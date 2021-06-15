Changing wheels in zero gravity
© Denis Klero
Формула 1

Дивись 11 кращих відео з F1 від Red Bull і відчуй драйв гонки

Ніщо не зрівняється з Формулою-1 за швидкістю, небезпекою і красою. Представляємо 11 найкращих відеороликів за участю команд Red Bull Racing і Scuderia AlphaTauri.
Автор Пол Кейт
Опубліковано
Частина історії

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Pierre Gasly

FranceFrance

Christian Horner OBE

United KingdomUnited Kingdom

Filmska preporuka: Open the Doors

20 хв

Ultimate Gasly

1 Сезон · 5 епізодів
Завдяки двом командам і низці найталановитіших гонщиків Red Bull протягом багатьох років можна було побачити на перших позиціях на стартовій решітці і в паддоку, де вони відзначали результат. За роки участі в цій престижній серії перегонів команди Red Bull Racing та Scuderia AlphaTauri завоювали безліч титулів і призів. У зв'язку з цим ми хотіли б поділитися абсолютно новими захоплюючими зйомками залаштунків, зі спеціальних заходів і міжнародних змагань. Представляємо добірку наших улюблених відеороликів.

5 приголомшливих заїздів команди Red Bull Racing

Red Bull Racing — команда Формули-1, яка любить повеселитися. За межами гоночного треку вони виконують неймовірні видовищні трюки, просуваючи спорт в усьому світі. Представляємо п'ять кращих з них. Як щодо пончика на даху хмарочоса? А сутички з командою по регбі? Макс Ферстаппен проти гірськолижника Акселя Лунда Свіндаля на знаменитій горі Ханенкамм в австрійському містечку Кіцбюелі. Що може бути крутішим безпрецедентної подорожі на болідах Формули-1 з Долини монументів, штат Юта, через Лас-Вегас в Майамі-Біч, штат Флорида? Все просто: піт-стоп в умовах невагомості на борту літака.
Формула 1 · 9 хв
5 моментів команди Red Bull Racing поза треком

Голландська подорож Макса Ферстаппена

На честь повернення Гран-прі Нідерландів Макс Ферстаппен і його товариш по команді Алекс Албон вирушили в дивовижний тур культовими місцями Голландії. Вони виїхали з великого порту в рідному місті Ферстаппена Роттердамі, проїхали через величезні оранжереї і канали з вітряними млинами, вулицями Гааги і через пляж, де зустріли чемпіона світу з мотокросу в класі MXGP Джеффрі Херлінгса, і нарешті дісталися до Зандворта, щоб зробити ефектне коло по гоночній трасі.
Формула 1 · 5 хв
Подорож Ферстаппена та Албона Нідерландами

Зйомки Голландської подорожі Макса Ферстаппена

Зазирни залаштунки зйомок фільму про Голландську подорож команди Red Bull Racing, дізнайся цікаві факти і заціни приголомшливу операторською роботою. Щоб зняти цей ролик, потрібно було продумати усе до дрібниць: від автомобілів і обладнання до логістики. Його творцям доводилося рано вставати і пізно лягати, а самі зйомки проходили у міжсезоння — посеред голландської зими. Усе трималося в найсуворішому секреті, але у маленькій країні чутки швидко поширюються, тому знімати доводилося швидко, поки не прибули фанати.
Формула 1 · 17 хв
За лаштунками подорожі Ферстаппена та Албона Нідерландами

Проект Istanbulls: чудовий тур Стамбулом

На честь свого дебюту команда Scuderia AlphaTauri вирішила влаштувати ефектний проїзд осіннім Стамбулом з приголомшливими видами. П'єр Гаслі та Алекс Албон проїхали містом повз площу Султанахмет і культову Блакитну мечеть, під і над протокою Босфор, а потім зустрілися на піт-стопі посеред Моста мучеників, що з'єднує азіатську і європейську частини Стамбула.
Формула 1 · 4 хв
Проект Istanbulls

Як провести піт-стоп в умовах невагомості

Команда Red Bull Racing — найкраща у піт-стопах. Вона володіє світовим рекордом за найшвидшим піт-стопом, встановленим на Гран-прі Бразилії 2019 року: усього 1,82 секунди знадобилося, щоб замінити колеса на боліді Макса Ферстаппена. З 2018 команда щорічно виграє нагороди за Кращий піт-стоп. З треком усе ясно, а як щодо космосу? Команда піднялася в небо, щоб виконати піт-стоп в невагомості на борту великогабаритного літака Іл-76 та зняти про це ролик. Зазирни залаштунки зйомок в Центрі підготовки космонавтів, щоб побачити, як вони виконували піт-стоп в абсолютно незвичайних умовах.
Формула 1 · 11 хв
За лаштунками зйомки фільму про піт-стоп у невагомості

Команда Red Bull Racing проти команди регбістів

Один з найбільш пам'ятних і веселих відеороликів з колекції Red Bull Racing вийшов, коли Даніель Ріккардо спробував відповісти на старий як світ питання: хто сильніший — болід Формули-1 або команда з регбі? Ріккардо зі спеціальною накладкою попереду автомобіля зійшовся в сутичці з титулованим клубом Bath Rugby з англійської Прем'єр-ліги.
Формула 1 · 1 хв
F1 Scrum

Кращі моменти за 15-річну історію виступів Red Bull Racing

На честь святкування 300-ї гонки команди Red Bull Racing під час Гран-прі Туреччини 2020 року ми зібрали кращі моменти з історії її виступів. У 2005 році команда прийшла в Формулу-1 з метою не тільки перемагати, а й отримувати від цього задоволення. У них не лише швидкі автомобілі, але і найбільший моторхоум в паддоку, де проводяться класні вечірки, а ще на Гран-прі Монако у них був свій басейн. 65 перемог, 4 чемпіонські титули і 4 Кубки конструкторів. Ось 8 відмінних причин віддати належне Red Bull Racing.
Формула 1 · 10 хв
Die Top 8 Red Bull Racing Momente

Боротьба AlphaTauri за вихід на трасу

Представляємо документальний фільм про команду Scuderia AlphaTauri, який розкриває багато секретів Формули-1. На початку сезону 2020 року AlphaTauri влаштувала вражаючу презентацію в аеропорту Зальцбурга в Австрії, представивши новий автомобіль, нову ліврею і нову команду Формули-1. Потім вони вирушили на Гран-прі Австралії, однак чемпіонат скасували через пандемію. У них було менше двох тижнів, щоб переоснастити боліди і підготуватися до першого Гран-прі Австрії.
Подивися, як керівник команди Франц Тост, менеджер Грем Уотсон і технічний директор Джоді Еггінтон, а також гонщики П'єр Гаслі і Данило Квят поспішали, щоб почати сезон, де вони наберуть очки в своєму дебютному виступі і в кінцевому рахунку виграють титул Кращої нової команди Формули-1.
Формула 1 · 20 хв
Filmska preporuka: Open the Doors

F1 проти MotoGP ™: Марк Маркес проти себе самого

Гонка століття. Формула-1 проти MotoGP ™. Honda проти Honda. Марк Маркес проти Марка Маркеса. У «червоному кутку» чемпіон світу в класі MotoGP Марк Маркес на мотоциклі Repsol Honda RC213, а в «синьому кутку» — знову він за кермом боліда Red Bull Racing RB8, який привів Себастьяна Феттеля до перемоги в чемпіонаті Формули-1 2012 року.
Формула 1 · 2 хв
F1 проти MotoGP на Red Bull Ring
Мотоцикл відрізняється блискавичним прискоренням, низькою вагою і неймовірною прямолінійною швидкістю, тоді як у автомобіля Формули-1 в два рази більше коліс, вдвічі більший об'єм двигуна і перевершує притискна сила. Хто виявиться швидшим на трасі Red Bull Ring? Пора дізнатися.

Познайомся з командою П'єра Гаслі

Щоб дізнатися більше про життя професійного гонщика, потрібно згадати час, коли П'єр Гаслі був новачком Формули-1. Ми познайомимося з командою, яка допомагає спортсмену на трасі і за її межами. Правою рукою Гаслі під час гонки є інженер Маттіа Спіні, який робить все, щоб ідеально підготувати машину і виграти кожну секунду на трасі. Тим часом, особистий тренер Пірі Салмела стежить за фізичним і психологічним станом Гаслі, допомагаючи йому залишатися на піку спортивної форми і зосередитися на виступі. Дізнайся, як три людини допомагають перемагати.
Формула 1 · 4 хв
Trust

Виступ Макса в Bulls on Ice

Чемпіони Формули-1 Макс Ферстаппен і П'єр Гаслі вирушили у Нідерланди, щоб спробувати себе в картингу. Дивись, як веселі хлопці ковзають льодовою трасою, малюють снігові «пончики» і навертають кола у своїх хот-родах. Чого не зробиш заради розваги?
Формула 1 · 2 хв
Bulls On Ice
Частина історії

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Pierre Gasly

FranceFrance

Christian Horner OBE

United KingdomUnited Kingdom

Filmska preporuka: Open the Doors

20 хв

Ultimate Gasly

1 Сезон · 5 епізодів
Формула 1
Formula Racing