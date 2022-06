Aqui estão as provas de que Memphis Depay é brasileiro

Em 2021, Memphis curtia férias em Dubai e postou em sua conta no Instagram uma pelada com amigos em um campo de grama sintética. O grande barato da cena, que dura menos de 20 segundos, é que o holandês estava trajado com a camisa da seleção brasileira e ouvindo o funk "Amor ou o Litrão", da dupla Petter Ferraz e Menor Nico.

nunca jogaram no mesmo time, mas isso não barrou a amizade. A relação vem desde os tempos em que Ney jogava no Barcelona, mas o fechamento aconteceu quando o brasileiro foi jogar na França, onde Memphis atuava pelo Lyon. A dupla se fala pelas redes sociais. Recentemente, em uma live, Ney disse ao parça que trocou mensagens com Xavi, técnico do Barça, sugerindo sua titularidade.