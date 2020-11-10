2020'nin En İyi FPS Oyunları (Mobil)

Günümüzde telefondan oyun oynama alışkanlığı her geçen gün artıyor. Teknolojilerin gelişmesiyle beraber bilgisayardan oynanan oyunun aynısını mobilde de oynayabilir hale geldik. Bunun farkına varan birçok geliştirici oyunlarını mobil platformda da çıkarmaya başladı. Bunların en büyük örneği PUBG’nin telefonlar için çıkardığı oyunu olan PUBG Mobile olmuştur.

Bu yükselişin farkına varan bazı telefon üreticileri sadece oyuncular için yeni teknolojiler ve telefonlar üretmeye başlamıştır. Bu denli büyüyen bir sektörde oynanan oyunları sizler için sıraladık. Sizler için günümüzde oynanan En İyi 10 FPS Oyununu listeledik.

Ayrıca Bakınız: En İyi FPS Oyunları PC 2020

En İyi FPS Oyunları Mobil 2020

Call of Duty Mobile

PUBG Mobile

Shadowgun Legends

World War Heroes

Modern Ops

Modern Combat: Versus

Dead Effect 2

Afterpulse

Danger Close

Bullet Force

Call of Duty Mobile

Çıkış Tarihi : 15 Kasım 2018 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Activision / Metacritic: 81

Call of Duty: Mobile © Call of Duty: Mobile

Call of Duty serisinin mobile ayağı olarak ortaya çıkan Call of Duty: Mobile oyunu çok kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmış vaziyettedir. Oyunun amacı, serinin önceki oyunlarından bilindik yönleri alarak ve kullanıcılarına bu özellikleri mobil cihazlarda vermekti. Oyuna getirdikleri battle pass sistemi ile oyunculara ödül yağmuruna tutarak oyun içi geliştirmeli en üst seviyeye çıkartmıştır.

Oynanış : Call of Duty: Mobile, serinin önceki oyunlarından birçok oynanabilir karakteri, haritayı ve oyun modunu kullanıcılarına veriyor. Oyuncular, oynanış ve kontrol ayarları yaparak maksimum performansı gösterebilecek bir panele sahiptir. Black Ops efsanesinden bildiğimiz zombi modu Kasım 2019’da oyuna eklendi. Zombi modu oyuncuların mümkün olduğu sürece hayatta kalmasına ve zombileri öldürerek seviye gelişimlerini arttırarak oynanabilirliğini arttıran bir moddur.

Call of Duty Mobile İncelemesi ve Sistem Gereksinimleri:

PUBG Mobile

Çıkış Tarihi: 15 Kasım 2018 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Tencent Games, VNG Game Publishing / Metacritic: 82

PUBG Mobile © PUBG Mobile

Çıktığı günden beri en fazla oynanan oyunlar listesinde baş sırayı çeken PUBG oyununun mobil versiyonudur. PUBG nin tüm ayrıntılarını mobil cihazlara geçiren ekip, muhteşem bir başarı sağlayarak mobil oyun dünyasına bomba gibi girmiştir.

Oynanış: Oyun başlangıcında bir uçaktan geniş bir oyun alanına atılıyorsunuz. Bu alanda yerlerden silahlar bularak rakipleriniz ile savaşıyorsunuz. Oyunun en büyük amacı daralan mavi alanda hayatta kalan son kişi olmaktır. Oyun içerisinde bulduğunuz silahlar ve ekipmanlar ile kendinizi geliştirerek oyun sonuna kalma şansınızı arttırabilirsiniz.

PUBG Mobile hassasiyet ayarları için detaylı rehberden yararlanabilirsin:

Shadowgun Legends

Çıkış Tarihi : 21 Mart 2018 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Madfinger Games / Metacritic: 85

Shadowgun Legends © Shadowgun Legends

FPS alt yapısına sahip oyun ayrıca RPG ve PVP gibi unsurları da içerisinde bulunduruyor. Oyun hem tek kişilik hem de ekip olarak oynanabiliyor. Oyunun tek kişilik modu yaklaşık 200’e yakın göreve sahip. Çoklu modda ekip arkadaşlarınızla beraber boos’lara beraber girerek ilerleme kayıt edebiliyorsunuz.

Oynanış : PVP modunda ise oyunculara karşısınız. Büyük bir arenada grup halinde veya tek başınıza savaşabilirsiniz. Oyunda bulunan görev sisteminde ilerleme kaydettikçe seviyeniz artıyor ve bu seviyeye bağlı olarak ekipmanlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca görevlerden elde ettiğiniz

Oyunda yaklaşık olarak 400 farklı eşya mevcut. Bu eşyaların 200 tanesi silah geri kalan 200 tanesi zırh ekipmanı olarak sunuluyor. Ayrıca yaklaşık 150 tanede kozmetik eşya mevcuttur. Bu eşyalar ile karakterizi kişiselleştirerek rakiplerinden farklı görünebilir ve farklı stratejiler ile oynayabilirsiniz.

World War Heroes

Çıkış Tarihi : 15 Haziran 2020 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Azur Interactive Games Limited / Metacritic: Puan Yok

World War Heroes © World War Heroes

Warface Mobile, ücretsiz bir oyun için oldukça fazla benzersiz özelliğe sahiptir. Oyunda kendinizi geliştirebileceğiniz bir panel mevcuttur. Oyun harika grafiklere sahip ve oynanabilirlik bakımında oldukça iyi durumda.

Modern Combat: Versus

Çıkış Tarihi : 27 Eylül 2017 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Gameloft SE / Metacritic: 67

Modern Combat: Versus, dünyanın öncü mobil oyun Yayıncı ve yapımcılarından Gameloft tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde yayınlandı. Yüksek kaliteli grafikleri ve sıradışı oyun deneyimi ile mobil oyunculuğun limitlerini zorlayan Trendy Combat Versus için, oyunu tamamı ile değiştiren yepyeni bir güncelleme yayınladı.

Oynanış: Oyun evrenin genişliği, silahların farklılıkları gibi etkenler oyunun oynanış zevkini oldukça arttırmıştır. Versus Coin'lerini sandıklardan çıkan karakter parçalarını birleştirip karakterin seviyelerini yükselterek oyuna daha üst seviyeden dahil olabilirsiniz.

Dead Effect 2

Çıkış Tarihi: 28 Ekim 2015 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: App Holdings / Metacritic: 78

Mobil oyunların sınırlarını yükseltmek isteyen Dead Effect 2, FPS dışında RPG unsurlarına sahip konsol kalitesinde bir aksiyon bilim kurgu FPS oyunudur.

Oynanış : Sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakter gelişimi de bir o kadar eğlenceli olan bu oyunda silahlarınızı, teçhizatlarını ve yüksek teknolojili vücut implantlarını toplayarak yükseltebiliyorsunuz. Böylelikle oyunda hiç durmayan bir aksiyon süreci sizlere eşlik ediyor.

Afterpulse

Çıkış Tarihi: 28 Ekim 2015 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT SL / Metacritic: 82

Afterpulse © DIGITAL LEGENDS ENTERTAINMENT S

AfterPulse, Dünyada yaşanan bir patlamadan sonra askerlerin çatışmasını konu alan bir FPS oyunudur.

Oynanış : Oyuncular oyuna başlamadan önce seçtikleri askerler ile bir oyun alanına atılırlar. Bu oyun alanında amaç rakibinizi yenmektir. Oyunda bir çok farklı mod mevcuttur ve her bir mod diğerinden daha eğlencelidir. Oyunda 3 farklı PvP oyun modu vardır. Bu oyun modları Deathmatch (Free-For-All), Team Deathmatch ve Back to Back (iki kişilik üç takım) şeklinde sıralanmaktadır. Oyunda karakter gelişimi mevcuttur. Karakterinizi farklı silahlara göre güçlendirebilirsiniz. Örneğin, SMG'lere% 5 direnç gibi farklı savunma sağlayan zırhlarla donatabilir ve eğer rakibinizde SMG varsa size olan hasarını azaltabilirsiniz. Kasalardan tabancalardan roketlere kadar 800'den fazla silah toplayabilirsiniz. İstatistiklerinizi ve nadirliği artırmak için Silahları Güçlendirme, Evrimleşme veya Birleştirme yoluyla karakterinizi geliştirin. Düzenli etkinliklere katılarak, ödüller için çeşitli görevleri tamamlayın ve haftalık liderlik tablolarına girmek için çevrimiçi oyuncularla rekabet edin.

ROGUE AGENTS

Çıkış Tarihi: 19 Mayıs 2020 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Midnight Games / Metacritic: Puan yok

Rogue Agents, Midnight Games tarafından yaratılmış çok oyunculu FPS oyunudur. Bu oyun, üçüncü şahıs çekimini parkur tabanlı bir hareket sistemi ile birleştirir. Burada oyuncular, düşmanı ortadan kaldırmak ve en iyi ajan olmak için çatışırlar

Oynanış : Oynanış yönlerinin bakımından oldukça zengin bir içeriği mevcut. Mekanik açıdan çok detaylı inşa edildi. Oyunda yararlanabileceğiniz, kayabileceğiniz, duvarda koşabileceğiniz, nesnelerin üzerinden anlayabileceğiniz ve çıkıntılara tırmanabileceğiniz akıcı animasyonlara sahip çok fazla hareket mevcut. Bu muhteşem animasyonlarla beraber rakiplerinizle savaşacağınız muhteşem haritalara da sahip. Atış sisteminin kullanımı kolaydır ve ayrıca fırlatılabilir patlayıcı gibi araçlarıda kullanabiliyorsunuz.

Into The Dead 2

Çıkış Tarihi :11 Ekim 2017 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: PIKPOK / Metacritic: Puan Yok

Çok sevilen zombi aksiyon oyunu Into the Dead'in devamı oyunudur. PIKPOK tarafından geliştirilen oyun 2017 yılında oyunculara sunulmuştur.

Oynanış : Bir zombi kıyametinin ortasında ailenizi kurtarmak için zombilerle mücadele ediyorsunuz. Kendinizi güçlü bir silah cephaneliği ile donatın ve hayatta kalmak zombileri vurmaya başlayın.

Oyunda tamamlanması gereken 7 bölüme ayrılmış 60 farklı hikaye mevcut. Bu hikayeler sonucunda oyunu 3 farklı şekilde bitirebiliyorsunuz. 25 farklı benzersin silahı 8 farklı sınıfta kullanabiliyor ve bunları donatabileceğiz 7 farklı güç arttırıcı ekipman var. Ana hikayeler dışında yan hikayeler ile birlikte karakterinizi daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

Bullet Force

Çıkış Tarihi : 20 Aralık 2016 / Platform: iOS ve Android / Yayıncı: Blayze Games, L.L.C. / Metacritic: Puan Yok

Bullet Force © Blayze Games

Bullet Force, çok sayıda silah özelleştirmesi ve arenaya sahip çevrimiçi veya çevrimdışı FPS oyunudur. Blayze Games, L.L.C. tarafından geliştirilen bu oyun 2016 yılında oyuncularına sunulmuştur.