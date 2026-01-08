Práca na Ski Ergu: Keď tlak stúpa, tvoja myseľ môže pracovať s tebou alebo proti tebe.
Ako premeniť úzkosť na energiu: Jednoduché hacky, ktoré potrebuješ poznať

Pociťuješ pred podávaním výkonu nervozitu? Odborníčka na mentálny tréning Kate O'Keeffe vysvetľuje, ako premeniť úzkosť na palivo pomocou vizualizácie, práce s dychom a rozhovoru samého so sebou.
„Mentálny tréning býval stigmatizovaný. Teraz zohráva kľúčovú úlohu,“ hovorí Kate O'Keeffe. Pracuje ako odborníčka na mentálny tréning v Red Bull Athlete Performance Center (APC) - výkonnostnom zariadení pre športovcov v Thalgau pri Salzburgu. O'Keeffe podporuje športovcov svetovej triedy, ktorí čelia silnému tlaku, kde aj tá najmenšia chyba môže všetko zmeniť. A hoci väčšina z nás neriadi pretekárske auto v ostrej zákrute alebo neštartuje z rampy na horskom bicykli, poznáme pocit nervozity pred pretekmi, podujatím alebo dokonca náročným tréningom.
Japonský skokan na lyžiach Ryōyū Kobayashi sa sústredí na vrchole skokanského mostíka.

Ryōyū Kobayashi sa pripravuje na nový rekord v skoku na lyžiach

Rovnaké nástroje, ktoré pomáhajú elitným športovcom udržať si koncentráciu pod extrémnym tlakom, môžu pomôcť všetkým z nás podať lepší výkon, keď to zrovna potrebujeme. Či už ide o tvoj prvý HYROX, miestny beh na 10 km, alebo len o to, aby si sa počas dňa plného stresu dostal nachvíľu preč z vlastnej hlavy.

Akým spôsobom zlepšuje mentálny tréning výkon športovca?

Kate O'Keefe: Mentálny tréning a fyzický tréning idú ruka v ruke. Techniky ako vizualizácia, self-talk, vedomé dýchanie a zámerný duševný odpočinok zlepšujú koncentráciu, znižujú stres a podporujú regeneráciu, čím pomáhajú športovcom podať čo najlepší výkon.

Novozélandská profesionálna alpská lyžiarka Alice Robinson trénuje v posilňovni.

Sústredená lyžiarka Alice Robinson pred ďalšou sériou v gyme

Ako sa v priebehu rokov zmenila táto disciplína?

Kedysi sa športová psychológia zameriavala na izolované činnosti a často bola stigmatizovaná ako niečo, čo potrebujú len „slabí“ ľudia. V súčasnosti sa vďaka výskumu a praktickému využitiu mentálny tréning stal uznávanou disciplínou, ktorá je kľúčom k zlepšeniu výkonu.

Ako odborník na mentálny tréning pomáha športovcom zotaviť sa po zranení?

Zranenia často sprevádzajú strach, úzkosť a pokles motivácie. Zotavenie je založené na postupnom vystavovaní sa sebe samému, sledovaní pokroku a znovuobjavení pocitu bezpečia v pohybe. Strach je prirodzený, ale ak sa správne usmerní, môže sa z prekážky stať nástroj.

Zimné športy sú vo svojej podstate stresujúce. Ako sa športovci vyrovnávajú s napätím?

Techniky uzemnenia (grounding) pomáhajú športovcom znovu sa spojiť s prítomným okamihom a v zlomku sekundy získať späť kontrolu. Uvedomelé dýchanie, self-talk a jednoduché resetovacie gestá - nádych, slovo - pomáhajú športovcom udržať koncentráciu a okamžite sa spamätať z chýb.

Akú úlohu zohrávajú mentálne rutiny alebo rituály pri ich výkone?

Malé opakujúce sa návyky vysielajú do mozgu signál, že je čas konať. Napríklad snowboardista si môže vizualizovať svoj prvý skok alebo biatlonista si môže pred výstrelom zopakovať vzorec dýchania. Tieto rituály vytvárajú pocit istoty a pomáhajú športovcom lepšie ovládať svoje emócie.

Americká profesionálna snowboardistka Maddie Mastro na podujatí Laax Open vo švajčiarskom Laaxe 17. januára 2025.

Profesionálna snowboardistka Maddie Mastro na podujatí Laax Open

Môžeš sa podeliť o jednoduché mentálne cvičenie na zvládanie stresu alebo zlepšenie koncentrácie?

Vyskúšaj si takzvaný „fyziologický povzdych“: Sústreď sa na svoje dýchanie. Zhlboka sa nadýchni nosom. Na chvíľu zadrž dych a potom sa opäť krátko nadýchni, aby si maximalizoval množstvo vzduchu v pľúcach. Pomaly vydychuj ústami. Tento postup zopakuj dva alebo trikrát. Toto rýchle cvičenie znižuje stres, znižuje srdcovú frekvenciu a znovu sústreďuje pozornosť. Je užitočné pri športe, ale aj v každodennom živote.

