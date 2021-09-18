2021 世界拉力大賽希臘雅典衛城戰報- Kalle Rovanperä 再傳捷報

Kalle Rovanperä 脫下他的頭套，擦了擦額頭上的汗水。然後笑著搖搖頭。他順利達陣了。不知何故。就在周六午餐時刻，這位 Toyota 車手一直擔心雅典衛城拉力賽的領先優勢已經消失。但他害怕的一切都已過去了。

他挽回了局勢，並在一天後將他的 Toyota Yaris WRC 帶到了終點，並在世界拉力大賽輕鬆領先 Ott Tänak 的 Hyundai i20 Coupe 。

芬蘭籍車手表示：終於結束了。那是一個重要的時刻。我在溝裡……但太幸運了，好在我們在那裡無大礙。我速度太快了，節奏中的[速度]也太急了。我們很幸運。在那之後，我更加小心一點。

That's two WRC wins in the space of 3 rallies now for Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

小心，但要更快。然後又更快一點。

拉力賽車手真是特別。很顯然地，Rovanperä 比大多數人要更特別。在一小時左右之前還陷入困境，然後重新出發後，又創造另一個最快時間紀錄，真是非常出色。

這位 20 歲的年輕人現在正乘風破浪突破新局，週六在希臘中部舉行的比賽絕對證明了世界拉力錦標賽未來的所在。Rovanperä在愛沙尼亞的兩場拉力賽中贏得了他有史以來第一次 在WRC 的勝利，這是一個令人印象深刻的結果。但芬蘭車手和快速道路配合得恰恰好。

衛城拉力賽是 WRC 賽季倒數第二站礫石賽，與之前完全不同。是的，有些地方你可以稍微踩一下並拉一些速度，但在希臘可是為了生存，將汽車保持在一個整體，並維持輪胎的妥善與性能。

Ο Ogier τερμάτισε τρίτος και διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 當我看到我的主要對手發生了什麼事時，我不得不把自我放在一邊，並為積分而戰。 Sébastien Ogier

這是一場戰術性的拉力賽，關乎智慧與經驗，當比賽開始前幾天天氣變得有點糟時，對於情況的掌握與演變則是關鍵。

由於 2020 賽季，體驗世界拉力賽車時間的受限，Rovanperä 和副駕駛 Jonne Halttunen 真的無法掌握如此微妙賽事的精髓，對吧？

Rovanperä 將原有的傳統思維抛棄。

他在第一個碎石賽段專心體驗，然後隨著意志盡量發揮。他把最好的留到最後一個早上。在一個名為泰山 (Tarzan) 的賽段上，他全力挺進。穿越 23 公里，他比 Tänak 快了 14 秒，比隊友 Sébastien Ogier 快了28 秒。

他自己承認，這位7座世界冠軍在他的腦海裡，完全擴大了他在積分榜首位的領先優勢，不過還是......

Ogier 懊惱地搖搖頭說道：那正是時候。

沒有人不同意，也沒有人會不同意。

最後，Rovanperä 慶祝拿下完美的 30 分。一場勝利和加分賽段( Power Stage )的全部積分。

Ο Tanak ήταν 2oς παρότι τρόμαξε, που το αυτοκίνητο του δεν έπαιρνε μπρος © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：這輛車真的太適合我了，第一天賽程很不錯，但後來我們又做了一些改變，週六和今天變得更好。真的很棒。

通常，Rovanperä 被表揚時顯得有些尷尬緊張 ，並願意提供更深入的分析：當我們參加這些賽事時，就像新的拉力賽一樣，這幾乎是一個新的拉力據點，其他人沒有經驗。我們都是一樣的，都是第一次在這裡製作行動筆記——然後我會全力以赴，並在第一個循環中展現不一樣的節奏與速度。

Rovanperä 這次絕對與眾不同。

Ogier 拿下第３名，並在世界錦標賽積分榜上以 44 分取得領先。

Ogier 表示：我必須按照策略來佈局。這就是本週末的計劃。當我看到我的主要冠軍對手發生了什麼事時，這回我必須將自我放在一邊，為終點和積分而努力。

Rally Beligum winner Thierry Neuville went out with a mechanical problem © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai車隊的周末可能更糟。當 Tänak 排名第二的 i20 Coupe WRC 在最後賽段沒能率先發車時，此時韓國車隊全員屏息以待。最後，這位愛沙尼亞籍車手搞定了它，並拿下第２名，登上頒獎台的殊榮。

本賽事之前，有些人擔心雅典衛城的傳統挑戰可能已經不夠吸引力了，道路更順暢，秋季意味著更少的極端溫度。但別擔心，本週在拉米亞（ Lamia ）的希臘悲劇仍然是重要情節的一部分。