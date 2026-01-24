Competitors perform during Red Bull Gym Clash at Dubai Civil Defence in Dubai, United Arab Emirates, on June 28th, 2025.
Fitness Training

2026 年極限體能挑戰賽：突破自我極限的最佳賽事

從史詩級的體能競賽到激烈的高強度對決，2026 年的各項健身賽事無論是觀賞或親身參與，都令人熱血沸騰。
由 Ed Cooper 編寫
8 min readPublished on

別再只是旁觀。今年，是你將觀賽證換成計時晶片的時刻。在英國與歐洲各地，健身版圖已經發生改變。在這裡，僅僅為了美觀而訓練已遠遠不夠——現在，我們是為了挑戰體能紅線而訓練。
這是因為高強度的體能競賽——在這種比賽中，你的肺活量與心理韌性同樣重要——現已成為主流。更棒的是，許多競賽已成為跨界盛事，讓週末戰士與頂尖職業選手在同樣殘酷且毫不留情的賽道上，呼吸著同樣稀薄且極具挑戰的空氣。
Competitors perform during Hyrox in Auckland, NZ on February 2, 2025.

HYROX is for everyone, with categories and classes to cover all bases

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

有些人可能發現自己正埋頭苦練著同樣令人精疲力竭的間歇訓練，就如同 HYROX 的Jake Dearden 或 World Fitness Project 的Laura Horváth等世界冠軍在幾小時前所經歷的一樣；而其他人則熱衷於 Red Bull Gym Clash 與 ATHX中講求策略的團隊合作。
以下內容介紹的全球七大頂尖健身賽事，旨在協助你提升肌力與體能，同時磨練你的心理韌性。準備好了嗎？準備好發掘當你將體能引擎推向紅線極限時，會發生什麼。
01

HYROX：結合跑步與功能性健身的室內體能賽事

Onthatile Zulu and Matthew Stone perform at Hyrox at CTICC in Cape Town, South Africa on July 20, 2025.

All of HYROX's exercise stations are recognisable to fitness fans

© Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

時間：2026 年 1 月起
地點：倫敦、格拉斯哥、曼徹斯特、尼斯、聖加侖、畢爾包、都靈、維也納、卡托維茲、哥本哈根等 更多城市
內容：一項全球性的室內體能賽事，結合了 8 公里的跑步與 8 個功能性健身關卡，以 1 公里跑步與一項功能性運動交替進行，總共重複八次
對象：從健身愛好者到頂尖職業選手的所有人。參賽者在標準化的組別中競爭：公開組（標準重量）、專業組（較重重量）、雙人組（兩人一組）以及接力組（四人一組）。一般報名沒有資格限制。
更多資訊：在 HYROX，每場比賽都遵循相同的全球藍圖：8 公里跑步與 8 個功能性健身關卡。你跑完 1 公里，攻克一個關卡，並不斷重複直到衝過終點線。對於那些想與夥伴並肩作戰的人來說，雙人組模式是策略與磨難的結合。你與夥伴必須一起跑完每 1 公里，彼此差距需保持在 15 秒內，但你們可以隨意分配關卡的工作量。一名夥伴在推雪橇時苦戰，另一名可以趁機恢復；或者你們可以輪流以高速爆發完成藥球投擲。無論如何，HYROX 的核心在於 戰術同步 與心率管理。
價格：約 145 歐元/160 美元（個人組），140 歐元/155 美元（雙人組）
02

Red Bull Gym Clash：充滿活力的全球健身房團隊對抗賽

Participants perform during the Red Bull Gym Clash World Final in Athens, Greece, on October 4, 2025.

Red Bull Gym Clash is all about teamwork

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

時間：2026 年 3 月起
內容：一項充滿活力的全球健身系列賽事，各大健身房在此展開正面對決，以證明其擁有最強大的運動員。該競賽分為四個充滿挑戰的階段來考驗團隊：海選（Selection）、國家預賽、國家決賽，以及在埃及舉辦的世界總決賽。Red Bull Gym Clash 旨在測試純粹的力量、耐力、技術技巧與策略。
對象：健身房會員與健身愛好者，以四人混合團隊形式參賽（兩男兩女）。若要獲得參加國家階段賽事的資格，運動員必須已加入其代表的健身房至少六個月，且年滿 18 歲。
更多資訊：Red Bull Gym Clash中，成功取決於團隊的總體表現，而非個人英雄主義。比賽形式包含一系列高強度訓練區塊：10 分鐘的力量測試（例如 3 次最大重量背槓深蹲）、20 分鐘的耐力 AMRAP（結合划船與同步啞鈴動作），以及 10 分鐘的技巧階梯。團隊必須保持動作同步並完美掌控轉換過程，因為所有四名運動員的總分將決定誰能晉級。這是一場關於疲勞管理的戰術對決，你將代表健身房的聲譽，與來自其他 28 個國家的對手競爭「地表最強健身房」的頭銜。
價格：免費參加（經由健身房選拔活動）
03

World Fitness Project：職業與大眾運動員的集結之地

時間：年度內設有三個分站，包含一場總決賽。確切日期與地點尚未公佈。
地點：2026 年 WFP 總決賽將在哥本哈根舉行
Laura Horvath competes during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark, on 20th December 2025.

Laura Horváth won the inaugural World Fitness Project title

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

每項賽事都在卓越表現與社群凝聚時刻之間取得平衡。
內容：一項體能競技聯賽，採用全新的方式建構功能性健身競賽。WFP 旨在將職業運動員與大眾運動員聚集在一起，每場賽事有超過 500 名參賽者，在卓越表現與社群凝聚時刻之間取得平衡。
對象：雖然包含 Victor Hoffer, Laura HorvathNoah Ohlsen在內的頂尖運動員皆曾參與 WFP 的職業賽事，但該賽事的「業餘聯盟」（Rec League）則為全球的大眾運動員提供季度目標與全新的訓練計畫，並以能配合任何行程的靈活形式進行。
更多資訊：該聯賽採用分站巡迴賽模式，並致力於讓此項運動職業化，透過向參與整個賽季競爭的一群頂尖運動員提供職業合約。秉持著「源於運動員，服務運動員」的原則，WFP 努力在參賽者與健身社群之間建立更緊密的聯繫。
價格：待定
04

Turf 競賽

時間：2026 年 2 月起
地點：倫敦、曼徹斯特、格拉斯哥、都柏林、馬拉加等城市
內容：一場以團隊為核心的功能性健身節，將傳統團隊運動的氛圍帶入健身領域。比賽形式優先考量 "混合健身" ——在每場賽事的四到五項高強度訓練中，結合了力量、體能、爆發力與速度。
一場對配速與體能管理的殘酷考驗，勝負取決於團隊整體的表現。
對象：專為各種規模與組成形式的團隊設計。旗艦級的冬季與夏季賽通常以六人混合團隊形式進行（三男三女），而「城市最強」（Fittest in the City）模式則採用四人團隊形式。參賽者根據能力分為三個組別報名：日常組（入門級）、進階組（資深運動員）以及精英組（頂尖選手）。
更多資訊：Turf Games 建立在包容性與同袍情誼之上，移除了如雙槓上（muscle-ups）或重負荷奧運舉重等高難度動作，以確保重點始終放在團隊合作與純粹的體力輸出上。對於想要挑戰心肺極限的人來說，Turf ENGINE 子組別提供了一場純粹的耐力賽。這場持續 45 到 60 分鐘的嚴酷挑戰完全專注於「器械」：滑雪機（SkiErg）、划船機、腳踏車與風扇車（Assault Bike），並穿插跑步和波比跳遠。這是一場對配速與體能管理的殘酷考驗，勝負取決於團隊整體的表現。
價格：每人 110 歐元 / 120 美元起（以六人團隊 650 歐元 / 710 美元計算）
05

ATHX：適合所有程度的持續性功能性健身基準

時間：2026 年 1 月起
地點：倫敦、慕尼黑、馬德里、米蘭、巴黎、柏林、都柏林、格拉斯哥、哥本哈根、伯明罕、巴塞隆納、馬賽、利物浦、阿姆斯特丹
內容：一場為期 2.5 小時的持續性功能性健身體驗，分為六個不同的區域。這項競賽鎖定三大核心支柱：力量（複合動作舉重）、耐力（跑步與划船）以及代謝激能（Metcon X）。其設計旨在成為一個可重複測試的全方位運動能力基準。
對象：適合各種程度的運動員，分為 Lite、ATHX 與 Pro 三個類別。參賽者可以個人或雙人（男子、女子或混合組）形式參加。這種具包容性的形式專為健身房愛好者、混合型運動員及專業人士設計，並提供可調整的動作標準。
更多資訊：在 ATHX 中，這是在結構化賽道上，一場與自己過去個人最佳紀錄（PB）及時間的競賽。你將從 30 分鐘的熱身區開始，接著進入力量區，挑戰背負式深蹲（back squats）與槓鈴肩推（strict presses）等複合動作的最大次數。在補給區短暫停留 10 分鐘後，你將進入耐力區進行高輸出的跑步與划船間歇。在配備最新科技的恢復區休息 30 分鐘後，賽事將在 Metcon X 達到高潮，這是一個包含沙包搬運、雙啞鈴動作及跳箱過的高強度功能性循環訓練。對於雙人組而言，策略在於如何分配 Metcon 的訓練量，以維持最快速度。
價格：110 歐元 / 120 美元（個人），220 歐元 / 235 美元（雙人）
06

Wings for Life 全球路跑：適合所有程度、移動終點線的挑戰

時間：2026 年 5 月起（確切日期因旗艦賽而異）
地點： 全球旗艦賽現場與透過 Wings for Life World Run App 進行的虛擬參與
Lots of joy at Wings for Life World Run in Ljubljana, Slovenia.

Lots of joy at Wings for Life World Run in Ljubljana, Slovenia

© Wings for Life World Run

內容：與任何典型的路跑賽事不同， Wings for Life World Run 全球路跑以名為「終結者號」（Catcher Car）的移動終點線為其特色。開賽三十分鐘後，終結者號便會開始追趕，逐一超越跑者與輪椅使用者，直到每個人都被追上為止。這意味著你永遠無法確切知道比賽何時結束，使其成為一項對耐力、策略與心理素質的獨特考驗。參賽者可以選擇在城市官方旗艦賽中奔跑，或是透過應用程式虛擬參與，該程式會模擬終結者號並提供語音導引，帶來互動式的體驗。
對象：開放給各種程度的跑者與輪椅運動員。賽事設計具包容性，讓每個人只要能領先「終結者號」，就能持續參賽。2025 年，這項賽事匯集了來自 68 個國家、共 310,917 名參賽者，將旗艦賽與 App 路跑結合為一場全球性的運動。
更多資訊：Wings for Life 全球路跑之所以極端，並非因為障礙或速度，而是因為距離是開放式的，這挑戰了參賽者的體力與心理耐力。在深知終點線正在後方追趕的情況下，你必須調整自己的配速，這讓每一公里都成了一場策略之戰。2025 年的近期冠軍展現了卓越的耐力：
福田 穣（日本，福岡）：71.67 公里
艾絲特·菲佛（德國，慕尼黑）：59.03 公里
Excitement at the Wings for Life World Run in Vienna, Austria, May 2024, as runners engage with the iconic Catcher Car

The Wings for Life World Run Catcher Car catches runners in Vienna

© Philipp Greindl for Wings for Life World Run

這項賽事也展示了許多動人的生命故事，例如瑞士的 David Mzee 在 2019 年從脊髓損傷中康復後行走了 390 公尺，體現了這場賽事激勵人心且具包容性的本質。全球同步起跑（UTC 11:00），讓參賽者能跨越所有時區與氣候，共同感受這份震撼。
價格：25 歐元 / 27 美元

