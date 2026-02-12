Moto GP rider Tony Arbolino powers through an intense workout at the gym
© Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool
健身的未來：AI 教練如何改變我們的運動方式

健身應用程式的個人化發展一直未如人意，但現在，新一代真正智慧的訓練系統可能終於要改變這場遊戲的規則了。
多年來，健身與健康類 App 一直承諾提供「智慧教練」與「個人化訓練計畫」。但截至目前，多數方案更像是線上購物的推薦系統——運動內容大多只是大致符合你的族群特徵與表現水準。
然而，即時影像辨識、生成式人工智慧以及自然語言處理技術的飛速進展，正讓我們觸手可及名副其實的 AI 教練。這不僅適用於像 Lumin 這樣的高科技健身房，也適用於在家中或公園運動的人們。例如，Peloton 會拍攝你的運動過程並提供即時反饋。Google 也宣佈為其 Fitbit 系列產品提供由 AI 驅動的個人化健身與健康建議。
HYROX pro athlete Jake Dearden training on an indoor bike

HYROX pro athlete Jake Dearden putting in the work on an indoor bike

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

市場分析師認為，到 2030 年，AI 健身市場的價值可能接近 350 億美元。但我們離那個未來還有多近？又是哪家公司在訓練這位「超級教練」？這將如何改變我們運動、流汗以及追蹤進度的方式？關於這個新世界，我們又需要了解什麼？

運用 AI 的潛力讓個人化訓練普及化

Lucy Charles-Barclay prepares for training in London, England, on July 14, 2021.

Most fitness apps give generic exercise suggestions

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Confidence Udegbue 擁有設計 AI 教練的完美履歷。這位健身應用程式 Freeletics 的產品副總裁曾研讀電子與計算機工程，並在業餘時間教授健身課程。他寬闊的肩膀、結實的二頭肌和極具感染力的精神是顯而易見的證明：這傢伙絕對精通他所談論的領域。
「在健身房裡，我一眼就能看出學員什麼時候犯了錯，」Udegbue 表示。「但這種專業知識很難規模化。」Freeletics 正試圖利用 AI 來解決這個問題。該應用程式自 2019 年起便開始使用預測演算法，根據人口統計數據和自我評估的體能水準來建議訓練內容。這意味著，一位已經訓練兩年、在 App 中達到 63 級的 39 歲男性，與一位 25 歲的初學者所收到的指導指令將完全不同。
Freeletics 採用了基於 AI 的動作分析技術，其技術核心源自 Google MediaPipe 框架等模型，其中包含了 BlazePose——這是早期 PoseNet 模型的後繼者。這些模型提供了一個骨骼肌肉數據庫，能夠模擬各類運動動作，並由 Freeletics 的運動科學家為這些動作定義標準。透過這種方式，系統就能評估你剛才做的深蹲幅度是否夠深。

AI 教練能提供有用的即時訓練回饋嗎？

One of the most revered sabre fencers in the world, Olga Kharlan, checks her phone during training

World-class sabre fencer Olga Kharlan checks her phone

© Yurii Strokan/Red Bull Content Pool

2024 年，Freeletics 推出了 Coach+ 功能——這是一個搭載 AI 驅動的聊天機器人，它結合了 Freeletics 的專業知識，並能存取來自全球超過 5,900 萬名用戶、匿名化的運動歷程數據。用戶可以向這位虛擬教練提問，例如：「我該如何增加肌肉量？」或是「我覺得很無力——我該如何激勵自己？」
Freeletics 目前正在測試一個能讓應用程式「看見」你運動的版本。從四月起，用戶已經可以使用智慧型手機記錄自己的訓練過程。「AI 會計算次數並給予即時反饋，」Udegbue 表示。這特別有幫助，因為即便是經驗豐富的運動員，也不一定每次都能正確地完成單腳深蹲（Pistol Squats）或波比跳（Burpees）。

讓私人教練體驗更普及化

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing stretches before a F1 Grand Prix

Max Verstappen warming up before a F1 race

© Getty Images / Red Bull Content Pool

長期以來，私人教練一直是好萊塢影星、頂尖名模與執行長們的專屬——他們是能力卓越的服務者，只要客戶繁忙的行程一有空檔，便隨時待命。他們瞭解客戶的過敏史、偏好與弱點，且永遠知道如何掌控訓練節奏。有時他們會嚴厲督促，有時則會放寬要求。他們像是治療師、私人助理與摯友的綜合體——全天候開放，且接受各種主要信用卡支付。
在足球界，總教練常被稱為「老大（Boss）」——他是一位受人尊敬的人物，不論在場內還是場外都會照顧球員。一位優秀的教練能察覺到動作中的細微異樣——能看出這個人是否心不在焉，或者是否體力不支。任何生命中曾出現過這樣一位導師的人都知道，好的教練簡直是無價之寶，這也是為什麼各行各業都有教練——職涯、人際關係、營養諮詢——以及為什麼「個人化健身教練」的概念如此吸引人的原因。
AI 沒有肉體，也沒有天賦。它不知道汗水流過皮膚是什麼感覺，不曾體會肌肉抽筋的痛楚，也無法感受腎上腺素在血管中奔騰的快感。然而，它確實具備識別模式與做出預測的能力，這讓人類能更頻繁地利用它；在理想的情況下，我們還能在這個過程中更深入地了解自己。

AI 將如何讓我們能「和自己的身體聊天」

Mutaz Barshim powers through a workout in the gym

High-jump star Mutaz Barshim lifting heavy

© Diaa Amer/Red Bull Content Pool

鏡子反映出你眼中的自己。但「魔法 AI 健身鏡（Magic AI Mirror）」承諾，只要你遵循反射螢幕上的動作與建議，你將會愛上鏡中的自己。在那層玻璃表面之後，隱藏著一位 AI 教練，即時引導著你的訓練進程。
Growl 在動作偵測方面更進一步。這家初創公司開發了一款感應沙袋，利用 3D 鏡頭與 Lidar（光學雷達）技術捕捉每一個動作。當你體力下降時，AI 會修正你的姿勢或給予鼓勵。
Whoop 的健身追蹤器將生物辨識數據與生成式 AI 結合。如果你想知道自己何時睡眠品質最好，它會給你一個精確的答案：「在 7 月 14 日，因為那時過敏季節剛結束，而且你沒有喝酒。」你簡直可以與自己的身體「聊天」。
Freeletics 同樣將賭注押在預測性 AI 上。Udegbue 表示：「很快地，系統就能偵測到用戶 X 的靜息心率（Resting Heart Rate）已經連續幾天升高，因此我將不再建議其進行高強度訓練。」
所有公司都在努力實現的願景，是一個多模態（Multimodal）教練：這種 AI 能整合各種資訊——包括生物辨識、基因數據、影片影像及訓練歷史——並以直觀的方式傳達給用戶。然而，一位完美的教練不僅僅是一套演算法。研究人員正致力於開發強化學習（Reinforcement Learning）系統，這種系統能設定既具挑戰性又可實現的個人化階段目標，並在用戶取得進展時隨時進行動態調整。

人類與 AI 結合的力量

Adriano de Souza in seen during the video recording of Se Prepara series in Florianopolis, Brazil, on April 30, 2019.

Training is possible anywhere

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

「我們將無法對大眾市場實現『絕對個人化』的承諾，」Eskofier 表示。但在你感到失望之前，你應該先了解他所指的「個人化」究竟是什麼意思。
他的實驗室為許多頂尖人士提供支持，其中就包括巨浪衝浪家兼世界紀錄保持者 Sebastian Steudtner。為了達成目標，他們不僅使用核磁共振（MRI）掃描儀測量他的身體數據，還進行了心理評估、計算肌力曲線，甚至在他的衝浪板和防寒衣上都安裝了感測器。
Eskofier 的團隊為 Steudtner 創建了數位分身。到 2025 年 5 月計畫結束時，他們的 AI 系統已經能夠與真人教練討論，Steudtner 應該以什麼樣的角度去衝上一道 100 英尺（約 30 公尺）高的巨浪，以及他的體能是否強大到足以應對。

AI 永遠無法改變健身訓練的一件事

Constantin Popovici of Romania stretches at the athletes' area during the training day of the final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Boston, USA, on September 18, 2025.

No equipment, no excuses – embrace the simplicity of pure movement

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

「我們無法為數百萬人提供那樣的服務，」Eskofier 表示。「但這些系統仍然能創造真正的附加價值。」他認為 AI 教練是一個很好的基礎：「AI 可以接管數據處理與常規的個人化分析，而真人教練則能專注於指導與激勵。」
AI 教練也正變得越來越聰明，這就是為什麼了解它們的能與不能至關重要。如果數據集中代表的女性或身高低於平均水平的人數太少，受限的數據集可能會導致偏見。
「無論技術變得多麼先進，有一件事永遠不會改變，」Udegbue 表示。「只有當你自己也想要變得更好時，教練才能讓你變得更好。」這一切終究掌握在你自己手中。
