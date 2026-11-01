Najbolji Ultimate Team dresovi u EA FC 27!

EA Sports FC 27 Ultimate Team mod daje ti slobodu da složiš ekipu snova od igrača iz prošlosti i sadašnjosti. Iako će ti trebati vremena da skupiš dovoljno novčića, otvoriš paketiće ili riješiš SBC-ove da sklopiš tim snova, dok to ne iscuri, tvoja startna postava može izgledati vrhunski na terenu!

A i da se ne lažemo, moraš imati različitu domaću i gostujuću garnituru da ti se dresovi ne sudaraju na terenu, pa da u frci ne dodaš protivniku. E sad, evo ti 10 dresova koje pod obavezno moraš baciti na oko za svoj Ultimate Team u EA FC 27!

01 Gostujući dres Manchester Uniteda

Nova majica u retro fazonu. © EA Sports

Gostujući dres Manchester Uniteda u onoj talasastoj plavoj boji pun je pogodak ako hoćeš nešto totalno drugačije od klasične crvene. Inspirisan rijekom Irwell, ovaj plavi komplet fura talasaste linije preko cijelog dresa, uz crvene detalje na ramenima i oko vrata. Cijela priča se zapravo loži na kultni Sharp dres Uniteda iz 1988. godine, tako da ima taj žestoki retro vajb.

02 Montpellier HSC, domaći dres

Kombinacija teget plave, narandžaste i bijele čini da ovaj dres baš iskače © EA Sports

Moćna kombinacija teget, narandžaste i bijele boje kod Montpelliera se vraća u punom sjaju sa još jednim unikatnim dizajnom. Ove tri boje su već standard za francuski klub, a dres za ovu sezonu ih vrti u seriji vertikalnih i dijagonalnih štrafti preko lijeve strane. Narandžasti šorc tu priču diže na viši nivo i daje žestok kontrast kad naletiš na ekipe u svjetlijim dresovima.

03 RB Leipzig

Dres koji sigurno privlači pažnju! © EA Sports

Dresovi RB Leipziga su oduvijek furali neke lude šare, a ni njihov treći dres za sezonu 26/27 ne odstupa od toga. Temelj je tamnoplavi, ali je preko natrpana prava mješavina kontrastnih šara i dezena. Svjetlija plava i jarke crvene fleke daju mu brutalan izgled s kojim ćeš sigurno upadati u oči na terenu! Nema greške!

04 San Diego Wave

NWSL ekipa ima stvarno unikatan dres! © EA Sports

Ako tražiš dres pun boja, a da ti opet ne gori oko od previše nabacanih detalja, dres San Diego Wavea je nešto što moraš uzeti u razmatranje. Čista bijela podloga ispresecana je onim ludim "puknutim" dizajnom u narandžastim i plavim tonovima, uz klasika Adidas štrafte u plavoj boji na ramenima.

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I tu je zicer: zato ti trebaju dva dresa koja se drastično razlikuju po bojama. Jedan furaš za sebe, drugi uvališ protivniku, i nema šanse da se pogubiš kad krene pritisak u odbrani ili kad tražiš pas kroz liniju da ih otvoriš.

05 Elche

Upadljiv dizajn sa mnoštvom finih detalja! © EA Sports

Elche je i ove godine išao na unikatan dizajn koji postaje sve luđi što ga više zagledaš. Na prvu loptu, ljubičasti dres fura neke horizontalne talase preko cijele površine, što je već samo po sebi osvježenje u odnosu na klasične šablone koje ekipe obično vrte. Ali kad baciš oko malo bliže, skontaš da su ti talasasti fazoni zapravo složeni od sitnih, tačkastih rastera koji se prelivaju preko prednje strane i rukava!

Cijelu priču zaokružuje kontrastni zlatni grb kluba, dok odsustvo sponzora na grudima ostavlja više prostora da taj unikatni dizajn apsolutno zavlada dresom.

06 Venezia

Italijanski klub Venezia uvijek izbaci dresove koji ostavljaju bez daha! © EA Sports

Venezia je već opštepoznata po tome da izbacuje neke od najjačih dresova posljednjih godina, a njihov gostujući dres za 26/27 sezonu nije nikakav izuzetak. Opet fura onu njihovu prepoznatljivu zelenu, crnu i narandžastu kombinaciju na koju smo navikli od Italijana, ali ovaj put dominira bijela podloga isprepletena vrhunskom šarom koja nosi čitavu priču.

Narandžasta, zelena i crna se protežu od vrata, preko ramena i spuštaju se niz obje strane tijela. I klupski grb fura ove tri tradicionalne boje kako bi maksimalno došao do izražaja na bijeloj pozadini u sredini dresa.

07 Wolfsburg

Prepoznatljiva zelena boja Wolfsburga! © EA Sports

Domaći dres Wolfsburga nastavlja tradiciju i drži zelenu boju kao glavni adut. Ovaj put, tamnozelena podloga je prekrivena munjama koje sijevaju iz samog centra dresa. Svjetlozelene munje se šire prema svakom uglu, dok manje grane pucaju prema ivicama i daju mu baš opasan izgled.

Zelena kombinacija joj daje i tu posebnu prepoznatljivost, pogotovo u odnosu na ekipe koje se stalno vrtve oko klasičnih boja poput crvene, plave ili bijele.

08 CD Tenerife

Dres inspirisan talasima Atlantskog okeana! © EA Sports

Ovaj domaći dres je direktno inspirisan pokretom Atlantskog okeana – plava boja s jedne strane predstavlja ono baš duboko plavetnilo mora, dok bijela simbolizuje pjenušave talase koji udaraju o obalu ostrva. Na ramenima se boje rotiraju u odnosu na prednju stranu, što stvara brutalno moćan izgled s kojim nema šanse da prođeš neopaženo na terenu!

09 Pumas UNAM

Meksički klub ima stvarno originalan domaći dres! © EA Sports

Domaći dres meksičke ekipe fura ogromno, zlatno lice pume preslikano preko uglavnom tamnoplave podloge. To lice zauzima skoro čitavu prednju stranu dresa, dok sponzori iznad i ispod, kragna, kao i detalji na rukavima daju dodatne zlatne accente. Ako tražiš dres koji je stvarno unikat, ovaj od Pumas UNAM-a je među najoriginalnijima koje uopšte možeš naći u igrici!

10 Red Bull Wings

Red Bull dresovi su spremni za akciju u FC 27! © EA Sports

Promotivni Red Bull Wings dres možeš otključati skeniranjem specijalnih Wings Cup limenki, čime se otključavaju kozmetički dodaci za EA Sports FC 27 . Osim toga, možeš ga pokupiti i učešćem u in-game turnirima koji su dostupni svim igračima.

Fura prepoznatljiv crveno-plavi vajb brenda, a Red Bull Wings dres donosi opasan crveni geometrijski dizajn preko tamnoplave pozadine koji mu daje blago futuristički šmek. Plava i crvena boja se prelivaju u gradijentu koji baca i blage tonove ljubičaste. Možeš baciti pogled na naš vodič za otključavanje svih Red Bull kozmetičkih dodataka ako hoćeš da saznaš sve detalje kako da ubaciš ovaj vrhunski komplet u svoju ekipu.

11 Kako da promijeniš dresove u EA FC 27 Ultimate Teamu

Da bi promijenio dresove u Ultimate Teamu, samo uleti u ‘Club’ meni, a zatim otvori ‘Stadium’ tab. Tamo izaberi opciju ‘Club’, pa ćeš na ekranu vidjeti ‘Home Kit’ i ‘Away Kit’ slotove. Klikni na njih i odaberi bilo koji dres koji si već pokupio iz paketa, pazario preko transfer marketa ili otkrio kroz nagrade i misije.

Sve dresove sa ove liste možeš kupiti na Transfer Marketu, ali imaj na umu da popularniji dresovi znaju koštati znatno više od onih manje popularnih, pa pripazi na koine!