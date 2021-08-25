01 Що таке брейк?

Брейк — це динамічний акробатичний вуличний танець. Його виконують бі-бої і бі-гьорлз . Саме так називають хлопців і дівчат, які танцюють брейк. Взагалі, це перший танець вуличної культури хіп-хопу і водночас один з основних його елементів. Поруч з ді-джеями , МС, репери та графіті.

Джейзі Джесс з банди Rock Steady Crew © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 Хто винайшов брейк?

Що таке брейк? Це інструментальна частина треку. Зазвичай, складається з перкусії та басу.

1970-й рік. Хіп-хоп тільки-но зароджується. У Бронксі, одному з районів Нью-Йорка, ді-джей Кул Герк помітив, що молоді сусіди, які приходять до нього на туси, продовжують танцювати навіть у перервах між треками, коли з усієї пісні грає тільки бас або перкусія. Це і отримало назву «брейк».

Він почав експериментувати і крутити дві копії однієї платівки, міксуючи їх і роблячи все довші перерви між піснями. Тоді танцівники змогли краще проявити себе. Саме це і стало початком створення брейку. Коли бі-бої і бі-гьорлз танцювали у перервах, тобто в цих самих «брейках» між треками.

03 Музика брейку

В основному, брейк танцюють під спеціальний біт, фанк, реп або соул. Є навіть такі треки, які одразу асоціюють із брейком:

Apache від Incredible Bongo Band;

Just begun Джиммі Кастора Банча;

The Mexican у виконанні банди Babe Ruth;

Give it up or turn it loose Джеймса Брауна.

Це вже класика. Утім, брейк-біти іноді можна витягнути з дуже несподіваних треків. Таких, як «Увертюра» з рок-опери «Ісус Христос — Суперзірка».

Ді-джей Скім Річардс за вертушкою © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

04 Як брейк став всесвітньо відомим?

Отож, 1970-ті. Брейк активно шириться районами Нью-Йорка. ЗМІ почали звертати увагу на танцівників, яких повсякчас бачили на спеціальних вечірках, або ж просто посеред парків чи клубів. Їх починали піарити, а разом з ними і знайомити світ з брейком.

У 1982-му банда Rock Steady вирушає в європейський хіп-хоп-тур Roxxy. Вони виступають у Лондоні та Парижі, а потім навіть залітають на мегапопулярне американське шоу Девіда Леттермана у 1983-му.

У 1984-му вже по всіх Штатах транслювали виступ The New City Breakers перед президентом Рейганом. Бі-бої і бі-гьорлз все частіше стали з’являтися у кліпах і голівудських фільмах, таким чином популяризуючи культуру в світі.

05 Чому брейкданс — це неправильний термін?

Оригінальна назва танцю саме брейк (якщо англійською, то breaking). Брейкданс — це термін, який помилково ввели ЗМІ, після того, як менеджер Rock Steady Crew обмовився в інтерв’ю під час європейського туру команди.

Roxrite робить двіж © Lea Duval/Red Bull Content Pool

06 Базові елементи брейку

Брейк складається з наступних базових елементів :

Toprock — останній момент до падіння на підлогу. Деякі використовують спеціально для цього такі штуки, як індійська або перехресна стежка. Go downs — рухи, аби опуститися вниз. Основа — це падіння на коліна, або оберти довкола своєї осі. Footwork — це, коли ти тримаєшся на руках і робиш різні штуки ногами. Наприклад, крокуєш у повітрі. Freezes — це момент, коли танцівники завмирають і тримають тіло в одному положенні. Усе як у грі. Power moves — коли ти динамічно крутиш тілом, рухаєшся вперед чи назад, ніби виштовхуючись. Tricks — трюки, а куди ж без них? Тут уже на твій смак. Можеш ламати кроки, міксувати заморозку і виштовхування, або ж стрибати на руках — усе, що собі придумаєш. Transitions — переходи, або ж рухи, які тобі треба, аби з’єднати всі елементи до купи. Ти можеш впасти, або ж навпаки зависнути і почати виконувати інший елемент.

Кейт проти Емі на Red Bull BC One 2018 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

07 Що таке шифр і для чого він треба?

Шифр — це імпровізований танцмайданчик. Коли народ колом обступає брейкерів, аби ті змогли потанцювати. Це ледь не основний елемент культури. Такі кола утворюють де-завгодно і коли-завгодно — на вечірках у клубах, чи на асфальті біля них. Так само брейкери можуть викликати один одного в коло, або ж закінчувати батл — просто вийшовши з нього.

08 Змагання з брейку

Зі звичайних танців на вечірках брейк виріс у справжнє всесвітнє змагання і форму мистецтва із сотнями подій по всьому світу. Вони можуть бути різного формату. Наприклад, віч-на-віч або банда на банду (від двох до восьми танцівників за сторону).

Разом з брейкерами обов’язково буде МС з мікрофоном, ді-джей за пультом і від трьох до шести суддів. Зазвичай, це вже відомі брейкери, які визначають переможця в кінці кожного батлу.

Тайсуке і його банда Flooriorz на Battle of the Year. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Найвідоміші світові турніри з брейку:

Battle of the Year (найтриваліша подія з усіх);

Freestyle Session (США);

The Notorious IBE (Нідерланди);

Red Bull BC One (по всьому світу);

The UK B-Boy Championships (Велика Британія);

The Legits Blast Series (Словаччина, Чехія і США);

BBIC (Корея).

Крім того, брейк включений до офіційних видів спорту Олімпіади-2024 у Парижі! І, схоже, що зовсім не планує зупинятися на досягнутому.