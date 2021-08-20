Valorant’ta Hızlıca Nasıl Seviye Atlanır?

Valorant ’ta bazı şeyleri oyun içi parayla satın alabilirsin ancak seviye atlamak ve yeni ajanlar açmak için tecrübe puanına ihtiyacın var. Toplayabileceğin tecrübe puanının bir sınırı yok ve tüm içeriğe erişebilmek için ciddi miktarda tecrübe puanı kazanman gerekiyor. Yeni bir ajan açmak ve bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli olan tecrübe puanı on binlerle ölçülüyor. Tecrübe puanlarını nasıl elde edeceğini merak ediyorsan, bu rehber sana fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Valorant’ta hızlıca nasıl tecrübe puanı kazanılır?

Valorant’ta üst seviyelere ulaşman için çok fazla tecrübe puanına ihtiyacın var , özellikle de birden fazla ödül kazanmak istiyorsan. Ne yazık ki bunu bir günde ya da iki - üç maçta elde etmenin pek mümkün olmadığı durumlarla karşılaşacaksın. Planlı ve dikkatli bir şekilde ilerlersen, istediğin tecrübe puanlarına ve eşyalara daha çabuk ulaşabilirsin. Takip etmen gereken birkaç farklı metodu hemen sıralayalım.

Günlük ve haftalık görevler

Her Valorant oyuncusu günlük ve haftalık görevlere aşinadır. Oyun ekranının sol üst köşesinde yer alan görevler sayesinde kazandığın ve kazanabileceğin tecrübe puanlarını görebilirsin. Tecrübe puanı kazandıran günlük ve haftalık görevlerden bazıları şunlar:

Zırh satın almak

Ulti yeteneğine puan ekleyen küreleri toplamak

Ulti yeteneğini belirli sayıda kullanmak

Spike’ı belli sayıda yerleştirmek ya da etkisiz hale getirmek

Silah satın almak

Rauntlarda ilk kanı dökmek

Belli sayıda kafadan vuruş yapmak

Günlük görevler oyunculara rastgele atanır ve böylece her oyuncu aynı amaç için uğraşmaz. Eğer görevin spike’ı etkisiz hale getirmekse bunun için takım arkadaşlarınla mücadele etmene gerek kalmaz çünkü muhtemelen onlar başka görevlerin peşinden koşuyor olurlar.

Günlük görevler haftalık görevlere göre daha kolay ancak verilen ödül de daha az. Tamamlanan her günlük görev 2.000 XP , her haftalık görev ise 11.700 XP’ye kadar tecrübe puanı verir. Ayrıca yeni haftalık görevleri alabilmen için mevcut görevleri tamamlaman gerekir.

Haftalık görevlerin en güzel yanı çabucak bitirmek zorunda olmaman. Örneğin bir haftalık görevin yarısındayken oyuna bir hafta arar verirsen, oyuna dönüş yaptığında görevler seni bekliyor olur. Görevler tamamlandığında ise yeni haftalık görevler ekrana gelir.

Valorant © Riot Games

Standart (2.100 XP - 4.700 XP)

Standart ve Mücadeleci seçenekleri birbirine benzese de standart maçları kaybetmenin tek kötü yanı daha az tecrübe puanı kazanmak. Her maçta yaklaşık 2.100 XP elde ediliyor ancak iyi performans gösterip bir de karşı takıma raunt vermezsen kazancın çok daha fazla olur.

Mücadeleci (1.300 XP - 4.700 XP)

Dereceli olarak da bilinen bu oyun modunda oyuncular zirveye ulaşmak için birbirleriyle mücadele ederler. Ne var ki tecrübe puanı kazanma döngüsü çok iyi sayılmaz çünkü maçları bitirmek bir hayli zaman alıyor. Ortalama bir maçın süresi 40 dakika civarında oluyor.

Spike'a Hücum (1.000 XP)

Kısa oyun seansları için oldukça ideal bir seçenek. Dört puana ulaşanın galip geldiği Spike’a Hücum maçları sayesinde hızlıca XP kazanmak mümkün. Her oyun 1.000 XP verse de ortalama sekiz dakikalık seri maçlar yaparak gün boyunca sağlam bir kazanım elde edebilirsin.

Ölüm Maçı (900 XP)

Maç başına az XP kazandırmasına rağmen bu açığını seri şekilde oynanabilmesiyle örtüyor. Ölüm Maçı’nda her oyuncu tek başına mücadele eder ve belirli öldürme sayısına ulaşan ilk oyuncu maçı kazanır. Bu maçlarda ajanların yeteneklerinin kullanılamadığını not düşelim.

Tırmanış (800 XP - 1.000 XP)

Oyuna farklı bir tat getiren, takımların rastgele gelen silahları ve yetenekleri kullanarak 12 seviye boyunca rakibi öldürmeye ve nihayetinde oyunu kazanmaya çalıştığı bir seçenek. Spike’a Hücum’da ve Ölüm Maçı’nda olduğu gibi XP kazanmak büyük oranda oyuncuya bağlı.

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Valorant'ta tecrübe puanı ile neler yapabilirim?

Genel olarak Valorant oyuncularının topladıkları tecrübe puanlarını kullanmaları için iki ana bölüm vardır; bunlardan biri yeni ajanları açmak, diğeri ise Battle Pass’te ilerleyip yeni ödüller kazanmak.

Yeni ajanlar edinmek

Ana menüden bir ajan kontratı seçerek o ajanın kilidini açabilirsin. Kazandığın tecrübe puanları o kontratta ilerlemeni sağlar, Aşama 1’den Aşama 5’e kadar 375.00 XP gerekir ve bu tamamlanınca ajan açılır. Tüm ajanları açacak sabrın yoksa gerçek paraya başvurabilirsin.

Battle Pass'te ilerlemek

Kazanılan tecrübe puanları sayesinde oyun içi ödüllerle dolu Battle Pass’i ilerletmek mümkün oluyor. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tamamlanması gereken Battle Pass’i tümüyle bitirmek içinse 1.372.000 XP gerekiyor . Sabah akşam Valorant oynamaya hazır mısın?