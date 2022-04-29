Son yılların en popüler ve en rekabetçi FPS oyunlarından biri olan Valorant'ta silah kaplamaları büyük önem arz ediyor. Oyuncuların tarzlarını diğer oyunculara göstermelerine imkan veren silah kaplaması alternatifleri oyun içi mağazadan satın alınabiliyor. Öte yandan her oyuncuya özel tekliflerin sunulduğu bir de Valorant Gece Pazarı mevcut. Bu pazar ile ilgili bilmen gereken temel bilgileri aşağıda sıraladık.