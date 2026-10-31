Як підготуватися до дня виходу GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) має стати одним із наймасштабніших ігрових релізів десятиліття. Через 13 років після GTA 5 наступна відкритосвітова пригода від Rockstar повертає гравців до Вайс-Сіті 19 листопада 2026 року. Відлічуєш дні ще від першого трейлера чи тільки починаєш хвилюватися? Ось сім способів підготуватися до дня релізу.

01 Звільни календар на день релізу

Плануй заздалегідь, не домовляйся про те, що потім доведеться скасувати © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Ніщо інше в цьому списку не має значення, якщо в тебе немає вільного часу, щоб сісти грати в GTA 6, коли вона вийде. Якщо ти затятий фанат і чекаєш понад десять років, подумай про те, щоб зарезервувати час у робочому й соціальному календарях.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Взяти відпустку на роботі вдається не всім, але принаймні можна спробувати домовитися з партнером чи партнеркою та з батьками, щоб звільнити розклад від соціальних зобов'язань. Друзі хочуть зустрітися? Будь-які інші вихідні підійдуть, дякуємо!

02 Обери видання й оформи передзамовлення

Набір «Vintage Vice City» доступний при попередньому замовленні © Rockstar Games/Take-Two Interactive

У GTA 6 буде два видання на вибір. Standard Edition включає повну гру, а Ultimate Edition додає набір додаткового внутрішньоігрового контенту: майстерні для модифікацій транспорту, транспорт для схованок (safehouse), стилі Вайс-Сіті, персоналізовані варіанти зброї, ексклюзивний транспорт і не тільки.

Standard Edition коштуватиме £69,99 / $79,99 / €79,99, а Ultimate Edition — £89,99 / $99,99 / €99,99. Обидва видання при передзамовленні також включають Vintage Vice City Pack і один місяць GTA+.

Чи варте додаткового контенту додаткових грошей, залежить від особистих уподобань. Якщо ти вже вирішив і знаєш, що гратимеш із першого дня, передзамовлення означає одним клопотом менше перед релізом.

03 Запасися снеками й напоями

Підготуй необхідне, перш ніж зачинитися вдома © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Під час довших ігрових сесій тобі знадобиться чим підживлятися. Збалансований раціон нічим не замінити, але кілька снеків під рукою — зручний спосіб підтримувати сили без зайвих походів на кухню.

Запасися ще до релізу, щоб не відриватися від Вайс-Сіті саме тоді, коли все стає по-справжньому цікавим.

04 Розбери великі ігри з беклогу

Forza Horizon 6 сама себе не пройде © Microsoft/Playground Games

Цей рік був насиченим на ігри. Від «Forza Horizon 6» та «Assassin’s Creed Black Flag: Resynced» до Control Resonant, Pragmata, 007 First Light і Fire Emblem Fortune’s Weave: гравцям є чим зайнятися. Але щоразу, коли календар релізів перевантажений, беклог у всіх зростає.

Якщо ти налаштований щось дограти до кінця року, зараз саме час. До виходу GTA 6 трохи більше місяця, а цього цілком достатньо, щоб пройти кілька ігор, до яких ти давно збирався. Деякі можна завершити за 15 годин чи менше.

Дочекайся виходу GTA 6 — і ризикуєш залишити їх недопройденими значно довше, а то й назавжди.

05 Знайди, у що грати, поки чекаєш

Crimson Desert не дасть нудьгувати аж до 19 листопада © Pearl Abyss

Можливо, ти вже розібрав беклог, але все одно хочеш у щось пограти в очікуванні GTA 6. На щастя, ми зібрали список ігор, у які варто пограти до виходу GTA 6 , щоб допомогти пережити цей час.

Crimson Desert з її величезним відкритим світом, The Blood of Dawnwalker для вампірського екшену чи Red Dead Redemption 2, щоб налаштуватися на ще один досвід від Rockstar: наші рекомендації охоплюють різні способи втамувати цю жагу.

06 Перевір контролер і зарядку

Не дозволяй розрядженій батареї зіпсувати радість від дня виходу гри © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Твій контролер починає демонструвати ознаки зносу? Аналоговий стік «дрейфує» чи бампер залипає? Або, можливо, акумулятор твого Xbox-контролера ледве тримає 30 хвилин до підзарядки.

Саме час перевірити своє обладнання й замінити все, що доживає останні дні. Немає нічого гіршого, ніж коли контролер здається посеред сесії, коли ти повністю занурений у гру.

Якщо плануєш грати по кілька годин поспіль, подбай і про надійний спосіб заряджати контролер. Запасний акумулятор чи зарядний кабель може врятувати від невчасної перерви.

07 Звільни місце під GTA 6 і заздалегідь завантаж її

Передзамов та завантаж гру заздалегідь © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Цифрове попереднє завантаження (preload) GTA 6 має розпочатися опівночі за місцевим часом 12 листопада для тих, хто зробив передзамовлення. Розмір інсталяції може відрізнятися залежно від платформи, але місце на консолі варто звільнити заздалегідь.

Відтепер і до того часу зроби невелике прибирання сховища. Видали ігри, які ти вже пройшов і не збираєшся перепроходити найближчим часом, а також ті, до яких постійно обіцяв дійти, але реально грати не будеш. Усе, що завершиш під час розбору беклогу, теж можна видалити.

Для тих, хто має повільніший інтернет, початок завантаження одразу після відкриття дасть найбільше шансів бути готовим до релізу. Це також дозволяє ставити завантаження на паузу й відновлювати вночі, щоб не займати канал удень, коли він може знадобитися іншим пристроям.

Так, коли настане 19 листопада, ти будеш готовий пірнути у Вайс-Сіті, а не спостерігати, як індикатор повзе до 100 відсотків.