Sultanlar Ligi Hande Baladın
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Voleybol

Sultanlar Ligi 2026/2027 Fikstürü - Maç Takvimi

Sultanlar Ligi 2026/2027 fikstürü belirlendi. Vodafone Sultanlar Ligi eşleşmeler, maç tarihleri, haftalık karşılaşmalar ve lige dair tüm detaylar sizlerle.
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okumaPublished on

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İçerik Rehberi

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    Sultanlar Ligi Maç Takvimi
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026/2027 sezonu 3 Ekim 2026'da oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Türkiye'nin en üst düzey kadın voleybol liginde 14 takım, normal sezon boyunca iki devre üzerinden mücadele edecek. VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin ve Zeren Spor gibi güçlü ekiplerin yer aldığı ligde normal sezon 20 Mart 2027'de tamamlanacak.
Kulüp sezonu başlarken milli takımda forma giyen pek çok oyuncu da yeniden takımlarına dönüyor. 2026 yazını Avrupa şampiyonluğuyla tamamlayan Filenin Sultanları'nın yıldızlarını sezon boyunca Sultanlar Ligi'nde takip etmek mümkün olacak.
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Sultanlar Ligi Maç Takvimi

2026/2027 Sultanlar Ligi fikstür programı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Sezonun ilk haftasında VakıfBank-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşmaları 3 Ekim'de oynanacak. İlk haftanın diğer Sultanlar Ligi maçları ise 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Yeni kulüp sezonu öncesinde milli takım cephesinde de hareketli bir yaz geride kaldı. Türkiye, 2026 VNL'de şampiyonluğa ulaşarak Milletler Ligi'ni zirvede tamamladı.

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2026/2027 sezonunun açıklanan ilk bölümüne ait Sultanlar Ligi maç takvimi şöyle:

Hafta

Tarih

Maç

1. Hafta

3 Ekim 2026

VakıfBank - Beşiktaş

3 Ekim 2026

Nilüfer Belediyespor Eker - Eczacıbaşı Peron İstanbul

4 Ekim 2026

Fenerbahçe Medicana - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

4 Ekim 2026

Kuzeyboru - Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş

4 Ekim 2026

Türk Hava Yolları - Galatasaray Daikin

4 Ekim 2026

İlbank - Göztepe

4 Ekim 2026

Aras Kargo - Zeren Spor

2. Hafta

11 Ekim 2026

Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Kuzeyboru

11 Ekim 2026

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş - Türk Hava Yolları

11 Ekim 2026

Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana

11 Ekim 2026

Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyespor Eker

11 Ekim 2026

Göztepe - VakıfBank

11 Ekim 2026

Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo

11 Ekim 2026

Zeren Spor - İlbank

3. Hafta

14 Ekim 2026

Kuzeyboru - Türk Hava Yolları

14 Ekim 2026

Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Beşiktaş

14 Ekim 2026

Nilüfer Belediyespor Eker - Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş

14 Ekim 2026

Fenerbahçe Medicana - Göztepe

14 Ekim 2026

Aras Kargo - Galatasaray Daikin

14 Ekim 2026

VakıfBank - Zeren Spor

14 Ekim 2026

İlbank - Eczacıbaşı Peron İstanbul

4. Hafta

18 Ekim 2026

Beşiktaş - Kuzeyboru

18 Ekim 2026

Türk Hava Yolları - Nilüfer Belediyespor Eker

18 Ekim 2026

Göztepe - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

18 Ekim 2026

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş - Aras Kargo

18 Ekim 2026

Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana

18 Ekim 2026

Galatasaray Daikin - İlbank

18 Ekim 2026

Eczacıbaşı Peron İstanbul - VakıfBank

5. Hafta

25 Ekim 2026

Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor Eker

25 Ekim 2026

Beşiktaş - Göztepe

25 Ekim 2026

Aras Kargo - Türk Hava Yolları

25 Ekim 2026

Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Zeren Spor

25 Ekim 2026

İlbank - Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş

25 Ekim 2026

Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Peron İstanbul

25 Ekim 2026

VakıfBank - Galatasaray Daikin

Vodafone Sultanlar Ligi fikstür programında sezon ilerledikçe karşılaşmaların gün, saat ve yayın bilgilerinde değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle Sultanlar Ligi maç programı takip edilirken güncel maç bilgilerinin kontrol edilmesi önemli.
Sultanlar Ligi aynı zamanda milli takım oyuncularının performanslarını yakından takip etmek için de önemli bir fırsat sunuyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın ve Red Bull sporcusu Dilay Özdemir de 2026/2027 sezonunda ligde sahne alacak.
Milli takım heyecanını takip etmeye devam etmek istersen Filenin Sultanları maç takviminden yaklaşan karşılaşmalara ulaşabilirsin. 2026 VNL'yi şampiyonlukla tamamlayan Türkiye'nin final yolculuğunda ABD'yi mağlup ettiği yarı final mücadelesinin detaylarına da göz atabilirsin.
Sezon boyunca voleybol Sultanlar Ligi fikstür gelişmeleri, haftalık karşılaşmalar ve güncellenen maç tarihleriyle birlikte ligdeki mücadele devam edecek.

Bu haberin içinde

Hande Baladın

Filenin Sultanları’nın yıldız smaçörü Hande Baladın’ın kariyeri, madalyaları, Fenerbahçe transferi ve saha içindeki güçlü performansına dair tüm detaylar burada!

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Dilay Özdemir

Dilay Özdemir’in kariyeri, oynadığı takımlar, başarıları, Filenin Sultanları’ndaki deneyimi ve Eczacıbaşı’ndaki pasörlük kariyerine dair tüm detaylar sizlerle.

TürkiyeTürkiye
Voleybol