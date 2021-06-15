Завдяки двом командам і низці найталановитіших гонщиків Red Bull протягом багатьох років можна було побачити на перших позиціях на стартовій решітці і в паддоку, де вони відзначали результат. За роки участі в цій престижній серії перегонів команди Red Bull Racing та Scuderia AlphaTauri завоювали безліч титулів і призів. У зв'язку з цим ми хотіли б поділитися абсолютно новими захоплюючими зйомками залаштунків, зі спеціальних заходів і міжнародних змагань. Представляємо добірку наших улюблених відеороликів.

5 приголомшливих заїздів команди Red Bull Racing

Red Bull Racing — команда Формули-1, яка любить повеселитися. За межами гоночного треку вони виконують неймовірні видовищні трюки, просуваючи спорт в усьому світі. Представляємо п'ять кращих з них. Як щодо пончика на даху хмарочоса? А сутички з командою по регбі? Макс Ферстаппен проти гірськолижника Акселя Лунда Свіндаля на знаменитій горі Ханенкамм в австрійському містечку Кіцбюелі. Що може бути крутішим безпрецедентної подорожі на болідах Формули-1 з Долини монументів, штат Юта, через Лас-Вегас в Майамі-Біч, штат Флорида? Все просто: піт-стоп в умовах невагомості на борту літака.

5 моментів команди Red Bull Racing поза треком

Голландська подорож Макса Ферстаппена

На честь повернення Гран-прі Нідерландів Макс Ферстаппен і його товариш по команді Алекс Албон вирушили в дивовижний тур культовими місцями Голландії. Вони виїхали з великого порту в рідному місті Ферстаппена Роттердамі, проїхали через величезні оранжереї і канали з вітряними млинами, вулицями Гааги і через пляж, де зустріли чемпіона світу з мотокросу в класі MXGP Джеффрі Херлінгса, і нарешті дісталися до Зандворта, щоб зробити ефектне коло по гоночній трасі.

Подорож Ферстаппена та Албона Нідерландами

Зйомки Голландської подорожі Макса Ферстаппена

Зазирни залаштунки зйомок фільму про Голландську подорож команди Red Bull Racing, дізнайся цікаві факти і заціни приголомшливу операторською роботою. Щоб зняти цей ролик, потрібно було продумати усе до дрібниць: від автомобілів і обладнання до логістики. Його творцям доводилося рано вставати і пізно лягати, а самі зйомки проходили у міжсезоння — посеред голландської зими. Усе трималося в найсуворішому секреті, але у маленькій країні чутки швидко поширюються, тому знімати доводилося швидко, поки не прибули фанати.

За лаштунками подорожі Ферстаппена та Албона Нідерландами

Проект Istanbulls: чудовий тур Стамбулом

На честь свого дебюту команда Scuderia AlphaTauri вирішила влаштувати ефектний проїзд осіннім Стамбулом з приголомшливими видами. П'єр Гаслі та Алекс Албон проїхали містом повз площу Султанахмет і культову Блакитну мечеть, під і над протокою Босфор, а потім зустрілися на піт-стопі посеред Моста мучеників, що з'єднує азіатську і європейську частини Стамбула.

Проект Istanbulls

Як провести піт-стоп в умовах невагомості

Команда Red Bull Racing — найкраща у піт-стопах. Вона володіє світовим рекордом за найшвидшим піт-стопом, встановленим на Гран-прі Бразилії 2019 року: усього 1,82 секунди знадобилося, щоб замінити колеса на боліді Макса Ферстаппена. З 2018 команда щорічно виграє нагороди за Кращий піт-стоп. З треком усе ясно, а як щодо космосу? Команда піднялася в небо, щоб виконати піт-стоп в невагомості на борту великогабаритного літака Іл-76 та зняти про це ролик. Зазирни залаштунки зйомок в Центрі підготовки космонавтів, щоб побачити, як вони виконували піт-стоп в абсолютно незвичайних умовах.

За лаштунками зйомки фільму про піт-стоп у невагомості

Команда Red Bull Racing проти команди регбістів

Один з найбільш пам'ятних і веселих відеороликів з колекції Red Bull Racing вийшов, коли Даніель Ріккардо спробував відповісти на старий як світ питання: хто сильніший — болід Формули-1 або команда з регбі? Ріккардо зі спеціальною накладкою попереду автомобіля зійшовся в сутичці з титулованим клубом Bath Rugby з англійської Прем'єр-ліги.

F1 Scrum

Кращі моменти за 15-річну історію виступів Red Bull Racing

На честь святкування 300-ї гонки команди Red Bull Racing під час Гран-прі Туреччини 2020 року ми зібрали кращі моменти з історії її виступів. У 2005 році команда прийшла в Формулу-1 з метою не тільки перемагати, а й отримувати від цього задоволення. У них не лише швидкі автомобілі, але і найбільший моторхоум в паддоку, де проводяться класні вечірки, а ще на Гран-прі Монако у них був свій басейн. 65 перемог, 4 чемпіонські титули і 4 Кубки конструкторів. Ось 8 відмінних причин віддати належне Red Bull Racing.

Die Top 8 Red Bull Racing Momente

Боротьба AlphaTauri за вихід на трасу

Представляємо документальний фільм про команду Scuderia AlphaTauri, який розкриває багато секретів Формули-1. На початку сезону 2020 року AlphaTauri влаштувала вражаючу презентацію в аеропорту Зальцбурга в Австрії, представивши новий автомобіль, нову ліврею і нову команду Формули-1. Потім вони вирушили на Гран-прі Австралії, однак чемпіонат скасували через пандемію. У них було менше двох тижнів, щоб переоснастити боліди і підготуватися до першого Гран-прі Австрії.

Подивися, як керівник команди Франц Тост, менеджер Грем Уотсон і технічний директор Джоді Еггінтон, а також гонщики П'єр Гаслі і Данило Квят поспішали, щоб почати сезон, де вони наберуть очки в своєму дебютному виступі і в кінцевому рахунку виграють титул Кращої нової команди Формули-1.

Filmska preporuka: Open the Doors

F1 проти MotoGP ™: Марк Маркес проти себе самого

Гонка століття. Формула-1 проти MotoGP ™. Honda проти Honda. Марк Маркес проти Марка Маркеса. У «червоному кутку» чемпіон світу в класі MotoGP Марк Маркес на мотоциклі Repsol Honda RC213, а в «синьому кутку» — знову він за кермом боліда Red Bull Racing RB8, який привів Себастьяна Феттеля до перемоги в чемпіонаті Формули-1 2012 року.

F1 проти MotoGP на Red Bull Ring

Мотоцикл відрізняється блискавичним прискоренням, низькою вагою і неймовірною прямолінійною швидкістю, тоді як у автомобіля Формули-1 в два рази більше коліс, вдвічі більший об'єм двигуна і перевершує притискна сила. Хто виявиться швидшим на трасі Red Bull Ring? Пора дізнатися.

Познайомся з командою П'єра Гаслі

Щоб дізнатися більше про життя професійного гонщика, потрібно згадати час, коли П'єр Гаслі був новачком Формули-1. Ми познайомимося з командою, яка допомагає спортсмену на трасі і за її межами. Правою рукою Гаслі під час гонки є інженер Маттіа Спіні, який робить все, щоб ідеально підготувати машину і виграти кожну секунду на трасі. Тим часом, особистий тренер Пірі Салмела стежить за фізичним і психологічним станом Гаслі, допомагаючи йому залишатися на піку спортивної форми і зосередитися на виступі. Дізнайся, як три людини допомагають перемагати.

Trust

Виступ Макса в Bulls on Ice

Чемпіони Формули-1 Макс Ферстаппен і П'єр Гаслі вирушили у Нідерланди, щоб спробувати себе в картингу. Дивись, як веселі хлопці ковзають льодовою трасою, малюють снігові «пончики» і навертають кола у своїх хот-родах. Чого не зробиш заради розваги?

Bulls On Ice