İşte Red Bull Racing'in Yeni Aracı: RB16B
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Red Bull Racing yeni sezonda yepyeni aracı RB16B ile Formula 1'de iz bırakmayı amaçlıyor.
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Bekleyiş sona eriyor. Yeni Formula 1 sezonunun yaklaştığını hissedebiliyoruz. Çok yakında motor sesleri, sürücülerin refleksleriyle birleşecek ve pistlerde yeni bir heyecan fırtınası başlayacak. Elbette gözler en çok bu aracı arayacak. Red Bull Racing sunar: RB16B!
RB16B, tanıtımdan kısa bir süre sonra Max Verstappen ve Sergio Perez’le ilk pist turunu atacak. Özel video ve fotoğraf çekimlerinin yapılacağı bu anlara Silverstone pisti ev sahipliği yapacak. Bu sezon test sürücüsü olarak görev yapacak olan Alex Albon da alanda hazır bulunacak.
İlk bakışta çok büyük bir değişiklik göze çarpmayabilir. Yeni düzenlemelerin 2022 yılına ertelenmesiyle birlikte, geçen sezondan bu sezona doğrudan aktarılan pek çok şeyin olduğu da bir gerçek. Ancak bu, Red Bull Racing ekibinin ve yetenekli tasarımcıların tüm kışı konforlu bir şekilde keyif çatarak geçirdiği manasına gelmiyor.
Tam aksine, RB16B’nin dış kabuğunun altında pek çok değişiklik var. Tabii ki en büyük değişikliklerden biri motor kaplaması. F1’deki son sezonunda Honda, yeni bir güç ünitesiyle karşımıza çıkıyor ve Max ile Sergio bu yeni canavarı kısa bir süre içinde ilk kez deneyecekler.
Silverstone’daki çekimler sadece meraklılara RB16B’nin son görünüşünü aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda sezon öncesi testleri başlamadan önce Red Bull Racing takımına son durumları hakkında önemli fikirler verecek.
Çekim günü bu sezon test sürücüsü olarak takımda yer alan Alex Albon için de büyük önem taşıyor. Piste RB15’le çıkacak olsa da özellikle RB16B ile ilgili son durumu da yakından izleyecek ve Max ile Sergio’nun geri dönüşlerini değerlendirecek.
RB16B’nin gün yüzüne çıkışıyla şimdi yeni sezon çok daha yakın. Sezon öncesi testlerin tamamlanması ve son teknik düzenlemelerin yapılmasıyla Formula 1 heyecanı tekrar pistlerdeki yerini alacak.