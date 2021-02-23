İşte Red Bull Racing'in Yeni Aracı: RB16B

sezonunun yaklaştığını hissedebiliyoruz. Çok yakında motor sesleri, sürücülerin refleksleriyle birleşecek ve pistlerde yeni bir heyecan fırtınası başlayacak. Elbette gözler en çok bu aracı arayacak.

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

pisti ev sahipliği yapacak. Bu sezon test sürücüsü olarak görev yapacak olan Alex Albon da alanda hazır bulunacak.