложнее, чем Серафина, и своей ультой может как спасти всю команду, так и испортить тимфайт. Это умение не только исцеляет всех союзников, но и откидывает врагов, поэтому будь осторожен и следи, чтобы случайно не помочь сбежать врагу с низким уровнем здоровья. Жанна обманчиво простая: ты можешь летать, кидать щиты и быть полезным, а можешь совершать с помощью ее умений действительно крутые вещи.

Уже определился с ролью и персонажем? Пришло время посмотреть, как играют в Wild Rift настоящие про-игроки. Регистрация на турнир Red Bull M.E.O. по мобильным играм в самом разгаре, поэтому не упусти информацию о будущих трансляциях – все актуальные новости ты можешь найти в группе Red Bull Gaming в VK .