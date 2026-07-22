Кожен штрих розповідає свою історію: шолом Ліповіца для Тур де Франс

Після неймовірного третього місця на Тур де Франс 2025 року Флоріан Ліповіц підходить до нового старту з упевненістю та потужним підсиленням у команді —

. Напередодні

гірський спеціаліст

отримав особливий шолом. Цей дизайн не просто привертає увагу, а й відображає його шлях, характер та спортивну історію.