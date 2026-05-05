Kao što je već poznato, Formula 1 je u 2026. godini doživjela najveće promjene propisa u svojoj 70-godišnjoj historiji. Neke od ovih promjena nisu dobro prihvaćene te su izazvale kritike od navijača i od vozača, međutim, sada je nekoliko pravila ažurirano tokom pauze u aprilu. Evo šta se promijenilo.

01 Šta je problem?

F1 bolidi za 2026. godinu nisu naišli na topao prijem. Dok se prethodna generacija bolida s efektom tla mučila s praćenjem i preticanjem rivala, ove sezone imamo suprotno - previše manevara preticanja.

Kritika nije neosnovana pa se postavlja pitanje koliko zapravo vrijedi pozicija ako se za nju jedva morate boriti? U 2026. godini, F1 utrke nekima izgledaju kao igra preskakanja. Boost i Overtake stvaraju ogromne razlike u brzini između bolida, što preticanje čini lakim. Ova električna pomagala su moćnija od nekadašnjeg DRS-a, tako da je vozač koji se brani bespomoćan, sve dok sam ne krene u napad. Tako igra počinje ispočetka.

Novi F1 motori su izvor problema. Električna energija čini oko polovine ukupne snage motora, a energija za ovo mora doći odnekud. F1 timovi su osmislili sve vrste pametnih načina da pohrane što više električne energije tokom vožnje, ali nisu svi zadovoljni time.

Fenomen "superclippinga" posebno nervira neke fanove, jer su navikli gledati bolide kako jure punom brzinom prema zoni kočenja. Kako se broj okretaja motora povećava sve više i više, zvuk postaje samo glasniji. Međutim, vidjeti bolide kako očigledno usporavaju na ravnom dijelu samo da bi napunili bateriju, čini se kao svetogrđe.

Ovo ne samo da postaje frustrirajuće, nego je i opasno. Budući da se ubrzavanje događa automatski i naglo, razlika u brzini u odnosu na vozača koji napada ponekad može biti veća od 30 km/h. Ako se to ne predvidi na vrijeme, može dovesti do velike nesreće. To smo vidjeli na stazi Suzuka, kada su se sudarili Franco Colapinto i Oliver Bearman.

Formula 1 je stoga intervenisala.

02 Šta je rješenje?

Zbog izbijanja rata na Bliskom istoku, utrke za Veliku nagradu Bahreina i Saudijske Arabije su otkazane. Neočekivano, u kalendaru je nastala praznina od pet sedmica, ali je ujedno postala i zlatna prilika da svi udruže snage i pronađu rješenje navedenih problema.

FIA je 20. aprila potvrdila da su relevantne strane, uključujući F1 timove, vozače, proizvođače bolida, dobavljače motora i organizaciju Formule 1, osmislile paket mjera za promjenu pravila, s krajnjim ciljem da sport učine atraktivnijim i sigurnijim.

Promjene pravila F1 za 2026. godinu fokusiraju se na četiri komponente:

kvalifikacije

utrku

start utrke

kišu i vlažne uvjete.

03 Kvalifikacije

Kvalifikacije su sesija u kojoj bi F1 bolidi trebali pokazati najbolje performanse dostižući apsolutne granice za maksimalno vrijeme kruga. Međutim, novi bolidi su ponekad gubili mnogo brzine, posebno pred kraj pravca ili u dugim zavojima. Promjene pravila to trebaju riješiti na sljedeći način:

Omogućiti bolidima da "sakupljaju" manje energije (7MJ umjesto 8MJ), tako da mogu voziti punim gasom duže. Od sada će se superclipping događati samo dvije do četiri sekunde po krugu.

Omogućiti bolidima da pune baterije većom snagom (350kW umjesto 250kW). Na ovaj način, punjenje traje kraće, a vozači moraju manje upravljati baterijom, čak i tokom utrke.

04 Utrka

Kada je riječ o utrci, primarni cilj je poboljšanje sigurnosti tako što će se raspodjela i prikupljanje električne energije učiniti predvidljivijim. To smanjuje razlike u brzini bez ometanja preticanja. F1 pokušava to postići na dva načina:

Smanjenjem snage dugmeta Boost, kako bi se spriječile nagle promjene brzine.

Smanjenjem maksimalne električne snage MGU-K jedinice na 250 kW. U ključnim zonama ubrzanja, snaga ostaje 350 kW.

05 Start utrke

Start utrke je ove godine često uzrokovao probleme. Neki bolidi ubrzavaju vrlo brzo, dok se drugi jedva kreću. Stoga, Formula 1 uvodi dodatne sigurnosne mjere za startove utrka i to:

Sistem za detekciju bolida koji ubrzavaju neuobičajeno sporo.

Opremanje bolida trepćućim svjetlima koja se aktiviraju čim bolid ima problem tokom startne procedure, kako bi se upozorili drugi vozači.

Električna energija u pravom trenutku i na pravom mjestu. Zbog njihovog položaja na stazi, ovo je ranije ponekad išlo po zlu za određene bolide.

06 Kiša i vlažni uvjeti

Utrke po kiši su same po sebi dovoljno opasne pa zbog toga Formula 1 uvodi niz novih mjera za dodatno poboljšanje sigurnosti i vidljivosti, kao što su:

Temperatura grijača za intermediate gume se povećava kako vozači ne bi imali problema s prianjanjem čim izađu na stazu na svježim gumama.

Snaga električne energije se smanjuje kako bi vozači imali veću kontrolu.

Stražnja svjetla su modificirana kako bi se bolje vidjela i u uslovima slabe vidljivosti.