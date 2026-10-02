Sultanlar Ligi 2026/2027 Fikstürü - Maç Takvimi

Dilay Özdemir Dilay Özdemir’in kariyeri, oynadığı takımlar, başarıları, Filenin Sultanları’ndaki deneyimi ve Eczacıbaşı’ndaki pasörlük kariyerine dair tüm detaylar sizlerle.

Hande Baladın Filenin Sultanları’nın yıldız smaçörü Hande Baladın’ın kariyeri, madalyaları, Fenerbahçe transferi ve saha içindeki güçlü performansına dair tüm detaylar burada!