Max Verstappen 的耐力賽最強挑戰夥伴

是一項沒有任何車手能夠獨自征服的挑戰——即使是

也不例外。與這位 F1 明星一同前往德國參賽的，是 GT 賽事中的傑出車手 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer，他們各自帶來挑戰這場

所需的豐富經驗。以下就來看看他們是誰，以及每個人如何可能成為 Team Verstappen Racing 爭取佳績的關鍵。