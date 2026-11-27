GTA 6 je igra otvorenog svijeta koja igračima omogućava da rade ono što žele. Dok će neki uživati u neprekidnom izvođenju pljački, drugi će možda poželjeti da skrenu s utabanih staza i krenu u lov na divlje životinje ili pecanje na otvorenom moru. Zbog toga je pronalazak "najboljeg" vozila u igri GTA 6 mnogo složeniji zadatak od pukog traženja najbržeg automobila prema tehničkim podacima. Cilj ovog članka je pomoći vam da pronađete najbolja vozila za različite situacije i terene na koje možete naići u Leonidi.

01 Najbolje vozilo za izazivanje haosa: Karin Contender

Karin Contender je poput tenka © Rockstar Games

Karin Contender je veliki kamionet koji može izdržati mnogo štete. Njegova sposobnost da podnese sudare i vatru iz oružja čini ga odličnim izborom za igrače koji žele privući pažnju policije, izazvati haos na ulicama i potom se polako, ali relativno sigurno udaljiti s mjesta događaja.

Contender se može pronaći na cestama, ali skrovišta grupe Kingfisher u području Grassriversa i njegovoj okolini predstavljaju pouzdano mjesto za potragu. Ovi kamioneti imaju napredni sistem za praćenje, tako da njihova krađa nije dovoljna da bi se trajno dodali u kolekciju vozila igrača. Prvo ćete morati napredovati kroz Randyjevu misiju s popisom automobila kako biste ga registrovali.

Kada to obavite, Contender će biti koristan dodatak svakoj kolekciji vozila. Osim toga, igrači na njegov stražnji dio mogu postaviti vitlo i njime iščupati bankomate iz zidova kako bi brzo došli do novca.

02 Najbolja letjelica za velike udaljenosti: Mammoth Dodo

Mammoth Dodo je svestran i idealan za prelaženje velikih udaljenosti © Rockstar Games

Najbrži mlazni avioni možda djeluju kao očigledan izbor za putovanje širom Leonide, ali njihova brzina nosi određeni rizik. Njihovo korištenje može privući pažnju vojnih letjelica, što potencijalno može dovesti do toga da vas obore.

Skromni Mammoth Dodo vjerovatno je najbolja letjelica kada želite prelaziti velike udaljenosti. Omogućava brzo savladavanje velikih razdaljina bez privlačenja velike pažnje, dok relativno čist zračni prostor čini letenje praktičnim načinom putovanja između udaljenih lokacija u poređenju s prometnim cestama ispod vas.

Činjenica da je riječ o hidroavionu znatno olakšava slijetanje i smanjuje potrebu za pronalaženjem aerodroma kada ponestane goriva. Sve dok se nalazite iznad vode i u blizini obale, možete sletjeti i doplivati do kopna.

Igrači mogu pronaći Mammoth Dodo na istočnoj obali ostrva Goose Key, na obali južno od Caprija, kao i na malom pristaništu sjeverno od okruga Lummox.

03 Najbolje terensko vozilo: Mer-Can Outlaw

Mer-Can Outlaw može savladati bilo koji teren © Rockstar Games

Vožnja običnog automobila van asfaltiranih puteva u Leonidi čak i kratko putovanje može učiniti veoma teškim, međutim, to nije slučaj s modelom Mer-Can Outlaw. Ono što mu nedostaje u pogledu brzine i ubrzanja, itekako nadoknađuje izvanrednim ponašanjem na terenu. Uostalom, riječ je o ekvivalentu malih terenskih buggy vozila kakva učestvuju na reliju Dakar.

Nije riječ o najčvršćem vozilu, niti je najpraktičniji izbor kada se trebate vratiti na asfalt, ali za duge vožnje kroz Grassrivers ili preko prostranih otvorenih polja, Mer-Can Outlaw je opcija koju je teško nadmašiti. Također je dovoljno malen da znatno olakša provlačenje kroz guste šume u poređenju s nekim glomaznijim terenskim kamionetima koje igrači mogu pronaći u igri. Jedan primjerak modela Outlaw može se pronaći parkiran u okolini jezera Cottonmouth u okrugu Mariana.

Na drugom mjestu je '67 Vapid Dominator Buggy. Ovaj buggy ima bolje performanse u pogledu brzine i ubrzanja od modela Mer-Can, ali zbog toga žrtvuje dio svojih terenskih sposobnosti. Također, dostupan je isključivo u Ultimate Edition izdanju pa će se vlasnici standardnog izdanja morati zadovoljiti drugim opcijama.

04 Najbolji čamac za istraživanje vodenih puteva Leonide: Shitzu Squalo

Shitzu Squalo je dovoljno brz i okretan da može ići bilo gdje po vodi © Rockstar Games

Shitzu Squalo vjerovatno je najbolje višenamjensko vozilo za kretanje po vodi. Brz je, dobro se ponaša u vožnji i dovoljno je malen da može prolaziti i kroz uske, vijugave vodene puteve područja Grassrivers.

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Također pruža veću zaštitu od jet-skija ili močvarnog čamca, što može biti korisno prilikom pokušaja bijega od policije. Kombinacija brzine, upravljivosti i izdržljivosti čini ga odličnim izborom za istraživanje obale i unutrašnjih vodenih puteva.

Samo vlasnici Ultimate Edition izdanja moći će zaista posjedovati Shitzu Squalo. Međutim, s obzirom na to da je riječ o skupim čamcima, oni koji žele "posuditi" jedan često ga mogu pronaći u marinama na plažama Ocean Beach ili Washington Beach. Igračima koji ga žele uzeti bit će potreban Randyjev uređaj za kopiranje ključeva kako bi deaktivirali njegov napredni sistem za praćenje.

05 Najbolje vozilo za bijeg: Danteov Pegassi Vitello

Danteov Pegassi Vitello je superautomobil s najboljom upravljivošću © Rockstar Games

Ponekad vam je zaista potreban samo veoma brz automobil kako biste pobjegli s mjesta zločina i otežali policiji da vas prati. Upravo to nudi Danteov Pegassi Vitello. Prema tehničkim podacima, nije riječ o najbržem automobilu u igri, ali je to superautomobil s najboljim upravljanjem na cestama.

S obzirom na to koliko ceste u Leonidi mogu biti prometne, jednako je važno imati vozilo koje se može probijati kroz saobraćaj, savladavati zavoje i munjevito ubrzavati kako bi vas izvuklo iz nevolje, kao i ono koje postiže veliku brzinu na pravcu. Ova posebna, "istaknuta" verzija modela Pegassi Vitello nudi najbolje od oba svijeta.

Danteov Vitello može se pronaći na ostrvu Starfish Island. Ovo ostrvo odvaja se od ceste koja povezuje Vice City i South Beach. Danteova vila je druga kuća s lijeve strane kada se vozite oko ostrva u smjeru kazaljke na satu. Igračima će biti potreban uređaj za kopiranje ključeva kako bi deaktivirali napredni sistem za praćenje automobila prije nego što ga dodaju u svoju kolekciju.