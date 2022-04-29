Bir Oyun Daha
Son yılların en popüler ve en rekabetçi FPS oyunlarından biri olan Valorant'ta silah kaplamaları büyük önem arz ediyor. Oyuncuların tarzlarını diğer oyunculara göstermelerine imkan veren silah kaplaması alternatifleri oyun içi mağazadan satın alınabiliyor. Öte yandan her oyuncuya özel tekliflerin sunulduğu bir de Valorant Gece Pazarı mevcut. Bu pazar ile ilgili bilmen gereken temel bilgileri aşağıda sıraladık.
Öncesinde ufak bir hatırlatma! Üniversite öğrencileri için organize edilen Red Bull Campus Clutch bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sen de VALORANT'ta kendine güveniyorsan etkinlik duyurusu için takipte kal!
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A'dan Z'ye Valorant Rehberi
Valorant Gece Pazarı nedir?
Valorant Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur. Gece Pazarı'nı Mağaza'dan ayıran en önemli özellik kaplamaların oyuncuya özel olmasıdır. Gece Pazarı'na girerek sana özel teklifleri görebilirsin.
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?
Tarihleri konusunda net bilgi verilmeyen Valorant Gece Pazarı'nın açılması beklenen en erken tarih Haziran ayı başı olarak tahmin ediliyor. Pazar açıldığı dönemde menüde beliren buton sayesinde ulaşacağın ekrandaki kartlara tıklayarak teklifleri görebilirsin.
Valorant Gece Pazarı takvimi
Valorant Gece Pazarı'nın bugüne kadar hangi tarihlerde açıldığını aşağıda görebilirsin. Tarih aralıklarına bakıldığında Valorant Gece Pazarı'nın genellikle 12 gün boyunca aktif olduğu görülüyor. Pazarı kaçırmakak için oyunu 10 günde bir ziyaret etmekte fayda var.
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