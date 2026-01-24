2026 年極限體能挑戰賽：突破自我極限的最佳賽事

別再只是旁觀。今年，是你將觀賽證換成計時晶片的時刻。在英國與歐洲各地，健身版圖已經發生改變。在這裡，僅僅為了美觀而訓練已遠遠不夠——現在，我們是為了挑戰體能紅線而訓練。

這是因為高強度的體能競賽——在這種比賽中，你的肺活量與心理韌性同樣重要——現已成為主流。更棒的是，許多競賽已成為跨界盛事，讓週末戰士與頂尖職業選手在同樣殘酷且毫不留情的賽道上，呼吸著同樣稀薄且極具挑戰的空氣。

HYROX is for everyone, with categories and classes to cover all bases © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

以下內容介紹的全球七大頂尖健身賽事，旨在協助你提升肌力與體能，同時磨練你的心理韌性。準備好了嗎？準備好發掘當你將體能引擎推向紅線極限時，會發生什麼。

01 HYROX：結合跑步與功能性健身的室內體能賽事

All of HYROX's exercise stations are recognisable to fitness fans © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

時間： 2026 年 1 月起

內容：一項全球性的室內體能賽事，結合了 8 公里的跑步與 8 個功能性健身關卡，以 1 公里跑步與一項 功能性運動交替進行，總共重複八次 。

對象： 從健身愛好者到頂尖職業選手的所有人。參賽者在標準化的組別中競爭：公開組（標準重量）、專業組（較重重量）、雙人組（兩人一組）以及接力組（四人一組）。一般報名沒有資格限制。

更多資訊： 在 HYROX，每場比賽都遵循相同的全球藍圖：8 公里跑步與 8 個功能性健身關卡。你跑完 1 公里，攻克一個關卡，並不斷重複直到衝過終點線。對於那些想與夥伴並肩作戰的人來說，雙人組模式是策略與磨難的結合。你與夥伴必須一起跑完每 1 公里，彼此差距需保持在 15 秒內，但你們可以隨意分配關卡的工作量。一名夥伴在推雪橇時苦戰，另一名可以趁機恢復；或者你們可以輪流以高速爆發完成藥球投擲。無論如何，HYROX 的核心在於 戰術同步 與心率管理。

價格： 約 145 歐元/160 美元（個人組），140 歐元/155 美元（雙人組）

02 Red Bull Gym Clash：充滿活力的全球健身房團隊對抗賽

Red Bull Gym Clash is all about teamwork © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

時間： 2026 年 3 月起

內容： 一項充滿活力的全球健身系列賽事，各大健身房在此展開正面對決，以證明其擁有最強大的運動員。該競賽分為四個充滿挑戰的階段來考驗團隊：海選（Selection）、國家預賽、國家決賽，以及在埃及舉辦的世界總決賽。Red Bull Gym Clash 旨在測試純粹的力量、耐力、技術技巧與策略。

對象：健身房會員與健身愛好者， 以四人混合團隊 形式參賽（兩男兩女）。若要獲得參加國家階段賽事的資格，運動員必須已加入其代表的健身房至少六個月，且年滿 18 歲。

更多資訊： 在 Red Bull Gym Clash 中，成功取決於團隊的總體表現，而非個人英雄主義。比賽形式包含一系列高強度訓練區塊：10 分鐘的力量測試（例如 3 次最大重量背槓深蹲）、20 分鐘的耐力 AMRAP（結合划船與同步啞鈴動作），以及 10 分鐘的技巧階梯。團隊必須保持動作同步並完美掌控轉換過程，因為所有四名運動員的總分將決定誰能晉級。這是一場關於疲勞管理的戰術對決，你將代表健身房的聲譽，與來自其他 28 個國家的對手競爭「地表最強健身房」的頭銜。

價格： 免費參加（經由健身房選拔活動）

03 World Fitness Project：職業與大眾運動員的集結之地

時間： 年度內設有三個分站，包含一場總決賽。確切日期與地點尚未公佈。

地點： 2026 年 WFP 總決賽將在哥本哈根舉行

Laura Horváth won the inaugural World Fitness Project title © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool 每項賽事都在卓越表現與社群凝聚時刻之間取得平衡。

內容： 一項體能競技聯賽，採用全新的方式建構功能性健身競賽。WFP 旨在將職業運動員與大眾運動員聚集在一起，每場賽事有超過 500 名參賽者，在卓越表現與 社群凝聚時刻 之間取得平衡。

更多資訊： 該聯賽採用分站巡迴賽模式，並致力於讓此項運動職業化，透過向參與整個賽季競爭的一群頂尖運動員提供職業合約。秉持著「源於運動員，服務運動員」的原則，WFP 努力在參賽者與健身社群之間建立更緊密的聯繫。

價格： 待定

04 Turf 競賽

時間： 2026 年 2 月起

地點： 倫敦、曼徹斯特、格拉斯哥、都柏林、馬拉加等城市

一場對配速與體能管理的殘酷考驗，勝負取決於團隊整體的表現。

對象： 專為各種規模與組成形式的團隊設計。旗艦級的冬季與夏季賽通常以六人混合團隊形式進行（三男三女），而「城市最強」（Fittest in the City）模式則採用四人團隊形式。參賽者根據能力分為三個組別報名：日常組（入門級）、進階組（資深運動員）以及精英組（頂尖選手）。

更多資訊： Turf Games 建立在包容性與同袍情誼之上，移除了如雙槓上（muscle-ups）或重負荷奧運舉重等高難度動作，以確保重點始終放在團隊合作與純粹的體力輸出上。對於想要挑戰心肺極限的人來說，Turf ENGINE 子組別提供了一場純粹的耐力賽。這場持續 45 到 60 分鐘的嚴酷挑戰完全專注於「器械」：滑雪機（SkiErg）、划船機、腳踏車與風扇車（Assault Bike），並穿插跑步和波比跳遠。這是一場對配速與體能管理的殘酷考驗，勝負取決於團隊整體的表現。

價格： 每人 110 歐元 / 120 美元起（以六人團隊 650 歐元 / 710 美元計算）

05 ATHX：適合所有程度的持續性功能性健身基準

時間： 2026 年 1 月起

地點： 倫敦、慕尼黑、馬德里、米蘭、巴黎、柏林、都柏林、格拉斯哥、哥本哈根、伯明罕、巴塞隆納、馬賽、利物浦、阿姆斯特丹

內容： 一場為期 2.5 小時的持續性功能性健身體驗，分為六個不同的區域。這項競賽鎖定三大核心支柱：力量（複合動作舉重）、耐力（跑步與划船）以及代謝激能（Metcon X）。其設計旨在成為一個可重複測試的全方位運動能力基準。

對象： 適合各種程度的運動員，分為 Lite、ATHX 與 Pro 三個類別。參賽者可以個人或雙人（男子、女子或混合組）形式參加。這種具包容性的形式專為健身房愛好者、混合型運動員及專業人士設計，並提供可調整的動作標準。

更多資訊： 在 ATHX 中，這是在結構化賽道上，一場與自己過去個人最佳紀錄（PB）及時間的競賽。你將從 30 分鐘的熱身區開始，接著進入力量區，挑戰背負式深蹲（back squats）與槓鈴肩推（strict presses）等複合動作的最大次數。在補給區短暫停留 10 分鐘後，你將進入耐力區進行高輸出的跑步與划船間歇。在配備最新科技的恢復區休息 30 分鐘後，賽事將在 Metcon X 達到高潮，這是一個包含沙包搬運、雙啞鈴動作及跳箱過的高強度功能性循環訓練。對於雙人組而言，策略在於如何分配 Metcon 的訓練量，以維持最快速度。

價格： 110 歐元 / 120 美元（個人），220 歐元 / 235 美元（雙人）

06 Wings for Life 全球路跑：適合所有程度、移動終點線的挑戰

時間： 2026 年 5 月起（確切日期因旗艦賽而異）

地點： 全球旗艦賽現場與透過 Wings for Life World Run App 進行的 虛擬參與

Lots of joy at Wings for Life World Run in Ljubljana, Slovenia © Wings for Life World Run

對象： 開放給各種程度的跑者與輪椅運動員。賽事設計具包容性，讓每個人只要能領先「終結者號」，就能持續參賽。2025 年，這項賽事匯集了來自 68 個國家、共 310,917 名參賽者，將旗艦賽與 App 路跑結合為一場全球性的運動。

更多資訊： Wings for Life 全球路跑之所以極端，並非因為障礙或速度，而是因為距離是開放式的，這挑戰了參賽者的體力與心理耐力。在深知終點線正在後方追趕的情況下，你必須調整自己的配速，這讓每一公里都成了一場策略之戰。2025 年的近期冠軍展現了卓越的耐力：

福田 穣（日本，福岡）：71.67 公里

艾絲特·菲佛（德國，慕尼黑）：59.03 公里

The Wings for Life World Run Catcher Car catches runners in Vienna © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

這項賽事也展示了許多動人的生命故事，例如瑞士的 David Mzee 在 2019 年從脊髓損傷中康復後行走了 390 公尺，體現了這場賽事激勵人心且具包容性的本質。全球同步起跑（UTC 11:00），讓參賽者能跨越所有時區與氣候，共同感受這份震撼。

價格： 25 歐元 / 27 美元