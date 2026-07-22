Велоспорт
Кожен штрих розповідає свою історію: шолом Ліповіца для Тур де Франс
Напередодні Тур де Франс Флоріан Ліповіц отримує особливий шолом, який розповідає про нього більше за будь-яку статистику. Новий дизайн відображає шлях гонщика, але яка деталь розкриває його найкраще?
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Після неймовірного третього місця на Тур де Франс 2025 року Флоріан Ліповіц підходить до нового старту з упевненістю та потужним підсиленням у команді — Ремко Евенепулом. Напередодні Grand Départ гірський спеціаліст Red Bull – BORA – hansgrohe отримав особливий шолом. Цей дизайн не просто привертає увагу, а й відображає його шлях, характер та спортивну історію.
01
Що робить цей шолом особливим?
- індивідуальний дизайн, натхненний особистою історією гонщика
- елементи, пов'язані з його кар'єрою, батьківщиною та оточенням
- акцент на горах як його сильній стороні
- урочисте вручення від біатлоністки Селіни Гротіан
02
Яке значення мають елементи на шоломі?
- Мішень для біатлону: центральний елемент дизайну символізує початок спортивного шляху Флоріана Ліповіца — ще до того, як він присвятив себе велоспорту.
- Сім'я та дівчина: у мішень вплетено ініціали членів його родини та дівчини Антонії Вегер. Ця деталь підкреслює, наскільки важливою для атлета є підтримка найближчих людей, особливо у вирішальні моменти.
- Хое Мунде: силует домашньої гори Флоріана в Зеефельді символізує його міцний зв'язок із рідним краєм і любов до гір. Хое Мунде він бачить просто зі свого дому.
- Maillot Blanc 25: цей напис нагадує про найвагоміше досягнення гонщика на сьогодні. Він уособлює його прорив у WorldTour і шлях до успіху на Тур де Франс.
- Щасливі числа: цифри 7 і 21 супроводжують його все життя. Дрібна деталь. Але така, що підкреслює його особистість.
- Контури висот: вони проходять через увесь дизайн шолома та підкреслюють головну перевагу Ліповіца — здатність упевнено долати тривалі підйоми. Саме ця риса зробила його одним із найсильніших гірських спеціалістів.
03
Чому цей шолом ідеально пасує Флоріану Ліповіцу
Флоріан Ліповіц найбільше розкриває свій потенціал там, де починаються найскладніші випробування, — у горах. Саме ця особливість стала основою дизайну шолома.
04
Вручення перед Тур де Франс
Особливий шолом Флоріан отримав напередодні Тур де Франс — найпрестижнішої багатоденної велогонки у світі. Не менш символічною є й постать того, хто вручив йому цей подарунок. Біатлоністка Селіна Гротіан нагадує про його минуле, адже саме з біатлону розпочався шлях Ліповіца до професійного спорту.
Сюрприз вдався!
Цей шолом — не просто екіпірування, а своєрідна заява напередодні Тур де Франс. Він нагадує про походження спортсмена, людей, які його підтримують, та гори, що стали невіддільною частиною його життя й успіху.