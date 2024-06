Comment débuter Elden Ring avant la sortie du DLC Shadow of the Erdtree ?

Chaque fois que vous entendrez quelqu'un parler d' Elden Ring , il mettra toujours en avant la difficulté du jeu. Il y a en effet des boss surpuissants qui se mettront sur votre route dès le début de celui-ci et vous devrez être prêt à essuyer de nombreuses défaites. Malgré cela, le jeu compte des millions de joueurs dans le monde entier, et à juste titre.

D'un lore riche en rebondissements à un monde profond et immersif, la difficulté du jeu Elden Ring vaut la peine d'être surmontée pour découvrir le GOTY (Game of the year) 2022.

Maintenant que le DLC Shadow of the Erdtree suscite à nouveau beaucoup d'intérêt, il est temps de faire face à vos peurs et de vous lancer dans le monde d'Elden Ring. Nous avons dressé une liste complète de conseils , d' astuces et d'endroits importants dans ce guide , parfait pour les joueurs les débutants .

01 Les meilleurs builds de personnages pour débuter sur Elden Ring

Ne paniquez pas lorsque vous voudrez créer votre personnage, car Elden Ring offre beaucoup de possibilités d'évolution et de personnalisation, et cela même après la fin du tutoriel. L'aspect physique et les statistiques peuvent être modifiés et vous trouverez rapidement votre style de jeu. Attention : de nombreux éléments ne seront pas modifiables comme votre classe ou souvenir de départ : choisissez les bons !

Get yourself upgraded at a Site of Grace © FromSoftware, Inc.

Vous choisirez votre classe parmi les options suivantes : Héros, Bandit, Astrologue, Guerrier, Prisonnier, Confesseur, Misérable, Vagabond, Prophète ou Samouraï. Chacune de ses classes a ses forces et faiblesses, et les joueurs expérimentés sont en capacité de maximiser l'efficacité de ces dernières. En tant que débutant, opter pour une classe ne va pas vraiment avoir d'impact, alors choisissez ce qui vous plaît et n'oubliez pas que vous pouvez personnaliser votre personnage comme vous le souhaitez avec les points d'expérience obtenus en jeu. Voyez cela comme un avantage, car cela vous offre la possibilité de façonner votre propre style de jeu plutôt que de suivre un build tout fait.

Les souvenirs sont aussi importants que les classes, ils agissent comme un véritable coup de pouce en début de partie. Avec le temps vous agrandirez votre collection d'objets et d'améliorations. Les meilleurs choix pour les débutants sont la Graine dorée (qui augmente le nombre d'utilisations des fioles de soin), la Rune de l'Entre-terre (qui vous octroie 3000 runes) ou la Clé-lame de pierre (qui peut être utilisée pour déverrouiller diverses zones de la carte).

Pour le moment, réfléchissez à votre propre expérience dans des jeux similaires, ou essayez de trouver votre style de jeu préféré. Les Guerriers et les Vagabonds sont utiles si vous avez une certaine expérience du combat en mêlée, tandis que les Astrologues et autres personnages orientés sur la magie peuvent frapper à distance, ce qui vous permet de vous réfugier derrière vos attaques de lointaines.

02 Quels sont les meilleures choses à faire pour progresser ?

La première chose à faire à Nécrolimbe est de trouver Varré sur le premier site de grâce. Il vous donnera votre première quête et vous irez ensuite à l'église d'Elleh. Parlez à Kale, un marchand qui se promène sur la carte, et achetez-lui quelques objets qui s'avéreront utiles, notamment le kit de fabrication (pour débloquer le craft), la Torche et le Télescope si vous en avez les moyens.

Devant les Ruines de la Porte, vous trouverez un autre site de grâce, c'est ici que vous pourrez récupérer une monture. Parlez à Melina et elle vous donnera Torrent, votre destrier. Vous pourrez également récupérer la carte de Nécrolimbe occidentale dans les ruines ainsi que les Lames d'Affûtages. Retournez ensuite à l'église d'Elleh, au site de grâce, pour débloquer la Cloche d'Invocation.

Don't be scared. Well, maybe it’s ok to be a little scared © FromSoftware, Inc.

On vous conseille de rester dans la Nécrolimbe occidentale pendant que vous progresserez jusqu'au niveau 15. Au passage, essayez de terminer la quête de Boc le Semi-humain le plus tôt possible. Allez ensuite aux Ruines à Valorage, récupérez quelques runes auprès des trolls locaux, rencontrez Roderika et collectez une Clé-lame de pierre à la Cabane du Charognard. Une fois que vous aurez atteint les Catacombes des eaux noires (et que votre niveau sera suffisamment élevé), vous serez presque prêt pour la Nécrolimbe orientale.

03 Les meilleures armes et armures pour bien débuter

Si vous voulez vraiment avoir le meilleur équipement sur votre partie d'Elden Ring, vous devrez affronter des adversaires très puissants dans des situations quasiment impossibles. Cela dit, vous pouvez toujours trouver de bons objets au début du jeu, même en tant que débutant. Il suffit de savoir où chercher. Bien sûr, le choix des armes ne se résume pas à prendre celle qui a les meilleurs statistiques, il dépend aussi de votre style de jeu et des capacités de votre personnage.

Si vous vous dirigez par exemple vers les Ruines de la porte dès le début, vous pouvez vous emparer du Fléau d'armes sans devoir combattre. Cela peut marcher pour ceux qui ont confiance en leur capacité à se faufiler, car vous pouvez le prendre sur la caravane noire dans le camp pendant que le garde tourne la tête. Le fléau est l'arme idéale pour les débutants, ayant de bonnes statistiques d'attaque et un effet passif de saignement. Pour l'utiliser, vous aurez néanmoins besoin de 10 de force et de 18 de dextérité, alors assurez-vous de remplir ces critères.

Si vous utilisez un build Bandit (et que vous avez 5 de Force, 13 de Dextérité et 13 d'Esotérisme), seule une cinématique vous sépare de la dague de Reduvia. En aval, dans les Catacombes des eaux noires vous rencontrerez le terrifiant Nerijus le doigt sanglant. Attendez quelques secondes et le chasseur de doigts sanglant Yura apparaîtra pour vous sauver et vous permettra de récupérer la dague. Ici, aucun combat n'est nécessaire.

Si vous êtes confiant sans bouclier, et que vous voulez une arme puissante, il y a un autre objet facile à obtenir qui se trouve dans les Ruines calcinées par un dragon. Dirigez-vous vers le sous-sol et prenez la Lame double dans le coffre. Si vous avez 10 de force et 18 de dextérité, vous pourrez faire tournoyer cette épée et tuer ainsi plusieurs ennemis à la fois.

Une bonne armure pour les débutants est celle de la Dépouille royale. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'armure la plus puissante, elle possède la capacité passive de restaurer vos PV (jusqu'à 18 % des PV maximum) au fil du temps, ce qui pourrait vous sauver la vie en cas de coup dur. Vous la trouverez au Bastion de la Table Ronde, après avoir accompli une courte quête et vaincu Ensha.

Having the best kit is essential in Elden Ring © FromSoftware, Inc.

04 Les meilleurs endroits pour farmer les runes d'Elden Ring

Le farming de runes est une activité indispensable aux débutants comme aux vétérans. Si vous voulez obtenir les meilleures stats, équipements et armes, vous devrez dépenser beaucoup d'argent (du jeu). Bien qu'il soit possible d'obtenir des runes en battant des ennemis, chaque victoire peut vous demander plusieurs tentatives et vous faire utiliser de précieuses ressources. Il y a quelques endroits où un bon nombre de runes peuvent être obtenues en quelques minutes, ce qui permet à votre personnage de monter en niveau et vous donne accès aux meilleurs objets du jeu.

L'entrée du Palais Mohgwhyn est tristement célèbre parmi les joueurs d'Elden Ring pour être un lieu de farming assez efficace de runes, mais il est difficile à atteindre pour les débutants. Pour y accéder, vous devrez terminer la quête de Varré et être en possession de la Médaille de Chevalier Pur-Sang.

Gardez l'information dans un coin de votre tête, mais pour l'instant, dirigez-vous vers les falaises au Nord de Portorage et essayez de trouver un troll. Ces créatures vous lanceront des coups amples et lents et vous infligeront de sérieux dégâts s'ils réussissent à vous toucher : servez-vous de leur maladresse en esquivant leur coup. Éliminez-les un par un, et ramassez le butin qu'ils lâchent après leur mort et qui peut aller jusqu'à 1000 runes.

Une fois que vous serez un peu plus puissant, vous pourrez vous confronter à d'autres ennemis, en particulier ceux aux yeux dorés. Ils ne seront pas plus difficiles à tuer, mais ils laisseront échapper un meilleur butin, alors foncez.

Cela peut être aussi une bonne idée de choisir le talisman Scarabée d'or ou d'en trouver un le plus tôt possible, afin d'augmenter instantanément votre cagnotte de 3000 runes.

05 Les choses à éviter dans Elden Ring

Prendre d'assaut le château de Voilorage

Tous les signes indiquent que Voilorage est votre première destination, depuis le site de grâce suite aux conseils de Varré, mais les joueurs de début de partie devraient attendre un peu. Il y a quelques endroits utiles à proximité qui peuvent vous préparer à ce qui vous attend au-delà des murs du château : dirigez-vous vers l'église d'Elleh pour avoir une chance de faire du troc, récupérez votre fragment de carte dans les Ruines de la porte et préparez la selle de votre cheval, Torrent, pour vous rendre au site de grâce à l'ouest des ruines.

Godrick the Grafted is who awaits you at the end of Stormveil Castle © FromSoftware, Inc.

Sentinelles de l'arbre, Nécrolimbe occidentale

L'un des premiers ennemis que vous verrez, situé entre l'église d'Elleh et votre point de départ, est la Sentinelle de l'arbre. Évitez-la à tout prix jusqu'à ce que votre niveau le permette pour éviter une mauvaise surprise. Bien que l'endroit se situe dans la zone de début de jeu, les ennemis qui s'y trouvent ne sont pas tous de votre niveau et peuvent vous éliminer en un seul coup. Ce qui nous amène à...

Foncer tête baissée dans tous les combats

N'oubliez pas que les ennemis d'Elden Ring peuvent, et vont, vous battre assez facilement. Au début du jeu, vous devrez vous habituer à vous faufiler partout. Si vous ne voulez pas vous battre, accroupissez-vous et restez dans les hautes herbes et les buissons. Si vous avez choisi de débuter par le rôle de Confesseur, vous bénéficierez immédiatement d'un boost de furtivité avec l'incantation "Approche d'assassin", mais cette dernière peut être aussi apprise par d'autres classes de personnage. Vous pouvez quitter un combat et revenir quand vous serez prêt : c'est l'avantage du monde ouvert.

Se décourager

Elden Ring est un jeu difficile par moments et il n'est pas fait pour vous aider, et cela quel que soit votre niveau. N'oubliez pas que le jeu est conçu pour vous mettre à l'épreuve et que vous n'êtes pas forcément mauvais. Aussi difficile que cela puisse être, le lore complexe, l'environnement et la narration unique, sans oublier l'exploration sans limites en valent la peine. Si un boss vous tue beaucoup de fois, essayez de voir le prochain essai comme un entraînement : limitez-vous à un type d'attaque pour voir son efficacité, ou utilisez ce temps pour apprendre et comprendre les mouvements de l'ennemi.

06 Emplacement des coffres téléporteurs

Les coffres téléporteurs peuvent vous surprendre à des moments où vous vous y attendiez le moins : ils ressemblent à des coffres ordinaires, mais ils vous emmènent dans un nouvel endroit. Dans certains des donjons les plus profonds et des zones les plus difficiles, ils peuvent constituer une bonne surprise, mais il arrive parfois qu'une zone plus difficile vous attende de l'autre côté du portail alors que vous ne souhaitez pas vous y rendre. Gardez cette liste sous les yeux lorsque vous explorez, afin d'éviter ces coffres (ou d'en trouver un en cas de besoin).

Nécrolimbe

Ruines calcinées par le dragon : Dans une cave souterraine, vous trouverez un coffre qui pourra vous transporter jusqu'à Galerie Cristalline de Sellia à Caelid.

Catacombes des eaux noires : Un coffre près de l'endroit où Patches apparaît pour la première fois vous transportera à Nécrolimbe près de l'Arbre-Monde mineur.

Péninsule larmoyante

Tour divine isolée : Un coffre situé au sommet de la Tour vous transportera à Leyndell.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree sortira sur consoles et PC ce 21 juin 2024, ce qui vous laisse quelques jours pour découvrir le monde de l'Entre-terre !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !