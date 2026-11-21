體能好是一回事，達到HYROX等級的體能，又是另一回事。
這項健身賽事結合耐力與功能性訓練，2017 年於德國創辦後迅速竄紅，吸引全球頂尖體能好手參賽。但對一般健身房的運動愛好者來說，HYROX 到底有多難？
這得看幾個因素。HYROX 確實不容易，但絕非不可能完成。若你關注那些走遍世界、征戰頂尖賽事的菁英選手，就會知道要成為最頂尖的選手，背後付出了多少汗水與努力。不過在業餘組別，只要願意接受訓練帶來的疲累與痠痛，新手也完全可以參賽。
想贏、想站上頒獎台，就得一開始就全力以赴，也要懂得承受痛苦。
想跨入 HYROX，不必先練成肌肉壯碩的舉重選手。這項運動中，許多知名選手的起點都大不相同，英國選手Lucy Procter就是其中之一。她十幾歲時開始參加越野跑，藉此建立自信，後來也在健身房找到志同道合的夥伴。19 歲時，她在他人鼓勵下參加了人生第一場 HYROX 賽事，地點就在格拉斯哥。如今，她已是紀錄保持人、16 至 24 歲組世界冠軍，也是 HYROX 頂級組別 Elite 15 的一員。
男子組 2024 年世界冠軍Alexander Rončević 的運動生涯始於青少年游泳選手時期；直到二十多歲，他每週在泳池裡的訓練距離仍高達 100 公里。發現自己無法以游泳為職業後，他開始把 HYROX 當成興趣，沒想到這項嗜好逐漸成了他的事業。這位奧地利選手認為，過去的游泳經歷讓他在 HYROX 的滑雪機項目中通常能大幅領先，稱這是「一大優勢」；而游泳也讓他養成了如今仍仰賴的自律精神與犧牲奉獻。
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新手也能參加 HYROX 嗎？
如果你完全沒有參加過健身賽事，也不用擔心，HYROX 歡迎新手報名參賽。只要「整體健康狀況良好」，年滿 16 歲者都可以參賽。
HYROX 賽事的強度，取決於你報名的組別。你可以依年齡報名，從 16 至 24 歲組、25 至 29 歲組，一直到 85 至 89 歲組都有。如果想先從較輕鬆的組別入門，建議選擇接力組或雙人組；這兩種賽制的訓練量都比個人組少。
接力組可說是 HYROX 最有派對氣氛的賽制，四人組隊參賽，分工完成所有挑戰：每人負責 2 個訓練站點和 2 段 1 公里跑步。賽程較短、節奏緊湊，無論參賽者或觀眾都能樂在其中。
想再升級挑戰，可以報名雙人組：兩位搭檔共同參賽，分擔各個訓練站點，但每一圈跑步都必須兩人一起完成。這個組別或許能真正檢驗你的體能，也讓你知道自己是否準備好挑戰個人組……
公開組（Open）是個人參賽的標準組別，選手獨自完成全程，也是最純粹的 HYROX 賽制。Pro 組的難度更高，使用的重量更重，參賽者也都是職業級選手。
想深入認識 HYROX 頂尖先鋒 Elite 15， Red Bull Beyond the ROX帶你一探究竟。以下是預告片：
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超越 ROX
跟隨這段充滿挑戰的休賽季旅程，看運動員如何磨練自我，在終極體能競賽中脫穎而出，成為 HYROX 的頂尖菁英選手。
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HYROX 為什麼這麼難？
想像一下，8 公里的跑步途中穿插 8 個不同訓練站點，每一站都用新的方式讓你在高強度挑戰中突破極限。才剛找到節奏，下一刻可能就得和雪橇較勁，或一再做波比跳、一路向前推進；此時你只能邊撐下去，邊想著還能從哪裡再擠出一股力氣。
比賽的容錯空間很小。在 Elite 15 頂尖組別，選手若發現自己的成績無法達到預期，中途退賽並不罕見；與其完成一場勝負已定的比賽，他們寧可保留體力。
我剛開始接觸這項運動時，大家都以為非得身材高大、體格壯碩才行，而我證明了他們錯了。
HYROX 不只考驗體力，也是一場腦力戰。參賽者得不斷在心中衡量時間、速度、強度、氧氣狀況與身體疲勞程度。想一路撐到最後一個訓練站點「藥球投擲」（Wall Balls），還保有一些餘力，可沒那麼容易。經驗在其中扮演重要角色，所以第一次參賽時，即使太早耗盡體力，或在其他環節遇上困難，也別擔心，下次你會做得更好。
HYROX 比賽流程如下：
- 1 公里跑步
- 1,000 公尺滑雪機 (SkiErg)
- 1 公里跑步
- 50 公尺雪橇推行
- 1 公里跑步
- 50 公尺雪橇拖行
- 1 公里跑步
- 80 公尺波比跳遠
- 1 公里跑步
- 1,000 公尺划船機 (Row)
- 1 公里跑步
- 200 公尺農夫走 (Farmers Carry)
- 1 公里跑步
- 100 公尺沙袋弓箭步 (Sandbag Lunges)
- 1 公里跑步
- 100 次藥球投擲 (Wall Balls)
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HYROX 新手該如何訓練？
找個適合 HYROX 訓練的場地
別以為附近的健身房有不少 HYROX 比賽會用到的器材，就一定適合你為首場賽事做準備。首先，先看看附近是否有提供 HYROX 專項訓練的場館，無論是器材、教練指導，甚至舉辦賽事都可以參考。你可以到HYROX 官方網站輸入地址，查詢附近是否有合作健身房。順帶一提，愛爾蘭有不少這類場館。
柔軟度至關重要
每次訓練前後都要伸展，幫助提升身體柔軟度。HYROX 比賽會動用許多不同肌群，平時做好伸展，到了賽場上就能發揮很大作用。如果你還沒有買泡棉滾筒，現在正是入手的好時機。
監測心率
HYROX 允許選手在比賽中佩戴智慧手錶、胸帶或其他心率監測裝置。賽事結合多種耗費體力、讓四肢發軟的項目，選手的心率經常居高不下，因此學會聆聽身體的反應，有助於掌握自己的極限，也能逐漸摸清何時該再加把勁。不過，有些職業選手有自己的做法，例如 Alexander Rončević 就選擇憑直覺跑步，不追蹤穿戴裝置的數據。他在紀錄片系列 Beyond the ROX 中說：「手錶無法告訴我自己的感受，也不知道我昨晚睡得好不好——要聆聽自己的身體。」
專注練好動作技巧
這些動作看起來或許很簡單，但在競爭差距極小的賽事中，技巧往往能帶來很大的影響——有時甚至比百米短跑選手的腿後肌還緊繃。推雪橇和拖雪橇不只需要強大的力量，也講究舉重選手般高度專注、重視動作品質的精準度。農夫走和沙袋弓箭步看似平常，若姿勢不正確，長期下來也可能增加受傷風險。波比跳則需要良好的協調性與爆發力，才能避免太早耗盡體力。至於滑雪機（SkiErg），它是 HYROX 技術要求最高的站點之一，需要維持穩定姿勢、掌握划動節奏，並有效運用划動幅度。簡單來說，先把技巧練好，再煩惱成績。
找出自己的弱項
針對自己較不擅長的項目加強訓練，HYROX 整體表現就有機會大幅提升。即使疲勞感增加，也別因此打退堂鼓；訓練平時較少用到的肌群，本來就需要時間適應。過程中難免有起伏，也會遇到不特別好或不特別差的日子。只要按著長期計畫持續訓練，很快就會看見明顯進步。
如果覺得一次訓練涵蓋所有項目不太可行，可以安排每週課表，確保每一項 HYROX 專項動作都能練到。這樣到了比賽當天，你就能把各項訓練串連起來。情況允許時，也可以模擬比賽流程，盡可能貼近正式賽事的實際體驗。
身形瘦小？不，你只是更符合空氣力學！
你以為一定要練得肌肉壯碩才行？那可不一定。西班牙鐵人三項選手轉戰 HYROX 的 Pelayo Menendez Fernandez，剛接觸這項新運動時，也曾被告知必須練壯一點。「我剛開始接觸這項運動時，大家都以為非得身材高大、體格壯碩才行，而我證明了他們錯了。」他在雪橇項目的表現讓眾人刮目相看，並在 Beyond the ROX 中對鏡頭表示：「只要有足夠的力量，也能在疲勞時繼續搬動重量，你就能有很強的競爭力。」
雪橇推行、沙袋弓箭步等項目，若有較多肌肉量和穩定的核心力量，完成起來會輕鬆許多。因此，無論是伏地挺身、仰臥起坐、舉重還是二頭彎舉，都能讓比賽過程順利一些；但一味追求大幅增肌，並不一定是最佳解方。
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其他 Red Bull 運動員也挑戰過 HYROX 嗎？
當然有。最近，奧地利鐵人三項選手暨長距離自行車專家 Michael Strasser 接受 Red Bull 安排的 HYROX 挑戰，也樂在其中。許多以其他運動聞名的 Red Bull 選手，同樣被 HYROX 帶來的全新體能挑戰吸引，就像BMX 巨星 Kieran Reilly 在2023 年首次參加 HYROX時親身體驗到的那樣：
「這是很不一樣的體能挑戰，」這位英國車手說。「對我來說，BMX 比賽是一趟高強度、約一分鐘的賽程；HYROX 則是長達一小時的中等強度 Zone 2 訓練。比賽時，每一趟都從頭到尾充滿挑戰；但參加 HYROX 時，整場維持在 80% 強度，同樣不輕鬆，只是挑戰的面向不同，例如如何掌握配速、持續撐下去。」
「雖然兩者的動作模式不同，但我想，BMX 訓練打下的基礎體能，尤其是腿部力量，或許對幾個以腿部為主的項目多少有幫助。我本來想說這也能幫上雪橇推行，但其實沒有……」
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如何像 HYROX 職業選手一樣備賽？
提升有氧能力固然重要，但許多職業選手會告訴你，培養足以面對艱難時刻的心理韌性，同樣不可或缺……
「她的臉上寫滿了痛苦。」HYROX 專家 Lauren Smith 在第一季 《Beyond the ROX》 中，談到障礙賽傳奇選手、轉戰 HYROX 的Ida Mathilde Steensgaard時如此說道。Steensgaard 在首戰就展現出色表現。Smith 接著說：「她知道怎麼待在那個低谷、那個痛苦深淵裡，並在其中承受煎熬。說到底，這就是優秀 HYROX 選手的特質，對吧？你能忍受多少痛苦呢？」
在 HYROX 每往上提升一個層級，都代表要承受更多痛苦。關鍵是訓練自己的心態，學會接受這些挑戰，同時也要相信自己能贏。Alexander Rončević 在 《Beyond the ROX》 中說：「Elite 15 選手和排名前 100 的選手之間有很大的差距，我認為差別大多在心態。而且我們大多數人都挺瘋的。」
選對鞋款
從舉重選手轉戰 HYROX 的 Robinson Bentler 在接受 Red Bull 訪問時表示，一雙合適的跑鞋可能左右成敗：「最重要的裝備就是跑鞋。要確保雙腳已經適應鞋子，而且鞋款能在弓箭步、藥球投擲和弧形跑道上跑步時提供良好穩定性。推雪橇和拖雪橇時，鞋底抓地力也不可或缺。」
預先擬定對策，應對疲勞
Bentler的另一項建議，是留意體力分配，確保自己能撐到終點：「HYROX 最好的配速策略，是選擇一個能維持約 75 分鐘的跑步速度。這個速度大約是全力的 80%，但保留的 20% 體力，能讓你應付那些會使體內乳酸大量累積的訓練站點。如果跑步時還能說出兩、三個句子，代表配速恰當；如果你幾乎喘不過氣，就該稍微放慢速度。」
做好水分補給
就像參加任何大型賽事前一樣，水分補充、營養攝取、身體活動度與睡眠，都會大幅影響你的表現。賽前記得補充足夠水分，也別忘了在需要提振精神時來一罐 Red Bull。
掌握平衡
訓練各方面得有所取捨。過度專注 HYROX 的某一項能力，其他方面可能就會受影響。在 《Beyond the ROX》 中，澳洲選手 James Kelly 提到，他和教練為了大幅提升跑步能力投入大量訓練，結果新賽季開始前，單側肌力受到影響，也讓他在比賽中的弓箭步力量下降。此後，他加強了不少單側肌力訓練，試著找回平衡。
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這一切值得嗎？
為 HYROX 投入訓練，並下定決心站上賽場，本身就是一項值得驕傲的成就。親友可以到場為你加油，同事則得準備好，在接下來至少一個月裡，聽你把同一段比賽故事講上 100 遍。
心理韌性與全身體能的提升（誰不想練出好身材呢？），也是訓練並參加 HYROX 的額外收穫。這些訓練能讓身體更強韌，也讓你在其他各種運動中表現得更出色。此外，HYROX 也是很棒的社交活動；參加 雙人組 或 接力組，就能和朋友一起完成目標。說不定，途中還會找到新的挑戰方向。
社群凝聚力正是 HYROX 獨特魅力的核心——問問任何一位參賽者就知道，連每週都全力以赴的職業選手也會這麼說。這項賽事重視團結、共同的熱情，以及意志堅定的選手彼此激勵、突破極限的熱血氛圍。大型賽事現場的能量更是令人震撼。
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總結：HYROX 為什麼這麼難？
HYROX 不只是一場比賽，更像是在極端考驗下完成的一套體能編舞；選手不僅要和時間競速，也得面對一群體能超群的對手。只要一個動作節奏沒抓準，或有一圈跑得不理想，很快就可能被其他選手甩開，甚至陷入更深的痛苦之中。
值得慶幸的是，HYROX 的一大優點，就是參賽者可以按照自己的步調完成賽事。雙人組或接力組也讓新手有機會先試試水溫，並和隊友分擔部分賽事負荷。毫無疑問，HYROX 難度不低，需要熟悉各項目的技巧，也要具備良好的體能基礎；但只要認真訓練，你或許也能站上起跑線。