這項健身賽事結合耐力與功能性訓練，2017 年於德國創辦後迅速竄紅，吸引全球頂尖體能好手參賽。但對一般健身房的運動愛好者來說，HYROX 到底有多難？

這得看幾個因素。HYROX 確實不容易，但絕非不可能完成。若你關注那些走遍世界、征戰頂尖賽事的菁英選手，就會知道要成為最頂尖的選手，背後付出了多少汗水與努力。不過在業餘組別，只要願意接受訓練帶來的疲累與痠痛，新手也完全可以參賽。

想跨入 HYROX，不必先練成肌肉壯碩的舉重選手。這項運動中，許多知名選手的起點都大不相同，英國選手 Lucy Procter 就是其中之一。她十幾歲時開始參加越野跑，藉此 建立自信 ，後來也在健身房找到志同道合的夥伴。19 歲時，她在他人鼓勵下參加了人生第一場 HYROX 賽事，地點就在格拉斯哥。如今，她已是紀錄保持人、16 至 24 歲組世界冠軍，也是 HYROX 頂級組別 Elite 15 的一員。

Alexander Rončević is a Hercules of HYROX © Red Bull Content Pool

男子組 2024 年世界冠軍 Alexander Rončević 的運動生涯始於青少年游泳選手時期；直到二十多歲，他每週在泳池裡的訓練距離仍高達 100 公里。發現自己無法以游泳為職業後，他開始把 HYROX 當成興趣，沒想到這項嗜好逐漸成了他的事業。這位奧地利選手認為，過去的游泳經歷讓他在 HYROX 的滑雪機項目中通常能大幅領先，稱這是「一大優勢」；而游泳也讓他養成了如今仍仰賴的自律精神與犧牲奉獻。

01 新手也能參加 HYROX 嗎？

如果你完全沒有參加過健身賽事，也不用擔心，HYROX 歡迎新手報名參賽。只要「整體健康狀況良好」，年滿 16 歲者都可以參賽。

HYROX 賽事的強度，取決於你報名的組別。你可以依年齡報名，從 16 至 24 歲組、25 至 29 歲組，一直到 85 至 89 歲組都有。如果想先從較輕鬆的組別入門，建議選擇 接力組 或 雙人組 ；這兩種賽制的訓練量都比個人組少。

接力組 可說是 HYROX 最有派對氣氛的賽制，四人組隊參賽，分工完成所有挑戰：每人負責 2 個訓練站點和 2 段 1 公里跑步。賽程較短、節奏緊湊，無論參賽者或觀眾都能樂在其中。

Entrants put through their paces in Red Bull Road to HYROX © Participants seen during Red Bull Road to Hyrox in Vienna, Austria on November 14, 2025

想再升級挑戰，可以報名 雙人組 ：兩位搭檔共同參賽，分擔各個訓練站點，但每一圈跑步都必須兩人一起完成。這個組別或許能真正檢驗你的體能，也讓你知道自己是否準備好挑戰個人組……

公開組（Open） 是個人參賽的標準組別，選手獨自完成全程，也是最純粹的 HYROX 賽制。Pro 組的難度更高，使用的重量更重，參賽者也都是職業級選手。

想深入認識 HYROX 頂尖先鋒 Elite 15， Red Bull Beyond the ROX 帶你一探究竟。以下是預告片：

1分鐘 超越 ROX 跟隨這段充滿挑戰的休賽季旅程，看運動員如何磨練自我，在終極體能競賽中脫穎而出，成為 HYROX 的頂尖菁英選手。

02 HYROX 為什麼這麼難？

想像一下，8 公里的跑步途中穿插 8 個不同訓練站點，每一站都用新的方式讓你在高強度挑戰中突破極限。才剛找到節奏，下一刻可能就得和雪橇較勁，或一再做波比跳、一路向前推進；此時你只能邊撐下去，邊想著還能從哪裡再擠出一股力氣。

比賽的容錯空間很小。在 Elite 15 頂尖組別，選手若發現自己的成績無法達到預期，中途退賽並不罕見；與其完成一場勝負已定的比賽，他們寧可保留體力。

Quotation 我剛開始接觸這項運動時，大家都以為非得身材高大、體格壯碩才行，而我證明了他們錯了。 Pelayo Menendez Fernandez

HYROX 不只考驗體力，也是一場腦力戰。參賽者得不斷在心中衡量時間、速度、強度、氧氣狀況與身體疲勞程度。想一路撐到最後一個訓練站點「藥球投擲」（Wall Balls），還保有一些餘力，可沒那麼容易。經驗在其中扮演重要角色，所以第一次參賽時，即使太早耗盡體力，或在其他環節遇上困難，也別擔心，下次你會做得更好。

HYROX 比賽流程如下：

1 公里跑步

1,000 公尺滑雪機 (SkiErg)

1 公里跑步

50 公尺雪橇推行

1 公里跑步

50 公尺雪橇拖行

1 公里跑步

80 公尺波比跳遠

1 公里跑步

1,000 公尺划船機 (Row)

1 公里跑步

200 公尺農夫走 (Farmers Carry)

1 公里跑步

100 公尺沙袋弓箭步 (Sandbag Lunges)

1 公里跑步

100 次藥球投擲 (Wall Balls)

03 HYROX 新手該如何訓練？

找個適合 HYROX 訓練的場地

別以為附近的健身房有不少 HYROX 比賽會用到的器材，就一定適合你為首場賽事做準備。首先，先看看附近是否有提供 HYROX 專項訓練的場館，無論是器材、教練指導，甚至舉辦賽事都可以參考。你可以到 HYROX 官方網站 輸入地址，查詢附近是否有合作健身房。順帶一提，愛爾蘭有不少這類場館。

柔軟度至關重要

每次訓練前後都要伸展，幫助提升身體柔軟度。HYROX 比賽會動用許多不同肌群，平時做好伸展，到了賽場上就能發揮很大作用。如果你還沒有買泡棉滾筒，現在正是入手的好時機。

監測心率

HYROX 允許選手在比賽中佩戴智慧手錶、胸帶或其他心率監測裝置。賽事結合多種耗費體力、讓四肢發軟的項目，選手的心率經常居高不下，因此學會聆聽身體的反應，有助於掌握自己的極限，也能逐漸摸清何時該再加把勁。不過，有些職業選手有自己的做法，例如 Alexander Rončević 就選擇憑直覺跑步，不追蹤穿戴裝置的數據。他在紀錄片系列 Beyond the ROX 中說：「手錶無法告訴我自己的感受，也不知道我昨晚睡得好不好——要聆聽自己的身體。」

專注練好動作技巧

這些動作看起來或許很簡單，但在競爭差距極小的賽事中，技巧往往能帶來很大的影響——有時甚至比百米短跑選手的腿後肌還緊繃。推雪橇和拖雪橇不只需要強大的力量，也講究舉重選手般高度專注、重視動作品質的精準度。農夫走和沙袋弓箭步看似平常，若姿勢不正確，長期下來也可能增加受傷風險。波比跳則需要良好的協調性與爆發力，才能避免太早耗盡體力。至於滑雪機（SkiErg），它是 HYROX 技術要求最高的站點之一，需要維持穩定姿勢、掌握划動節奏，並有效運用划動幅度。簡單來說，先把技巧練好，再煩惱成績。

Lucy Procter is one of the most exciting talents in HYROX today © Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

找出自己的弱項

針對自己較不擅長的項目加強訓練，HYROX 整體表現就有機會大幅提升。即使疲勞感增加，也別因此打退堂鼓；訓練平時較少用到的肌群，本來就需要時間適應。過程中難免有起伏，也會遇到不特別好或不特別差的日子。只要按著長期計畫持續訓練，很快就會看見明顯進步。

如果覺得一次訓練涵蓋所有項目不太可行，可以安排每週課表，確保每一項 HYROX 專項動作都能練到。這樣到了比賽當天，你就能把各項訓練串連起來。情況允許時，也可以模擬比賽流程，盡可能貼近正式賽事的實際體驗。

OCR legend Ida Mathilde Steensgaard has tested herself in HYROX © Jesper Gronnemark / Red Bull Content Pool

身形瘦小？不，你只是更符合空氣力學！

你以為一定要練得肌肉壯碩才行？那可不一定。西班牙鐵人三項選手轉戰 HYROX 的 Pelayo Menendez Fernandez，剛接觸這項新運動時，也曾被告知必須練壯一點。「我剛開始接觸這項運動時，大家都以為非得身材高大、體格壯碩才行，而我證明了他們錯了。」他在雪橇項目的表現讓眾人刮目相看，並在 Beyond the ROX 中對鏡頭表示：「只要有足夠的力量，也能在疲勞時繼續搬動重量，你就能有很強的競爭力。」

雪橇推行、沙袋弓箭步等項目，若有較多肌肉量和穩定的核心力量，完成起來會輕鬆許多。因此，無論是伏地挺身、仰臥起坐、舉重還是二頭彎舉，都能讓比賽過程順利一些；但一味追求大幅增肌，並不一定是最佳解方。

04 其他 Red Bull 運動員也挑戰過 HYROX 嗎？

當然有。最近，奧地利鐵人三項選手暨長距離自行車專家 Michael Strasser 接受 Red Bull 安排的 HYROX 挑戰，也樂在其中。許多以其他運動聞名的 Red Bull 選手，同樣被 HYROX 帶來的全新體能挑戰吸引，就像 BMX 巨星 Kieran Reilly 在2023 年首次參加 HYROX 時親身體驗到的那樣：

「這是很不一樣的體能挑戰，」這位英國車手說。「對我來說，BMX 比賽是一趟高強度、約一分鐘的賽程；HYROX 則是長達一小時的中等強度 Zone 2 訓練。比賽時，每一趟都從頭到尾充滿挑戰；但參加 HYROX 時，整場維持在 80% 強度，同樣不輕鬆，只是挑戰的面向不同，例如如何掌握配速、持續撐下去。」

「雖然兩者的動作模式不同，但我想，BMX 訓練打下的基礎體能，尤其是腿部力量，或許對幾個以腿部為主的項目多少有幫助。我本來想說這也能幫上雪橇推行，但其實沒有……」

05 如何像 HYROX 職業選手一樣備賽？

提升有氧能力固然重要，但許多職業選手會告訴你，培養足以面對艱難時刻的心理韌性，同樣不可或缺……

「她的臉上寫滿了痛苦。」HYROX 專家 Lauren Smith 在第一季 《Beyond the ROX》 中，談到障礙賽傳奇選手、轉戰 HYROX 的 Ida Mathilde Steensgaard 時如此說道。Steensgaard 在首戰就展現出色表現。Smith 接著說：「她知道怎麼待在那個低谷、那個痛苦深淵裡，並在其中承受煎熬。說到底，這就是優秀 HYROX 選手的特質，對吧？你能忍受多少痛苦呢？」

Jake Dearden digs deep at 2024's HYROX World Championship in France © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

在 HYROX 每往上提升一個層級，都代表要承受更多痛苦。關鍵是訓練自己的心態，學會接受這些挑戰，同時也要相信自己能贏。Alexander Rončević 在 《Beyond the ROX》 中說：「Elite 15 選手和排名前 100 的選手之間有很大的差距，我認為差別大多在心態。而且我們大多數人都挺瘋的。」

選對鞋款

從 舉重選手轉戰 HYROX 的 Robinson Bentler 在接受 Red Bull 訪問 時表示，一雙合適的跑鞋可能左右成敗：「最重要的裝備就是跑鞋。要確保雙腳已經適應鞋子，而且鞋款能在弓箭步、藥球投擲和弧形跑道上跑步時提供良好穩定性。推雪橇和拖雪橇時，鞋底抓地力也不可或缺。」

預先擬定對策，應對疲勞

Bentler 的另一項建議，是留意體力分配，確保自己能撐到終點：「HYROX 最好的配速策略，是選擇一個能維持約 75 分鐘的跑步速度。這個速度大約是全力的 80%，但保留的 20% 體力，能讓你應付那些會使體內乳酸大量累積的訓練站點。如果跑步時還能說出兩、三個句子，代表配速恰當；如果你幾乎喘不過氣，就該稍微放慢速度。」

Race judges will check your technique is correct © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

做好水分補給

就像參加任何大型賽事前一樣，水分補充、營養攝取、身體活動度與睡眠，都會大幅影響你的表現。賽前記得補充足夠水分，也別忘了在需要提振精神時來一罐 Red Bull。

掌握平衡

訓練各方面得有所取捨。過度專注 HYROX 的某一項能力，其他方面可能就會受影響。在 《Beyond the ROX》 中，澳洲選手 James Kelly 提到，他和教練為了大幅提升跑步能力投入大量訓練，結果新賽季開始前，單側肌力受到影響，也讓他在比賽中的弓箭步力量下降。此後，他加強了不少單側肌力訓練，試著找回平衡。

06 這一切值得嗎？

為 HYROX 投入訓練，並下定決心站上賽場，本身就是一項值得驕傲的成就。親友可以到場為你加油，同事則得準備好，在接下來至少一個月裡，聽你把同一段比賽故事講上 100 遍。

心理韌性與全身體能的提升（誰不想練出好身材呢？），也是訓練並參加 HYROX 的額外收穫。這些訓練能讓身體更強韌，也讓你在其他各種運動中表現得更出色。此外，HYROX 也是很棒的社交活動；參加 雙人組 或 接力組 ，就能和朋友一起完成目標。說不定，途中還會找到新的挑戰方向。

HYROX can become a great place to find a community © Onthatile Zulu performs at Hyrox at CTICC in Cape Town, South Africa on July 20, 2025

社群凝聚力正是 HYROX 獨特魅力的核心——問問任何一位參賽者就知道，連每週都全力以赴的職業選手也會這麼說。這項賽事重視團結、共同的熱情，以及意志堅定的選手彼此激勵、突破極限的熱血氛圍。大型賽事現場的能量更是令人震撼。

07 總結：HYROX 為什麼這麼難？

HYROX 不只是一場比賽，更像是在極端考驗下完成的一套體能編舞；選手不僅要和時間競速，也得面對一群體能超群的對手。只要一個動作節奏沒抓準，或有一圈跑得不理想，很快就可能被其他選手甩開，甚至陷入更深的痛苦之中。

值得慶幸的是，HYROX 的一大優點，就是參賽者可以按照自己的步調完成賽事。雙人組或接力組也讓新手有機會先試試水溫，並和隊友分擔部分賽事負荷。毫無疑問，HYROX 難度不低，需要熟悉各項目的技巧，也要具備良好的體能基礎；但只要認真訓練，你或許也能站上起跑線。

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