Temporada 2026-27 de Red Bull Batalla EE. UU.: los detalles

Red Bull Batalla , la competencia de freestyle rap en español más grande del mundo, regresa con su temporada 2026 en EE. UU. para arrancar la búsqueda nacional del MC que logre sobresalir y ganarse un lugar en el escenario global.

Ahora, en su octavo año en Estados Unidos, la competencia continúa creciendo en alcance e intensidad, convocando a miles de MCs emergentes de todo el mundo y destacando la evolución de la cultura del freestyle en EE. UU.

Reverse el primer tricampeón en la historia de Red Bull Batalla EE. UU. © Nick Watkin / Red Bull Content Pool

01 Calendario y ciudades de Red Bull Batalla 2026

La temporada 2026 recorrerá el país con siete copas regionales y una última clasificatoria:

Orlando, FL – 17 de julio

Nueva York, NY – 1 de agosto

Columbus, SC – 14 de agosto (Columbia, SC – 14 de agosto)**

Chicago, IL – 29 de agosto

Denver, CO – 12 de septiembre

Houston, TX – 19 de septiembre

San Francisco, CA – 26 de septiembre

Los Ángeles, CA – Último Cupo (octubre por confirmar)

Cada evento tendrá batallas de freestyle 1vs1 con formato de eliminación directa, donde los MCs deberán apoyarse en su improvisación, conexión con el público y precisión lírica para avanzar.

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02 MCs que competirán en Red Bull Batalla EE. UU. 2026

La alineación de este año reúne experiencia, campeones y nuevos talentos.

Entre los competidores confirmados destacan el tricampeón nacional vigente de EE. UU., REVERSE , junto a los subcampeones nacionales de 2025, Nico B , Adonys y Jordi .

A ellos se suman cuatro destacados MCs seleccionados durante la fase de inscripción:

Klauss MDK (DMV)

Sourius (Florida)

Dajamii Alien (Houston)

Yartzi (Puerto Rico), bicampeón que regresa a la competencia tras cinco años

La combinación de nombres consolidados y nuevos contendientes prepara el escenario para una de las temporadas más competitivas en la historia de Red Bull Batalla EE. UU.

03 ¿Cómo clasifican los MCs a la Final Nacional de Red Bull Batalla?

Cuatro MCs ya aseguraron su lugar en la Final Nacional tras superar la fase de inscripción, mientras que otros cuatro campeones ya tienen asegurado su lugar en la competencia.

Los lugares restantes se definirán en las copas regionales, donde los ganadores obtendrán su clasificación directa. La última oportunidad llegará en Los Ángeles con el Último Cupo, donde los MCs que aún sigan en la contienda buscarán asegurar el último cupo para la Final Nacional.

04 El camino hacia la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027

Lo que está en juego va mucho más allá de EE. UU.

El campeón nacional de EE. UU. 2026 avanzará a la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Perú en 2027 , donde se enfrentará a los mejores MCs de freestyle del mundo en la competencia más prestigiosa del circuito.

05 Campeones de Red Bull Batalla EE. UU.

Ganar Red Bull Batalla EE. UU. significa mucho más que levantar el trofeo – es ganarse un lugar en la historia del freestyle.

Los campeones de temporadas anteriores han representado a EE. UU. en la Final Internacional de Red Bull Batalla y han contribuido a impulsar a la próxima generación de talentos del freestyle.

Reverse el primer tricampeón en la historia de Red Bull Batalla EE. UU. © Nick Watkin / Red Bull Content Pool AdonysX ganó la Final Nacional de Red Bull Batalla EE. UU. 2024 © Red Bull OneR ganó la Final Nacional de Red Bull Batalla EE. UU. 2022 en Miami, FL © Red Bull Freites y AdonysX © Red Bull

Dónde seguir Red Bull Batalla 2026

Para conocer las últimas novedades de la temporada y los resultados de cada evento, visita RedBull.com/Batalla y sigue a @RedBullBatalla en redes sociales.