EA FC 25 Duran Top Rehberi: Serbest Vuruş, Korner ve Penaltı İpuçları

İyi bir korner organizasyonu veya bir serbest vuruş takımını öne geçirebilir. RBLZ Gaming ve Team Gullit 'in en iyileri, skor avantajını ele geçirmek ve galip gelmek için bunları nasıl kullanacağına dair tavsiyeler veriyor.

01 Serbest vuruşlar

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Mükemmel bir frikikten daha güzel bir şey olabilir mi? Alfie “RedLac” Calder 'ın mükemmelleşme konusunda üç adımlık bir rehberi var:

"Birinci adımda Duran Top+ stiline sahip bir oyuncu bul." diyor RedLac. Bu, altın rozetle gösterilir ve oyuncularının duran topları hızlı, falsolu ve isabetli bir şekilde kullandığı anlamına gelir. Vincenzo Grifo, Dani Parejo ve James Ward-Prowse başlangıç için iyi isimler. RedLac, "Sadece gümüş Duran Top oyun stiline sahip bir oyuncun varsa çok da fazla endişelenme." diyor.

İkinci adımda Anlar sayfasına gir, duran toplara ve ardından serbest vuruşlara geç. RedLac, "Bu yöntemi mükemmelleştirene kadar buradan yapay zekaya karşı sınırsız şut çekebilirsin." diyor.

Üçüncü adımda serbest vuruş hazırlığı sırasında oyuncuları çağırmak için L2 ve R1 tuşlarına basarak rakibinin kafasını karıştır, kalecisini hareket ettirmesini sağla. "Eğer hiç hareket etmezse sol stick'i kullanarak şutunu doğrudan barajdaki son oyuncuya hizala ve ardından sağ stick'i göstergenin alt köşesine doğru hareket ettir." diyor RedLac. "Hizalandıktan sonra ceza sahasının kenarındaysan 1.5 bar, biraz daha dışındaysan 2.5 bar güçle vur."

Sonra arkana yaslan, rahatla ve serbest vuruşun 90'a gidişini izle.

RedLac'in serbest vuruş tüyoları

Duran Top oyun stilini kullan

Anlar sayfası aracılığıyla yapay zekaya karşı pratik yap

Rakiplerinin kafasını karıştırmak için oyuncuları çağır

02 Serbest vuruşlarda uzmanlaşma

Hala topları istediğin gibi gole çeviremiyor musun? Team Gullit'ten Manuel Bachoore sana yardımcı olmak için herkesin işine yarayabilecek dört senaryo sıraladı.

"Soldaki sol ayaklı oyuncu ile başlayalım. Kalenin biraz dışını hedefle, böylece içeri doğru falso alır, güç barını üç çubuk doldur ve top havada süzülerek ağlarla buluşsun. Vuruşunu yapmadan hemen önce Daire'ye basıp yeşile denk getirmeye çalış."

Şimdi soldan sağ ayakla vuruşa bir bakalım. "Yine barajın hemen yayını hedefle, gücü yaklaşık üç bar doldur ve en iyi vuruş için zamanlamada yeşili tuttur. Rakibin kalecisini hareket ettirmediği sürece top mutlaka içeri girecektir." diyor Manuel.

Sağ ayakla sağa yapılan vuruş sol ayakla sola yapılan vuruşla aynı, bu yüzden tam olarak aynı adımları uygula. Manuel, "Direğin hemen dışını hedefle, böylece üç bar güçle falso alır ve yine zamanlamada yeşili tuttur." diyor.

Sağdan şut atan sol ayaklı bir oyuncu için de soldan şut atan sağ ayaklı bir oyuncu ile aynı durum geçerlidir. "Zamanlamayı yeşil, gücü üç bar doldurmaya çalış." diyor Manuel.

Manuel'in tavsiyeleri

Vuruş yerine ve oyuncu ayağına göre yukarıdaki adımları takip et

Genel olarak kalenin dışına doğru hedef al

Üç bar güç kullan

Şut tuşuna tekrar basarken zamanlamada yeşili tutturmaya çalış

03 Köşe vuruşları

Serbest vuruşlarda ustalaştın. Şimdi sırada Manuel'in kornerler konusunda bazı tavsiyeleri var.

"Oyuncuların %94'ü bu korner tekniğini kullanmıyor." diyor Manuel.

"Taktiğe gir, atamalara git, hedef oyuncuya git ve hedef oyuncu olarak topa en iyi kafa vuran kişiyi seç."

Bunu yaptıktan sonra soldan sol ayaklı bir oyuncu ile mümkün olduğunca çizgiye doğru nişan al. "O zaman üç bar güç uygula ve top istenen noktaya gidecek." diyor.

Soldan sağ ayaklı bir oyuncu için yine penaltı noktasına nişan al. Manuel, "Sağ stick'te hiçbir şeyi değiştirme, ardından en az üç bar güç uygula." diyor. Sakin ol, çok fazla sağa ya da sola vurma. "Doğru pozisyon aldıysa top ona kilitlenecektir ve geriye sadece kafa vuruşunu yapmak kalacaktır."

"Sol ayakla sağa vuruş bir öncekiyle aynıdır." diyor Manuel. "Bu bir içeri savurmadır, bu yüzden penaltı noktasını hedefle, minimum üç bar güç uygula."

Son olarak, sağdaki bir sağ ayak yukarıdaki ilk yaklaşımla aynıdır, sadece üç bar güçle vuruşu yap.

Manuel'in köşe ipuçları

En iyi kafa vuran oyuncunu hedef oyuncu olarak ata

Mümkün olduğunca ileriyi hedefle

Üç bar güç uygula

Yukarıdaki gibi oyuncunun ayak tercihine ve tarafına göre ayarlama yapma

04 Penaltılar

İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ve Max Verstappen ikilisinin FC keyfi © Red Bull

Konu penaltı vuruşu olduğunda olay basittir: Manuel, "Genellikle en yüksek gol ihtimali için mümkün olduğunca küçük bir daire ile mümkün olduğunca iyi zamanlama yapmak istersin." diyor.

"Köşelere vurduğunda kaleci bir adım atmadığı sürece ona ulaşamaz. Kırmızı zamanlama yaparsan ya da çok büyük bir daire olursa penaltının içeri girme ihtimali çok azalacak ve neredeyse minimum şansa sahip olacaksın." Bu yüzden daireyi küçük tutmaya çalış.

Eğer köşelere giden topları kurtarmakta sorun yaşıyorsan, atlamadan önce bir adım atmanı tavsiye ediyor. "Diyelim ki sağ üste atlayacaksın. Önce o tarafa doğru bir adım at ve sonra atlayışını gerçekleştir. Aksi takdirde iyi bir penaltıcıyla karşılaştığında çemberi küçük tutar ve yeterince güç uygularsa kalecin ona ulaşamayacaktır."

Manuel'in penaltı tüyoları

İsabet için daireyi küçük tut

Zamanlama her şeydir

Kalecinin hareket etmesini sağlamak için köşeleri hedefle

Atlayıştan önce kalecinle bir adım at, yoksa köşelere ulaşamazsın