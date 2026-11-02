Filenin Sultanları Tarihine Geçen 10 Unutulmaz An

Bir topun yere değmesi bazen yıllarca süren bir bekleyişi bitirir. Bazen de yeni bir hikayenin kapısını açar. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yolculuğunda bu duyguların hepsine yer var. Ankara'da başlayan büyük heyecan zamanla Avrupa şampiyonluklarına uzandı. Olimpiyat sahnesindeki mücadelelere dünya çapında kazanılan madalyalar eklendi. Filenin Sultanları unutulmaz anlar yaşatırken farklı kuşakları aynı ekranın karşısında buluşturdu. Kazanılan kupaların ağırlığına ve karşılaşmaların tarihsel önemine göre sıralanan bu 10 an Türkiye'nin voleybol hafızasında özel bir yer tutuyor.

01 1 - 2023 Avrupa Finalinde Şampiyonluğu Getiren Son Sayı

3 Eylül 2023 tarihinde Brüksel'de oynanan Avrupa Şampiyonası finali nefesleri kesti. Türkiye güçlü rakibi Sırbistan karşısında setlerde iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Melissa Vargas'ın 41 sayıyla tamamladığı karşılaşma karar setine taşındı. Skor 14-13 olduğunda şampiyonluk bir hücum uzaklıktaydı. Vargas'ın bitirdiği top Türkiye'ye 15-13'lük seti ve 3-2'lik galibiyeti getirdi. Filenin Sultanları son sayı heyecanını bu kez tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı. Oyuncuların birbirine koştuğu o birkaç saniye yılların emeğini tek bir görüntüye sığdırdı. Kaptan Eda Erdem'in kupayı kaldırmasıyla Türk voleybolunda yepyeni bir sayfa açıldı.

02 2 - 2023 Milletler Ligi'nde İlk Şampiyonluk

Temmuz 2023'te ABD'nin Arlington kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde rakip Çin'di. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye karşılaşmayı 3-1 kazanarak organizasyondaki ilk altın madalyasını aldı. Finalde 26 sayı üreten Melissa Vargas hücumun merkezindeydi. Takımın farklı bölgelerden gelen katkısı da şampiyonluğun yolunu açtı. Daha önce final oynamış bir ekibin kupaya ulaşması özgüveni bambaşka bir seviyeye taşıdı. Filenin Sultanları sevinç anları arasında bu zaferin yeri bu yüzden çok özel. Dünya sıralamasının zirvesine çıkılan o dönem Türkiye'nin en güçlü rakipleri karşısında kupayı kazanabildiğini gösterdi. Yaz boyunca gelecek başarıların ilk büyük haberi Arlington'dan geldi.

03 3 - 2026'da İstanbul'da Korunan Avrupa Tacı

6 Eylül 2026 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu ikinci Avrupa şampiyonluğunun sahnesi oldu. İtalya karşısında iki kez setlerde geriye düşen Türkiye maçı karar setine götürdü. Üçüncü setin 25-12 kaybedilmesine rağmen takımın yeniden ayağa kalkması finalin karakterini belirledi. Beşinci seti 15-10 kazanan milliler mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Tribünlerdeki 17 bini aşkın seyirci unutulması zor bir kutlamaya tanıklık etti. Melissa Vargas turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Kendi seyircisi önünde kupayı kaldıran takım Avrupa şampiyonluğu unvanını korudu. İstanbul'daki bu gece ilk zaferin ardından gelen beklentiyi yeni bir başarıya dönüştürdü.

04 4 - 2025'te İlk Dünya Şampiyonası Finaline Çıkış

6 Eylül 2025 tarihinde Bangkok'ta Japonya karşısında oynanan yarı final yeni bir eşiğin aşılmasını sağladı. İlk seti 25-16 kaybeden Türkiye sonraki bölümlerde oyunun kontrolünü ele aldı. Melissa Vargas 28 sayıyla öne çıktı. Eda Erdem ile Ebrar Karakurt 13'er sayılık katkı verdi. Dördüncü setteki 27-25'lik üstünlük maçı 3-1 bitirdi. Filenin Sultanları tarih yazdı ifadesi o gün somut bir karşılık buldu. Takım ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselerek madalyayı garantiledi. Ertesi gün İtalya karşısında alınan 3-2'lik yenilgiye rağmen kazanılan dünya ikinciliği bu yolculuğun en büyük başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

05 5 - Paris 2024'te Çin Karşısında Aşılan Olimpiyat Eşiği

6 Ağustos 2024 tarihinde Paris'te oynanan Çin karşılaşması olimpiyat tarihimizde özel bir yere yerleşti. Türkiye çeyrek final mücadelesini 3-2 kazanarak ilk kez olimpiyat yarı finaline yükseldi. Melissa Vargas'ın 42 sayılık performansı karşılaşmanın en çarpıcı ayrıntısıydı. Ancak beş sete yayılan mücadele boyunca takımın oyunda kalma kararlılığı da belirleyici oldu. Karar setindeki 15-12'lik skorun ardından sahaya yansıyan duygu büyük bir rahatlamaydı. Tokyo'daki çeyrek final vedasının ardından bu kez son dört takım arasına girilmişti. Filenin Sultanları tarihi maç denildiğinde hatırlanan bu karşılaşma olimpiyatlarda ulaşılabilecek seviyeye ilişkin beklentileri değiştirdi.

06 6 - 2003'te Ankara'dan Yükselen İlk Büyük Dalga

27 Eylül 2003 tarihinde Ankara'da Hollanda karşısında alınan 3-0'lık galibiyet Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası finaline taşıdı. Tribünlerin coşkusu televizyon başındaki milyonlara ulaştı. Neslihan Demir, Natalia Hanikoğlu, Özlem Özçelik gibi isimlerin yer aldığı takım ülke çapında büyük ilgi gördü. Finalde Polonya'ya kaybedilse de kazanılan gümüş madalya çok daha uzun bir hikayenin başlangıcına dönüştü. Kadın voleybolu geniş kitlelerin gündemine girdi. Bugünün başarılarını izleyen pek çok taraftar için ilk güçlü hatıra o turnuvaydı. Ankara'daki Hollanda galibiyeti sonraki kuşakların büyüteceği voleybol heyecanının temel taşlarından biri oldu.

07 7 - 2012'de Londra Biletinin Alındığı Akşam

6 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da oynanan Avrupa kıta elemeleri finalinde Polonya 3-0 mağlup edildi. Bu galibiyet A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tarihindeki ilk olimpiyat katılımını getirdi. Neslihan Demir'in 14 sayı ürettiği karşılaşmada Türkiye üç set boyunca hedefinden uzaklaşmadı. Son setin 25-19 bitmesiyle Londra hayali gerçeğe dönüştü. Oyuncuların sevincinde kazanılan maçın ötesinde bir anlam vardı. Yıllardır izlenen olimpiyat sahnesine artık kendi formalarıyla çıkacaklardı. Filenin Sultanları unutulmaz anlar listesinde bu karşılaşma ayrı bir dönüm noktasını temsil ediyor. İlk olimpiyat bileti takımın uluslararası yolculuğuna yeni bir yön verdi.

08 8 - 2020'de Almanya Karşısında Gelen Tokyo Bileti

Hande Baladın © Red Bull

12 Ocak 2020 tarihinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan olimpiyat elemeleri finali Türkiye'nin kararlı oyununa sahne oldu. Bir önceki günün beş setlik yarı final yorgunluğuna rağmen milliler Almanya'yı 3-0 yendi. Hande Baladın 'ın hücumları ve Eda Erdem'in kritik katkısı final boyunca öne çıktı. Setler 25-17, 25-19, 25-22 tamamlandı. Türkiye ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Londra deneyiminden sonra yeniden aynı sahneye dönmek takımın gelişiminde önemli bir adımdı. Daha sonra salgın nedeniyle 2021'e ertelenecek Tokyo Oyunları'nın kapısı o akşam açıldı. Apeldoorn'daki kutlama uzun bir eleme yolculuğunun karşılığını taşıyordu.

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09 9 - 2019'da Polonya'yı Geçip Avrupa Finaline Dönüş

7 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye Polonya'yı 3-1 mağlup etti. İlk iki setin kazanılmasıyla tribünlerdeki beklenti büyüdü. Üçüncü sette rakibin geri dönüşüne izin verilse de dördüncü sette üstünlük yeniden kuruldu. Milliler 2003'ten sonra ilk kez Avrupa finaline yükseldi. Aynı şehirde yeniden yaşanan final heyecanı iki kuşağın hikayesini birbirine bağladı. Sırbistan karşısındaki final 3-2 kaybedildi. Yine de turnuva boyunca oluşan birliktelik hafızalarda kaldı. Ankara'daki Polonya galibiyeti şampiyonluk hedefinin yeniden çok yakına geldiğini gösteren güçlü bir duraktı.

10 10 - 2018'de Brezilya'yı Set Vermeden Geçmek

30 Haziran 2018 tarihinde Çin'in Nanjing kentinde oynanan Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye Brezilya'yı 3-0 yendi. Dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden birine karşı alınan bu sonuç büyük heyecan yarattı. İlk iki set 25-23 bitti. Üçüncü sette gelen 25-22'lik üstünlük final kapısını açtı. Türkiye organizasyonun ilk yılında şampiyonluk maçına çıkmayı başardı. ABD karşısında beş sette kaybedilen finalin ardından gümüş madalya kazanıldı. Brezilya galibiyeti ise takımın büyük turnuvalarda kupaya uzanabilecek gücünü gösterdi. Yıllar sonra gelecek altın madalyanın yolunda Nanjing'deki o kararlı oyun unutulmaz bir işaret olarak kaldı.