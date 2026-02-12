健身的未來：AI 教練如何改變我們的運動方式

Read this and other beyond the ordinary articles in The Red Bulletin Magazine. See more

多年來，健身與健康類 App 一直承諾提供「智慧教練」與「個人化訓練計畫」。但截至目前，多數方案更像是線上購物的推薦系統——運動內容大多只是大致符合你的族群特徵與表現水準。

然而，即時影像辨識、生成式人工智慧以及自然語言處理技術的飛速進展，正讓我們觸手可及名副其實的 AI 教練。這不僅適用於像 Lumin 這樣的高科技健身房，也適用於在家中或公園運動的人們。例如，Peloton 會拍攝你的運動過程並提供即時反饋。Google 也宣佈為其 Fitbit 系列產品提供由 AI 驅動的個人化健身與健康建議。

HYROX pro athlete Jake Dearden putting in the work on an indoor bike © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

市場分析師認為，到 2030 年，AI 健身市場的價值可能接近 350 億美元。但我們離那個未來還有多近？又是哪家公司在訓練這位「超級教練」？這將如何改變我們運動、流汗以及追蹤進度的方式？關於這個新世界，我們又需要了解什麼？

運用 AI 的潛力讓個人化訓練普及化

Most fitness apps give generic exercise suggestions © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Confidence Udegbue 擁有設計 AI 教練的完美履歷。這位健身應用程式 Freeletics 的產品副總裁曾研讀電子與計算機工程，並在業餘時間教授健身課程。他寬闊的肩膀、結實的二頭肌和極具感染力的精神是顯而易見的證明：這傢伙絕對精通他所談論的領域。

「在健身房裡，我一眼就能看出學員什麼時候犯了錯，」Udegbue 表示。「但這種專業知識很難規模化。」Freeletics 正試圖利用 AI 來解決這個問題。該應用程式自 2019 年起便開始使用預測演算法，根據人口統計數據和自我評估的體能水準來建議訓練內容。這意味著，一位已經訓練兩年、在 App 中達到 63 級的 39 歲男性，與一位 25 歲的初學者所收到的指導指令將完全不同。

Freeletics 採用了基於 AI 的動作分析技術，其技術核心源自 Google MediaPipe 框架等模型，其中包含了 BlazePose——這是早期 PoseNet 模型的後繼者。這些模型提供了一個骨骼肌肉數據庫，能夠模擬各類運動動作，並由 Freeletics 的運動科學家為這些動作定義標準。透過這種方式，系統就能評估你剛才做的深蹲幅度是否夠深。

AI 教練能提供有用的即時訓練回饋嗎？

World-class sabre fencer Olga Kharlan checks her phone © Yurii Strokan/Red Bull Content Pool

2024 年，Freeletics 推出了 Coach+ 功能——這是一個搭載 AI 驅動的聊天機器人，它結合了 Freeletics 的專業知識，並能存取來自全球超過 5,900 萬名用戶、匿名化的運動歷程數據。用戶可以向這位虛擬教練提問，例如：「我該如何增加肌肉量？」或是「我覺得很無力——我該如何激勵自己？」

Freeletics 目前正在測試一個能讓應用程式「看見」你運動的版本。從四月起，用戶已經可以使用智慧型手機記錄自己的訓練過程。「AI 會計算次數並給予即時反饋，」Udegbue 表示。這特別有幫助，因為即便是經驗豐富的運動員，也不一定每次都能正確地完成單腳深蹲（Pistol Squats）或波比跳（Burpees）。

讓私人教練體驗更普及化

Max Verstappen warming up before a F1 race © Getty Images / Red Bull Content Pool

長期以來，私人教練一直是好萊塢影星、頂尖名模與執行長們的專屬——他們是能力卓越的服務者，只要客戶繁忙的行程一有空檔，便隨時待命。他們瞭解客戶的過敏史、偏好與弱點，且永遠知道如何掌控訓練節奏。有時他們會嚴厲督促，有時則會放寬要求。他們像是治療師、私人助理與摯友的綜合體——全天候開放，且接受各種主要信用卡支付。

在足球界，總教練常被稱為「老大（Boss）」——他是一位受人尊敬的人物，不論在場內還是場外都會照顧球員。一位優秀的教練能察覺到動作中的細微異樣——能看出這個人是否心不在焉，或者是否體力不支。任何生命中曾出現過這樣一位導師的人都知道，好的教練簡直是無價之寶，這也是為什麼各行各業都有教練——職涯、人際關係、營養諮詢——以及為什麼「個人化健身教練」的概念如此吸引人的原因。

AI 沒有肉體，也沒有天賦。它不知道汗水流過皮膚是什麼感覺，不曾體會肌肉抽筋的痛楚，也無法感受腎上腺素在血管中奔騰的快感。然而，它確實具備識別模式與做出預測的能力，這讓人類能更頻繁地利用它；在理想的情況下，我們還能在這個過程中更深入地了解自己。

AI 將如何讓我們能「和自己的身體聊天」

High-jump star Mutaz Barshim lifting heavy © Diaa Amer/Red Bull Content Pool

鏡子反映出你眼中的自己。但「魔法 AI 健身鏡（Magic AI Mirror）」承諾，只要你遵循反射螢幕上的動作與建議，你將會愛上鏡中的自己。在那層玻璃表面之後，隱藏著一位 AI 教練，即時引導著你的訓練進程。

Growl 在動作偵測方面更進一步。這家初創公司開發了一款感應沙袋，利用 3D 鏡頭與 Lidar（光學雷達）技術捕捉每一個動作。當你體力下降時，AI 會修正你的姿勢或給予鼓勵。

Whoop 的健身追蹤器將生物辨識數據與生成式 AI 結合。如果你想知道自己何時睡眠品質最好，它會給你一個精確的答案：「在 7 月 14 日，因為那時過敏季節剛結束，而且你沒有喝酒。」你簡直可以與自己的身體「聊天」。

Freeletics 同樣將賭注押在預測性 AI 上。Udegbue 表示：「很快地，系統就能偵測到用戶 X 的靜息心率（Resting Heart Rate）已經連續幾天升高，因此我將不再建議其進行高強度訓練。」

所有公司都在努力實現的願景，是一個多模態（Multimodal）教練：這種 AI 能整合各種資訊——包括生物辨識、基因數據、影片影像及訓練歷史——並以直觀的方式傳達給用戶。然而，一位完美的教練不僅僅是一套演算法。研究人員正致力於開發強化學習（Reinforcement Learning）系統，這種系統能設定既具挑戰性又可實現的個人化階段目標，並在用戶取得進展時隨時進行動態調整。

人類與 AI 結合的力量

Training is possible anywhere © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

「我們將無法對大眾市場實現『絕對個人化』的承諾，」Eskofier 表示。但在你感到失望之前，你應該先了解他所指的「個人化」究竟是什麼意思。

他的實驗室為許多頂尖人士提供支持，其中就包括巨浪衝浪家兼世界紀錄保持者 Sebastian Steudtner。為了達成目標，他們不僅使用核磁共振（MRI）掃描儀測量他的身體數據，還進行了心理評估、計算肌力曲線，甚至在他的衝浪板和防寒衣上都安裝了感測器。

Eskofier 的團隊為 Steudtner 創建了數位分身。到 2025 年 5 月計畫結束時，他們的 AI 系統已經能夠與真人教練討論，Steudtner 應該以什麼樣的角度去衝上一道 100 英尺（約 30 公尺）高的巨浪，以及他的體能是否強大到足以應對。

AI 永遠無法改變健身訓練的一件事

No equipment, no excuses – embrace the simplicity of pure movement © Romina Amato/Red Bull Content Pool

「我們無法為數百萬人提供那樣的服務，」Eskofier 表示。「但這些系統仍然能創造真正的附加價值。」他認為 AI 教練是一個很好的基礎：「AI 可以接管數據處理與常規的個人化分析，而真人教練則能專注於指導與激勵。」

AI 教練也正變得越來越聰明，這就是為什麼了解它們的能與不能至關重要。如果數據集中代表的女性或身高低於平均水平的人數太少，受限的數據集可能會導致偏見。

「無論技術變得多麼先進，有一件事永遠不會改變，」Udegbue 表示。「只有當你自己也想要變得更好時，教練才能讓你變得更好。」這一切終究掌握在你自己手中。