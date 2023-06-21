Padel Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Padel, sayılara baktığımızda dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından bir tanesi. Yönetim organı olan Uluslararası Padel Federasyonu'na (FIP) göre, şu anda dünya çapında yaklaşık 25 milyon kişi tarafından oynanıyor. Meksika, Arjantin ve İspanya gibi ülkelerde profesyonel düzeyde de epey yaygın.

Bu rakete dayalı oyunun, nasıl oynandığını, ekipmanlarını, kökenini ve kurallarını hemen aşağıda bulabilirsin.

Padel genellikle çift olarak oynanır © e|motion/Bildagentur Zolles KG

01 Padel Nedir?

Padel, squash ve tenis sporlarının bir karışımı olarak tanımlanabilecek, rakete dayalı bir top sporudur. Squash gibi kapalı bir alanda oynanıyor ama tenisle de epey benzerliğe sahip.

Oyun, tenis gibi ortada bir file ile oynanıyor ve kort da tenis kortuna çok benziyor. Tenis gibi, oyuncular raketleriyle topa vurarak file üzerinden rakibin tarafına geçirmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte, padelde, kapalı kortun duvarları/çitleri kesinlikle sporun oynanışının önemli bir parçasıdır.

Padel aynı zamanda sosyalleşmeyi sağlayan bir spordur © Sergi Penalba

02 Tenis ve padel arasındaki farklar

Padel, etkisini tenisten alsa da padel maçı izleyen biri, oyunun tamamen tenis gibi oynanmadığını da hemen fark eder. En önemli farklardan biri padelin kapalı bir alanda oynanıyor olması. Bunun dışında aşağıdaki farklara da göz atabilirsin

Kort büyüklüğü: Padel kortu, tenis kortundan daha küçüktür ve üzerindeki çizgiler aynı değildir.

Kapalı duvarlar/çit: Bunlar sahanın bir parçasıdır.

Raket: Bir padel raketi, tenis raketine benzer şekilde görünür ancak daha küçüktür ve gergin değildir.

Toplar: Padelde kullanılan toplar, aynı görünmelerine rağmen çap olarak tenis topundan daha küçüktür.

Teknik: Padel, tenis gibi güç temelli bir spor değildir.

03 Padel Nerede Başladı?

Meksikalı Enrique Corcuera, bugün oynanan oyunun kökenindeki isim olarak görünüyor. Corcuera, 1960'ların sonlarında Acapulco'daki evinde rakete dayalı bir top oyunu oynamak için bir kort inşa etti ancak bu kort, mülkiyet kısıtlamaları nedeniyle bir tenis kortundan biraz daha küçüktü. Tenis toplarına fazla vurulursa komşu evleri rahatsız edeceğini gördü bu yüzden kortun etrafını tellerle çevirdi.

Normal tenis raketleri bu kortta çok fazla güç üretti. Bu yüzden Corcuera ve arkadaşları oynamak için tahta bir plaj raket sopası aldılar. Oyuncuların duvarlarla beraber oynamasına izin veren bir kural kitabı geliştirildi.

Bu başlangıçtan sonra padel, esas olarak Corcuera'nın arkadaşlarının mülkünde oynadıkları oyuna duydukları coşku nedeniyle epey popülerlik kazandı.

Padel bir spor olarak epey hızlı gelişiyor © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

04 Padel Oynamaya Başlamak İçin Neler Gerekli?

Kort

Padel kortunun oyun alanı 20x10 metre genişliğindedir. Sahanın her bir yarısı 10×10 metrelik bir karedir. Sahanın orta çizgisindeki file 10 metre uzunluğunda olup, merkezde 88 santimetre ve uçta 92 santimetre yüksekliğinde olmalıdır.

Bir padel kortunun boyutları © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Raket

Padelde, tenisteki gibi uzun telli raketler yok ve bir padel raketi çok farklı görünür. Kısa bir sapı ve fiberglastan karbon fibere ve grafene kadar değişebilen bir dış kabuğa sahiptir. Bir padel raketi 45,5 cm uzunluğunda, 26 cm'den uzun olmamalı ve 38 mm kalınlığında olmalıdır.

Padel raketi © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Toplar

Padel topları, görünüş olarak standart tenis toplarına çok benzer ancak çapları daha küçüktür ve daha az basınç taşır.

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) düzenlemeleri, topun sarı veya beyaz kauçuktan yapılması ve çapının 6,32 ila 6,77 santimetre, ağırlığının ise 56 ila 59 gram olması gerektiğini belirtir. Topun iç basıncı 4,6 ile 5,2 arasında olmalıdır.

05 Kurallar Neler?

Padel kuralları birçok yönden tenise benzer ancak burada da farklılıklar vardır.

Skor

Puanlama büyük ölçüde tenis gibidir...

Maçlar üç veya beş setten oluşur. Üç setten ikisini (veya beş set oynandığında üçünü) kazanan ilk oyuncu veya takım kazanır.

Altı oyun kazanan ilk oyuncu veya takım seti kazanır. Bir takımın seti kazanması için iki veya daha fazla oyun önde olması gerekir.

Profesyonel oyunda, bir set her biri altı maça çıkarsa, bir tie-break oynanır.

Oyunlar da tenisin puanlamasını takip eder. Yani skorlar 15, 30, 40, Oyun olarak devam ediyor. Skorlar 40-40 düzeyindeyse, bu bir eşitliktir. Oyunu kazanmak için ikiliden art arda iki puan alınması gerekir. Profesyonel oyunda 40-40'ta artık altın puan devreye giriyor.

Padelde puanlamalar da tenisle benzer © Óscar Carrascosa/Red Bull Content Pool

Oyun İçi Kurallar

Servis, atan oyuncunun durduğu yerden çapraz olarak rakibin sahasına koltuk altından kullanılır. Servis atan oyuncu servis atmadan önce topun servis çizgisinin gerisinde bir kez sekmesine izin vermeli ve servis atan oyuncu topa bel hizasının altından vurmalıdır. Servis, rakip oyuncunun servis kutusunda sekmelidir. Top çitin üzerine sekerse, bu bir hata olarak kabul edilir. Duvara çarparsa oyun devam edebilir.

Bir oyuncu, sahanın kendi tarafındaki bir duvara karşı top oynayabilir ancak sahanın çitin dışındaki kısımlarında oynayamaz.

Sahanın çıkış kapıları varsa, bir oyuncu atış yapmak için sahadan ayrılabilir. Bu durum, bir top sahanın rakibin tarafında sektiğinde ve ardından cam duvarın/çitin üzerinden sektiğinde ortaya çıkar. Oyuncular, top ikinci kez sekmeden geri döndürmek için sahadan çıkabilirler.

06 Padele yeni başlayanlar için ipuçları

Padel doğrudan içine atlayıp oynayabileceğiniz bir spor olsa da oyunda birçok karmaşıklık, uygulayabileceğiniz taktikler ve yapabileceğiniz vuruşlar var. İşte oynamakla ilgilenenler veya yeni başlayanlar için bazı ipuçları...

Kort pozisyonuna dikkat et. Sahanın arkasında pozisyon alırken, partnerinle aynı çizgide durmalısın. İdeal pozisyon, servis hattının bir adım gerisi ve saha kenarının iki adım gerisidir. Fileye çok yakın durma. Bunun yerine, ağdan iki ila üç adım geride bir pozisyon al.

Çok güç uygulama. Sadece topu file üzerinden geri almaya ve sürekli olarak oyuna odaklanmaya çalış. Bu, raketinle topu doğru bir şekilde nasıl kontrol edeceğini öğrenmeni sağlayacaktır. Padel, profesyonel seviyelerde bile güce dayalı bir oyun değil.

07 Padelde öne çıkan isimler

Padele şaşırtıcı bir şekilde İspanya ve Arjantin'den gelen oyuncular hakimdir.

Juan Lebron – İspanyol vatandaşı, şu anki Uluslararası Padel Federasyonu'nun bir numaralı oyuncusu ve son Dünya Şampiyonu.

Alejandro Galán –Lebron'un oyun arkadaşı ve aynı zamanda İspanyol milli takımı için çok önemli bir isim. Aynı zamanda bir Dünya Şampiyonu.

Fernando Belasteguin – Bir efsane. Arjantinli oyuncu 43 yaşında hala en üst seviyede oynuyor.

Arturo Coello – Padel'in büyük bir etki yaratan genç isimlerinden biri. İspanyol sporcu, 19 yaşında bir WPT turnuvası kazanarak bunu yapan en genç isim oldu.

Bea Gonzalez – Padel'in kadın sporcuları arasında en bilinen isim. Genç yaşta başarıya ulaşmıştır.

Juan Lebrón, Helena Wyckaert, Marta Ortega, Alejandro Galán bir turnuvada © Helena Wyckaert