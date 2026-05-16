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Motoring
Max Verstappen 的耐力賽最強挑戰夥伴
在 Max Verstappen 挑戰紐柏林 24 小時耐力賽之前，先認識加入 Team Verstappen 的幾位經驗豐富 GT 賽車手，以及他們各自能為這場賽車運動中最嚴苛考驗之一帶來什麼助力。
紐柏林 24 小時耐力賽是一項沒有任何車手能夠獨自征服的挑戰——即使是 Max Verstappen也不例外。與這位 F1 明星一同前往德國參賽的，是 GT 賽事中的傑出車手 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer，他們各自帶來挑戰這場 世界最艱難 24 小時賽事所需的豐富經驗。以下就來看看他們是誰，以及每個人如何可能成為 Team Verstappen Racing 爭取佳績的關鍵。
在Red Bull TV 上直播收看 ADAC RAVENOL 紐柏林 24 小時耐力賽的每一刻。
01
Lucas Auer：擁有賽車血統的奧地利車手
Lucas Auer 加入 Team Verstappen Racing 時，已是陣容中經驗最豐富的 GT 車手之一——也正是那種在紐柏林 24 小時耐力賽中生存下來所需要的冷靜、可靠存在。這位奧地利車手是 F1 傳奇人物 Gerhard Berger 的外甥，曾於 2015 至 2025 年間參加 167 場 DTM 賽事，拿下 11 場勝利，並以在壓力下兼具純粹速度與穩定表現而建立起名聲。
出生於提洛爾的 Auer，七歲便開始接觸卡丁車，並於 2011 年轉戰單座方程式賽車。他很快便展現實力，在新人賽季就拿下 JK Racing Asia Series 總冠軍；之後，他一邊征戰歐洲三級方程式錦標賽，也在 2013 年首次於 FIA 世界耐力錦標賽中體驗耐力賽。
但真正讓 Auer 成為車隊寶貴戰力的，是他多年累積的 GT 賽事經驗。紐柏林獎勵的是那些能夠應對車流、變化多端的賽道狀況與疲勞，同時仍能一圈接一圈維持高強度節奏的車手——而這些正是 Auer 職業生涯中磨練出的特質。在北環賽道（紐柏林賽車場的一部分）漫長的夜間賽段中，經驗與沉著有時和純粹速度一樣重要，而很少有車手比 Auer 更適合承擔這樣的任務。
02
Dani Juncadella：擁有殺手本能的西班牙車手
Dani Juncadella 帶來的，正是 Team Verstappen Racing 所需要的紐柏林實戰經驗。這位西班牙車手去年代表 Red Bull Team ABT 參加紐柏林 24 小時耐力賽，當時車隊一直具備強勁競爭力，直到比賽僅剩 90 分鐘時，因變速箱故障而讓奪勝希望破滅。
出生於巴塞隆納賽車世家的 Juncadella，於 2008 年加入 Red Bull 青少年車手培訓計畫，之後在單座方程式、DTM 與 GT 賽事中建立起成功的職業生涯。他曾於 2011 年贏得澳門格蘭披治大賽冠軍，並在 2012 年接連拿下 FIA 歐洲三級方程式錦標賽與三級方程式大師賽冠軍。
雖然 Juncadella 以多年征戰 DTM 廣為人知——他曾於 2018 年在贊德沃特拿下勝利——但如今他已成為耐力賽中最可靠的 GT 車手之一。他在 GT World Challenge Europe Endurance Cup 與 Intercontinental GT Challenge 奪下的冠軍頭銜，正凸顯他能為這支車隊在賽車運動最艱難賽事之一中帶來的寶貴經驗。
03
Jules Gounon：所到之處皆能取勝的法國車手
Jules Gounon 加入 Team Verstappen Racing 時，已擁有全場最亮眼的耐力賽履歷之一。這位法國車手是前 F1 車手 Jean-Marc Gounon 之子，並以擅長征戰世界上最艱難的 GT 賽事而建立起名聲。
儘管 Gounon 直到 15 歲才開始接觸賽車運動，但他很快便一路晉升，至今已兩度拿下斯帕 24 小時耐力賽總冠軍、三度贏得巴瑟斯特 12 小時耐力賽，並在 2023 年勞力士迪通拿 24 小時耐力賽中取得組別冠軍。他也已經在紐柏林 24 小時耐力賽登上過頒獎台——在這條知識與信心都可能成為勝負關鍵的賽道上，這樣的經驗至關重要。
如今 Gounon 代表 Winward Racing 征戰 DTM，並在 2025 年取得三次頒獎台成績；他為 Team Verstappen Racing 帶來了經過驗證的耐力賽血統、速度，以及北環賽道經驗。
04
Team Verstappen：北環賽道上的夢幻車隊
有一點很清楚——Verstappen 為自己首次挑戰紐柏林 24 小時耐力賽的駕駛艙，帶來了極其豐富的經驗。Auer、Juncadella 和 Gounon 合計參與過數百場世界級 GT 賽事，並在全球最重要的 GT 系列賽中拿下過冠軍頭銜。其他參賽車隊若想匹敵這組陣容，就必須拿出最佳狀態。
紐柏林是一個特別的地方，沒有任何其他賽道能與它相比。
Mercedes-AMG GT3 將參加最高等級的 SP9 組別，而整個週末的賽程也將逐步推向週六那場艱苦賽事的起跑時刻。週四與週五的練習和排位賽，將讓 Verstappen 與隊友們第一次真正有機會調校賽車，並適應北環賽道令人畏懼的嚴苛夜間條件。
週五的 Top Qualifying 決勝排位賽將決定前排起跑位置，隨後焦點將轉向重頭戲：在世界上最殘酷無情的賽道之一上，迎接 24 小時的車流、黑暗、變化多端的天氣，以及毫不間斷的壓力。比賽將於 UTC 時間 5 月 16 日中午 12 點 30 分起跑。可在Red Bull TV 與 Red Bull Motorsports YouTube channel頻道收看直播。