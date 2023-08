Študenti, pozor! 👨‍🎓 Valorant turnaj Red Bull Campus Clutch je späť

Študenti tímu The Akatsuki ovládli Red Bull Campus Clutch a idú do Brazílie

Na jeseň spozná celý svet tých najlepších Valorant študentov z odlišných univerzít. A môžeš to byť práve ty, kto tam so svojimi kamošmi nebude chýbať. Víťaz každého regionálneho finále získa plne hradený postup na Svetové LAN Finále Red Bull Campus Clutch . Každý rok je to pre väčšinu tímov životný zážitok, vďaka ktorému si zahrajú v profesionálnom prostredí a budú môcť okúsiť, aké je to zúčastniť sa turnaja na tej najvyššej úrovni. Ešte väčším lákadlom je finančná výhra vo výške 20 000 EUR .